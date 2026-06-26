Olivia Rodrigo debuta en Fortnite: skins, música nueva y hasta karaoke móvil

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¿Cuándo estará disponible la colaboración? Foto: Epic Games

Olivia Rodrigo ya forma parte del universo de Fortnite desde la tarde de este jueves 25 de junio, informó Epic Games a través de un comunicado.

La cantante estadounidense, ganadora de tres premios Grammy, se incorpora a la Serie de Ídolos con nuevos skins, gestos, canciones y contenido inspirado en su más reciente etapa musical.

De hecho, la colaboración entre la artista de 23 años coincide con el lanzamiento de su tercer álbum, “you seem pretty sad for a girl so in love“, que, como mencionó la compañía de videojuegos, consiguió el mayor debut de un artista solista en lo que va del año.

Dos skins inspiradas en sus álbumes

Los jugadores podrán conseguir dos nuevos atuendos dentro de la tienda de objetos hasta el próximo 25 de julio.

Uno de ellos se trata del atuendo Olivia Rodrigo SOUR, inspirado en su primer álbum y con estilos reactivos, así como del atuendo Olivia Rodrigo Lover Girl, basado en su nueva producción discográfica.

Cabe mencionar que ambos incluyen versiones de minifigura de LEGO.

También se incluye el gesto “good 4 u”, con efectos de espejos rompiéndose y llamas, y el gesto “maggots for brains” con efectos de corazones y polvo de hadas.

Además, la colaboración incorpora accesorios como las Alas de Mariposa de Olivia, la mochila retro Colección de Stickers en Llamas y nuevos gestos inspirados en canciones de la intérprete de “Drivers License”.

Llegan nuevas canciones a Fortnite Festival

La colaboración también suma tres pistas de improvisación para Fortnite Festival.

Los jugadores podrán interpretar “drop dead”, “maggots for brains” y “deja vu”, ampliando el catálogo musical disponible dentro del modo.

El karaoke llega a celulares

Otra de las novedades es el estreno del modo Karaoke en dispositivos iOS y Android.

Desde la aplicación de Fortnite, los usuarios podrán ingresar al escenario principal de Fortnite Festival, seleccionar la opción Karaoke y cantar mientras siguen su puntuación en tiempo real.

Como parte del lanzamiento, estarán disponibles seis canciones de Olivia Rodrigo para interpretar desde el teléfono móvil.

También aparece en Battle Royale

La cantante no solo llega con cosméticos. Los jugadores también podrán encontrar un personaje no jugable (PNJ) de Olivia Rodrigo dentro de la isla de Battle Royale.

Quienes improvisen cerca de ella desbloquearán gratuitamente el grafiti Relicario de Corazón, además de una pantalla de carga exclusiva.

“Siempre me ha gustado la manera tan particular en que Fortnite conecta a las personas. (…) Me emociona que mi música forme parte de este universo y que los jugadores puedan disfrutar los diferentes estilos inspirados en mis álbumes”, afirmó Olivia Rodrigo de la colaboración.

Olivia Rodrigo en Fortnite, ¿desde cuándo está disponible?

La colaboración y contenido de Olivia Rodrigo en Fortnite está disponible en México desde las 18:00 horas de este 25 de junio.

Por otro lado, en Argentina, estará habilitado a partir de las 21:00 horas de hoy.

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