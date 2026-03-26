Gobierno rechaza imagen de derrame: “Greenpeace no tiene datos científicos para sustentar lo que dice”

GENERANDO AUDIO...

“Sin bases científicas”: Sheinbaum vs Greenpeace. Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la difusión de una imagen de Greenpeace sobre el derrame en el Golfo de México, al señalar que el material no corresponde a la situación real de la zona afectada por hidrocarburos.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria afirmó que la imagen difundida en redes sociales mostraba una supuesta afectación generalizada en el Golfo, lo cual, dijo, no coincide con los reportes oficiales.

Indicó que en la gráfica parecía que la mancha provenía de la refinería Dos Bocas, lo que cuestionó al considerar que no hay evidencia que sustente esa representación.

“Esa imagen es falsa. No tiene nada que ver con la situación en la que actualmente está el Golfo”, declaró desde Palacio Nacional.

Greenpeace aclara origen de imagen del derrame en el Golfo

En la misma conferencia, Sheinbaum leyó un comunicado de Greenpeace en el que la organización explicó el origen de la imagen difundida.

De acuerdo con el posicionamiento, el material:

No es una imagen propia

No corresponde a un registro satelital

Fue tomada de una infografía del medio El Independiente

Se compartió como recurso ilustrativo

Greenpeace reconoció que difundió la imagen y señaló que diversos medios la retomaron atribuyéndosela directamente.

“Diversos medios las retomaron asegurando que eran nuestras, lo cual es erróneo; sin embargo, asumimos la responsabilidad de haber compartido la imagen”, indicó la organización.

La presidenta señaló que este reconocimiento confirma que la imagen no corresponde a un registro real del derrame.

Derrame en el Golfo de México: acciones del Gobierno

Sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, la presidenta informó que el gobierno federal mantiene un operativo de atención con distintas dependencias.

Detalló que se conformó un grupo de trabajo integrado por:

Secretaría de Marina

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Comisión Estatal del Agua (CEA)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Señaló que este equipo realiza labores de limpieza en las zonas afectadas y seguimiento al incidente.

También indicó que existe una hipótesis sobre el origen del derrame, relacionada con una embarcación particular, aunque aclaró que esta información aún debe confirmarse.

Añadió que se han identificado otras manchas en la zona, las cuales también son atendidas.

Apoyo a pescadores por derrame en el Golfo de México

La mandataria informó que se realiza un censo de pescadores afectados por el derrame de hidrocarburo.

Explicó que:

Se han llevado a cabo trabajos de limpieza en playas

Se mantiene coordinación con comunidades pesqueras

Las playas se encuentran en condiciones favorables

Además, anunció que el gobierno federal otorgará apoyos a los pescadores afectados, aunque no detalló montos ni fechas de entrega.

Las autoridades continúan con el monitoreo y atención del área afectada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.