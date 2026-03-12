La empresa F5 presenta nuevas herramientas para proteger sistemas de Inteligencia Artificial en empresas

GENERANDO AUDIO...

Herramientas para proteger sistemas de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

En el marco del Día de los Datos Abiertos 2026, que se celebra a nivel mundial durante la semana del 7 al 13 de marzo, la empresa tecnológica F5 presentó nuevas soluciones enfocadas en reforzar la seguridad de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) utilizados por organizaciones y empresas.

El Open Data Day es una iniciativa global que promueve el uso responsable de los datos abiertos para generar soluciones frente a desafíos sociales, económicos y tecnológicos.

En ese contexto, especialistas advierten que la apertura de datos también debe ir acompañada de mecanismos robustos de protección y gobernanza, especialmente ante el crecimiento acelerado del uso de Inteligencia Artificial en procesos empresariales.

Frente a este panorama, F5 anunció la disponibilidad de F5 AI Guardrails y F5 AI Red Team, dos herramientas diseñadas para proteger sistemas de Inteligencia Artificial en entornos empresariales críticos.

Según la compañía, estas soluciones buscan ofrecer un enfoque integral de seguridad que cubra tanto la protección en tiempo de ejecución como el monitoreo durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA.

Soluciones para proteger aplicaciones y modelos de IA

Las nuevas herramientas se integran a la Plataforma de Seguridad y Entrega de Aplicaciones de F5 (ADSP) y permiten implementar barreras de seguridad configurables, además de facilitar la conexión y protección de agentes de inteligencia artificial a gran escala.

De acuerdo con la empresa, el objetivo es responder a las necesidades actuales de las organizaciones, que requieren despliegues flexibles, políticas de seguridad adaptables y protección independiente del modelo de IA utilizado.

Kunal Anand, Chief Product Officer de F5, señaló que los modelos tradicionales de gobernanza empresarial enfrentan dificultades para seguir el ritmo de la evolución de la Inteligencia Artificial.

“La gobernanza empresarial tradicional no puede seguir el ritmo de la IA”, explicó. “Cuando las políticas de seguridad no evolucionan al mismo ritmo que la adopción tecnológica, aumentan los riesgos de filtraciones de datos y comportamientos impredecibles”.

En ese sentido, detalló que AI Guardrails permite proteger el tráfico relacionado con sistemas de Inteligencia Artificial en tiempo real, además de ofrecer visibilidad sobre la forma en que los modelos procesan información y toman decisiones.

Los riesgos de la Inteligencia Artificial

Especialistas advierten que, a medida que la Inteligencia Artificial se expande en distintos sectores, también surgen nuevos riesgos relacionados con la seguridad digital.

Entre ellos destacan los ataques adversariales, la inyección de prompts en modelos generativos, fugas de información sensible y mayores exigencias regulatorias en distintas regiones del mundo.

F5 AI Guardrails fue diseñado como una capa de seguridad independiente del modelo de IA que puede aplicarse en aplicaciones desplegadas en diferentes entornos, ya sea en la nube, en infraestructura local o en arquitecturas híbridas.

Además, la herramienta busca ayudar a las empresas a cumplir con normativas internacionales relacionadas con la protección de datos y la regulación de la Inteligencia Artificial, ofreciendo mecanismos de observabilidad y auditoría sobre las entradas y salidas de los modelos.

Pruebas para detectar vulnerabilidades antes de que ocurran

Por su parte, F5 AI Red Team complementa esta protección mediante pruebas adversariales automatizadas que permiten detectar vulnerabilidades antes de que los sistemas entren en operación.

La compañía señaló que esta herramienta se apoya en una base de datos especializada que incorpora más de 10 mil nuevas técnicas de ataque cada mes, lo que permite simular escenarios de riesgo y fortalecer las políticas de seguridad.

El sistema funciona de manera complementaria con AI Guardrails, generando un ciclo continuo de evaluación y mejora en la protección de los modelos de Inteligencia Artificial.

En el marco del Día de los Datos Abiertos, la empresa destacó que el impulso al uso de datos para el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de estrategias de seguridad que permitan aprovechar su potencial sin comprometer la privacidad o la integridad de la información.

Las soluciones AI Guardrails y AI Red Team ya están disponibles como parte de la plataforma de F5 y actualmente son utilizadas por empresas Fortune 500, especialmente en sectores altamente regulados como servicios financieros y salud.

Según la compañía, el objetivo es permitir que las organizaciones implementen inteligencia artificial de forma segura, confiable y alineada con sus objetivos de negocio en un entorno digital donde los riesgos y amenazas evolucionan constantemente.

