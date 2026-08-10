¡Atención! Embajada de EE. UU. alerta por estafa romántica en internet, así roban tu dinero

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Embajada de EE. UU. emite recomendaciones por estafas románticas. Foto:Getty images

La Embajada de Estados Unidos en México alertó sobre diferentes estafas románticas que circulan en internet y que buscan quitarle dinero a las personas, por lo que recomendó evitar enviar dinero a alguien que nunca se haya visto en persona.

“Nunca envíe dinero a una persona en línea interesada sentimentalmente en usted que nunca haya conocido en persona”, destacó la oficina estadounidense.

Los estafadores románticos en línea quieren su dinero. Nunca envíe dinero a una persona en línea interesada sentimentalmente en usted que nunca haya conocido en persona. Para más información sobre las estafas románticas, visite https://t.co/DpobhCZGog.

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Online… pic.twitter.com/f8zehmKEiy — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 10, 2026

Además advirtió sobre el modus operandi de los delincuentes, quienes suelen estafar a sus víctimas tanto en Estados Unidos como fuera de este país.

¿Cómo es la estafa romántica en línea que puede dejarte sin dinero?

La Embajada de Estados Unidos compartió que los cibercriminales se acercan a sus víctimas con falsas promesas de amistad, romance o matrimonio.

Luego de lograr tener un contacto sostenido, los criminales afirman tener problemas y le solicitan dinero a la víctima.

“Estos estafadores podrían pedir ayuda para pagar facturas de hospital, tasas de visado, gastos legales y otras cosas”, advirtió la embajada.

Uno TV conoció a un taxista en México, quien llevaban alrededor de cuatro meses depositando entre 2 y 4 mil pesos mensuales a una mujer que conoció a través de Facebook, y quien decía vivir en Miami.

Según su testimonio, comenzaron una relación virtual luego de que la mujer le mandara una invitación de amistad a través de la plataforma.

Sin embargo, luego de un mes de mantenerse en contacto, la joven aseguró que tenía problemas migratorios y necesitaba el dinero.

La estafa del anfitrión atractivo

Otra estafa sentimental, pero que suele ocurrir en persona, comienza cuando un hombre o una mujer atractivos se acercan a un turista y se ofrecen a mostrarle la ciudad.

“Después, te invita a compartir una comida”, advirtió la embajada estadounidense.

Posteriormente, el delincuente puede llevar a su víctima a un lugar con poca iluminación, donde puede colocar alguna droga en su bebida.

Finalmente, cuando llega la cuenta, el anfitrión le deja una factura muy elevada.

Otras estafas por las que alertan las autoridades de EE. UU.

Además de las estafas románticas, las autoridades también alertan sobre otras posibles ciberestafas, como:

Estafa del abuelo o pariente: se hacen pasar por un familiar en línea y afirman necesitar dinero de inmediato

se hacen pasar por un familiar en línea y afirman necesitar dinero de inmediato Estafa de narcotráfico: te llaman o te envían un correo electrónico pidiéndote ayuda para transportar algo. También pueden ofrecerte trabajo en el extranjero, un viaje gratis, equipaje gratis o recoger algo en otro país

te llaman o te envían un correo electrónico pidiéndote ayuda para transportar algo. También pueden ofrecerte trabajo en el extranjero, un viaje gratis, equipaje gratis o recoger algo en otro país Estafa de lotería: afirman que has ganado una lotería extranjera y prometen un gran premio, pero te dicen que primero debes pagar impuestos y otros gastos

afirman que has ganado una lotería extranjera y prometen un gran premio, pero te dicen que primero debes pagar impuestos y otros gastos Estafas relacionadas con el permiso de conducir internacional: la mayoría de los destinos aceptan el Permiso Internacional de Conducir (PIC), pero no todos los destinos aceptan el permiso de conducir estadounidense

Los estafadores suelen crear sitios web para vender identificaciones falsas. Intentan vendértelas en persona o en línea a cambio de un precio elevado.

Sólo puedes solicitar un IDP en una oficina de AAA Travel, en línea o por correo. También puedes solicitarlo en línea con AATA.

En algunos destinos, es ilegal conducir sin un permiso de conducir válido y sin seguro.

Recomendaciones de autoridades de EE. UU.

Debido a estas estafas, el Gobierno de Estados Unidos emitió las siguientes recomendaciones:

Nunca envíes dinero a alguien en el extranjero si no lo conoces en persona, especialmente si lo conociste en línea

si no lo conoces en persona, especialmente si lo conociste en línea No compartas datos personales por teléfono ni por internet, ni siquiera en tus redes sociales

por teléfono ni por internet, ni siquiera en tus redes sociales Ten en cuenta que algo que parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente no lo es

Dile a la persona que afirma ser ciudadano estadounidense y que se encuentra en apuros en el extranjero que se ponga en contacto con la embajada o el consulado estadounidense más cercano

y que se encuentra en apuros en el extranjero que se ponga en contacto con la embajada o el consulado estadounidense más cercano Si alguien dice ser ciudadano estadounidense en el extranjero y la embajada no le ayuda, llama al Servicio de Ciudadanos Estadounidenses en el Extranjero del Departamento de Estado al 888-407-4747. En este número se podrá verificar si la situación es real o una estafa

al 888-407-4747. En este número se podrá verificar si la situación es real o una estafa Si necesitas enviar dinero a un ciudadano estadounidense en una situación de emergencia financiera, considera utilizar un método que requiera que la persona muestre una identificación con foto para recibir el efectivo.

Estafas románticas han aumentado desde 2020

Según Kaspersky, las estafas románticas han crecido desde 2020, cuando el confinamiento impulsó el uso de plataformas digitales para socializar. Aunque cualquier persona puede ser víctima, la compañía señala que los adultos mayores suelen enfrentar pérdidas financieras más altas, debido a que pueden contar con ahorros, fondos de jubilación o propiedades.

La mayoría de los casos comienza de forma aparentemente inocente. Los estafadores crean perfiles atractivos, construyen confianza durante semanas o meses y desarrollan una relación ficticia. Después, solicitan transferencias de dinero, pagos por supuestas emergencias, boletos de avión, trámites migratorios o liberación de herencias.

En otros casos, buscan fotografías íntimas o datos personales que posteriormente utilizan para sextorsión, chantaje o creación de deepfakes. Cuando obtienen lo que buscan, desaparecen o incrementan las exigencias económicas.

Kaspersky advierte que el impacto no se limita al dinero transferido. Las víctimas pueden enfrentar:

Endeudamiento prolongado

Robo de identidad

Daño reputacional por difusión de contenido íntimo

Afectaciones emocionales como vergüenza, ansiedad o aislamiento

Además, el fraude romántico es uno de los menos denunciados debido al estigma y la culpa que sienten las víctimas, lo que facilita que los delincuentes continúen operando.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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