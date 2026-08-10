WIRED Futures llega a México con Diego Boneta y la astronauta Katya Echazarreta: ve fecha e invitados

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WIRED Futures y Diego Boneta.

WIRED Futures busca reunir en México a líderes de tecnología, empresarios, creadores de contenido y especialistas para conversar sobre inteligencia artificial, fintech, entretenimiento, exploración espacial y nuevas plataformas.

En entrevista, Mael Vallejo, editor de WIRED en Español, explicó que esta primera edición de WIRED Futures se realizará el próximo 30 de septiembre en INSPACE Polanco, en la Ciudad de México.

El encuentro reunirá a figuras como Diego Boneta, Katya Echazarreta, Daniel Vogel, Juan Andrés Panamá y creadores de contenido, además de otros especialistas vinculados con la tecnología y la innovación.

“Buscamos que quien asista para ver a Ari Tenorio, termine descubriendo a Katia Echazarreta y aprendiendo sobre exploración espacial. El objetivo es que llegues por un interés particular, pero salgas diciendo: ‘¡Guau! Ahora entiendo el futuro de muchísimas otras industrias'”, explicó Vallejo.

¿Quiénes estarán en WIRED Futures?

En entrevista para Uno TV, Mael Vallejo adelantó a algunos de los invitados previstos para WIRED Futures.

“Para mí, lo importante, lo interesante va a ser ese cruce entre estas distintas audiencias”, señaló.

Estos son algunos de ellos:

Daniel Vogel , de Bitso

, de Bitso Katya Echazarreta , primera mexicana en viajar al espacio

, primera mexicana en viajar al espacio Juan Andrés Panamá , de DiDi Latinoamérica

, de DiDi Latinoamérica Paulo Rebolledo , de Rappi

, de Rappi Omar López Scarpulli , de OCESA

, de OCESA Los Skabeche , creadores de contenido

, creadores de contenido Gonzok , creador de contenido

, creador de contenido Ari Tenorio , creadora de contenido

, creadora de contenido Diego Boneta

Natalia Boneta

Katie Drummond , directora global de WIRED

, directora global de WIRED Karla Agis, de YouTube para América Latina

WIRED Futures tendrá registro y cupo limitado

Vallejo también adelantó que la entrada a WIRED Futures será mediante registro y recomendó hacerlo con anticipación debido a la capacidad del espacio.

“Va a ser muy importante que se registren lo antes posible para que puedan tener ese lugar”. Mael Vallejo, editor de WIRED

La meta, resumió, es que cada asistente llegue atraído por un tema específico y salga con una perspectiva más amplia sobre lo que está ocurriendo en diferentes sectores.

Inteligencia artificial y creación de contenido, entre los temas clave

La inteligencia artificial será uno de los temas de conversación en WIRED Futures y es que actualmente resulta difícil hablar sobre sectores como fintech, creación de contenido o exploración espacial sin abordar el impacto de esta tecnología.

“Uno de los temas en los que más estamos metidos en WIRED es cómo se está regulando la inteligencia artificial en el mundo”, afirmó.

También destacó asuntos como educación, infancia, regulación de plataformas, futuro del trabajo y bienestar, además de los beneficios que las nuevas tecnologías pueden generar.

La transformación en la forma de consumir contenidos será otro punto importante. Vallejo destacó que YouTube y las redes sociales ya son espacios centrales de información y entretenimiento para las generaciones más jóvenes.

“Hoy tú hablas con Gen Z o con generación Alfa y muchos de ellos consumen todo su contenido en YouTube o en redes”. Mael Vallejo, editor de WIRED

Vallejo compartió que todavía se encuentran trabajando en más paneles y participantes, con la intención de integrar diferentes voces de América Latina.

Esta será la primera edición de WIRED Futures. En años anteriores, la marca realizaba WIRED Summit, un encuentro con mayor enfoque en temas de tecnología y ciencia.