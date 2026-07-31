¡Sargazo rompe récord en Quintana Roo! Especialista explica los desafíos y cómo contenerlo

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El sargazo en las costas del Caribe mexicano alcanzó niveles históricos en lo que va de 2026, por lo que el Gobierno federal anunció una inversión inicial de 2 mil 635 millones de pesos para reforzar las acciones de contención. El director de la Red de Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo, Esteban Amaro, explicó al noticiero “A las Nueve en Uno” que el fenómeno representa un problema cada vez más complejo.

“Este año ha sido, pues histórico, se rompió el récord del año pasado y hemos tenido un arribo muy importante, sobre todo en la zona sur”, destacó Esteban Amaro.

De acuerdo con Amaro, la temporada comenzó de manera inusual desde los meses de enero y febrero, cuando empezaron a registrarse los primeros recales importantes en las playas del estado.

“Este año en particular y también el año pasado han sido años donde hemos tenido un arribo masivo de sargazo muy importante”, señaló.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), este año presenta condiciones fuera de lo habitual por la cantidad de sargazo que navega en el Caribe.

Cuando la presencia es mayor, hasta 9 mil 54 toneladas diarias alcanzan el litoral; en escenarios intermedios llegan alrededor de 4 mil toneladas, y en niveles moderados, 2 mil 640 toneladas.

Por lo que el Gobierno federal calificó a 2026 como “el año más difícil, atípico”, al señalar que la presencia de sargazo ha superado ampliamente los niveles habituales.

Aunque el fenómeno ha sido histórico, Esteban Amaro precisó que no toda la costa presenta la misma afectación. De las 140 playas que monitorea la Red, únicamente entre 25% y 30% registran arribos considerados severos, mientras que otras mantienen afectaciones moderadas e incluso algunas permanecen limpias.

Cambio climático y contaminación, detrás del aumento del sargazo

Para el especialista, el incremento del sargazo responde a una combinación de factores ambientales provocados por la actividad humana.

“El sargazo es producto del cambio climático y es uno de los grandes síntomas que estamos observando“, afirmó.

Explicó que el monitoreo realizado en los últimos años ha permitido identificar un aumento sostenido en la temperatura del mar, así como mayores concentraciones de nitrógeno y fósforo, nutrientes que favorecen el crecimiento del alga.

Según Amaro, estos nutrientes provienen principalmente de la contaminación y del aporte de grandes ríos de Sudamérica y África, que desembocan en el Atlántico.

“Eso, sumado al calentamiento del agua, hace la tormenta perfecta para que el sargazo se desarrolle de una manera importante”, indicó.

El investigador añadió que el deterioro de los sistemas de tratamiento de aguas residuales también contribuye, aunque en menor medida, al desarrollo del fenómeno.

Impacto en arrecifes, tortugas y turismo en las playas mexicanas

Además de modificar el paisaje de las playas, el sargazo genera afectaciones directas sobre el ecosistema marino.

Cuando llega a la costa comienza su descomposición y libera lixiviados que alteran el color del agua, reducen la calidad del hábitat marino y afectan a diversas especies.

“El sargazo tiene un efecto devastador sobre la flora y la fauna marina”, advirtió Amaro.

Detalló que han observado problemas en peces, invertebrados, aves marinas y tortugas, además de un deterioro importante en los arrecifes coralinos.

“Lo que hemos visto ha sido un daño considerable al arrecife coralino, que actualmente presenta una docena de enfermedades ligadas a la mala calidad del agua y que, sobre todo, son producto de la descomposición del sargazo.” Esteban Amaro

El especialista agregó que el fenómeno también impacta al turismo, ya que las playas pierden el característico color turquesa del Caribe y el agua adquiere una tonalidad marrón debido a la descomposición del alga.

La prioridad es contener el sargazo antes de que llegue a la playa

Amaro explicó que la estrategia más efectiva consiste en interceptar el sargazo en el mar y no esperar a retirarlo una vez que llega a la costa.

“Lo correcto en el manejo del sargazo es precisamente recolectarlo en el mar, no cuando está llegando a la playa”, recalcó.

Actualmente Quintana Roo cuenta con 16 kilómetros de barreras antisargazo, el buque oceánico Natans, con capacidad para recolectar hasta 250 toneladas, así como 12 embarcaciones sargaceras costeras que retiran alrededor de 20 toneladas por viaje, alcanzando una capacidad cercana a 500 toneladas diarias.

El especialista señaló que el anuncio realizado por la gobernadora Mara Lezama y la presidenta Claudia Sheinbaum para incorporar nuevas embarcaciones y barreras permitirá incrementar la capacidad de respuesta frente al fenómeno.

El reto también está en la disposición final del sargazo

Una vez retirado de las playas, el sargazo requiere un manejo especializado para evitar nuevos daños ambientales.

Amaro explicó que municipios como Cancún y Puerto Morelos ya cuentan con sitios de disposición final diseñados para impedir que los lixiviados contaminen el subsuelo y los cenotes.

“Se requiere una instalación especializada que cuente con todas las medidas de seguridad para que los lixiviados del sargazo no lleguen hacia el manto freático”. Esteban Amaro

Sin embargo, reconoció que aún hacen falta este tipo de instalaciones, principalmente en el sur de Quintana Roo.

Buscan convertir el sargazo en una oportunidad económica

El investigador destacó que una de las apuestas consiste en dejar de considerar al sargazo únicamente como un residuo y aprovecharlo mediante proyectos de economía circular.

“Se está tratando de que esto pase de ser un pasivo a un activo, que genere riqueza mediante proyectos sustentables”, indicó el especialista.

En Puerto Morelos ya operan empresas dedicadas a producir fertilizantes, bioestimulantes y composta a partir del alga, mientras universidades e institutos de investigación desarrollan nuevos proyectos para ampliar sus aplicaciones.

Finalmente, Amaro consideró que la incorporación del sargazo a la Carta Nacional Pesquera representa un paso importante para dar certeza jurídica a inversionistas interesados en desarrollar proyectos productivos relacionados con esta biomasa.

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