Google presenta Gemini Robotics 2, la IA que busca darle cerebro a los robots y nuevas capacidades

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La inteligencia artificial (IA) dio un nuevo paso hacia el mundo físico con la presentación de Gemini Robotics 2, una nueva generación de modelos desarrollada por Google DeepMind que busca controlar robots completos, desde sus movimientos hasta la manipulación de objetos.

Emilio Saldaña “Pizzu”, periodista especializado, explicó que, a diferencia de los robots tradicionales, que suelen estar programados para repetir acciones específicas, esta tecnología busca que las máquinas puedan observar su entorno, comprender instrucciones y decidir cómo ejecutar una tarea, combinando capacidades de visión, razonamiento y movimiento.

“Los robots tradicionales suelen estar programados para repetir una tarea específica. Gemini Robotics R2 busca que puedan observar el entorno, entender una instrucción y decidir cómo ejecutarla”, señaló “Pizzu”.

One brain. For any robot. 🤖



We’re launching Gemini Robotics 2: our next-generation physical AI bringing full body intelligence to humanoids, advanced dexterity, multi-robot teamwork and more. pic.twitter.com/1rFw3NUytb — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) July 30, 2026

Saldaña destacó que durante años la inteligencia artificial se había enfocado en escribir, conversar, crear imágenes y resolver problemas dentro de una pantalla, pero ahora comienza una nueva etapa.

“El siguiente gran salto ya no ocurre solamente dentro de una pantalla”, explicó.

Robots capaces de entender instrucciones y tomar decisiones

De acuerdo con la explicación, Gemini Robotics 2 pretende que los robots puedan realizar actividades más complejas al integrar diferentes movimientos, como caminar, mantener el equilibrio, identificar objetos y manipularlos con precisión.

Un ejemplo de esta capacidad sería que un robot humanoide reciba una instrucción como tomar una regadera, desplazarse hacia un estante, agacharse y colocarla dentro de un contenedor.

“No se trata solamente de mover un brazo, sino coordinar el equilibrio, desplazamiento, visión y manipulación de objetos”, destacó Saldaña.

Este avance representa un cambio frente a los sistemas tradicionales, donde los robots necesitaban instrucciones específicas para cada acción y tenían poca capacidad de adaptación ante situaciones nuevas.

La IA busca mejorar la destreza de los robots

Otra de las novedades de esta tecnología de inteligencia artificial de Google es el desarrollo de mayor precisión en las manos robóticas. Algunos modelos pueden utilizar manos con cinco dedos para realizar actividades que requieren movimientos finos, como atar un nudo, cerrar una bolsa o manipular herramientas.

“Todavía están lejos de la velocidad y precisión de una persona, pero empiezan a resolver tareas que antes requerían movimientos preprogramados”, explicó el especialista.

Además de mejorar las capacidades individuales, la nueva generación de robots plantea escenarios donde varias máquinas puedan trabajar en conjunto.

“Uno puede revisar el espacio, otro traer objetos y ambos coordinarse para completar una tarea más larga”, estás nuevas capacidades abren la puerta a sistemas donde los robots no solo ejecuten órdenes aisladas, sino que puedan colaborar para resolver objetivos específicos.

El reto será crear el “cerebro” de los robots del futuro

Uno de los principales desafíos de esta nueva etapa de la inteligencia artificial será desarrollar sistemas capaces de adaptarse a robots de diferentes formas y fabricantes.

La competencia tecnológica ya no estaría enfocada únicamente en construir el robot más avanzado, sino en crear el modelo de inteligencia que pueda convertirse en el sistema operativo o “cerebro” de estas máquinas.

“La verdadera competencia ya no será solamente por construir el robot más impresionante, será por definir cuál será el sistema operativo, o mejor dicho, el cerebro capaz de adaptarse a robots de distintas marcas y formas”, señaló Saldaña.

Con desarrollos como Gemini Robotics 2, la inteligencia artificial comienza a abandonar exclusivamente el entorno digital para incorporarse al mundo físico, donde busca que las máquinas puedan caminar, tocar y trabajar.

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