¡Crisis histórica! Imágenes satelitales muestran problema migratorio en frontera entre España y Marruecos

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Las imágenes muestran a migrantes en la frontera. Foto: Reuters|Cortesía de Vantor

Las imágenes satelitales captadas el jueves 30 de julio mostraron una concentración masiva de personas en la frontera entre Ceuta, territorio español en el norte de África, y Fnideq, del lado marroquí, en medio de una de las mayores crisis migratorias registradas en la zona.

Se evidenció la presencia de multitudes que intentaban cruzar hacia el enclave español por tierra y mar, un movimiento que llevó a las autoridades de España a activar un operativo para contener la llegada de migrantes.

El Gobierno español informó este viernes 31 de julio que logró frenar la entrada masiva y señaló que la mayoría de las más de 50 mil personas que cruzaron la frontera ya se encontraban regresando voluntariamente a Marruecos.

Más de 50 mil cruces y decenas de muertos en Ceuta

De acuerdo con el Ministerio del Interior español, alrededor de 50 mil personas ingresaron a Ceuta desde la mañana del jueves, mientras que unas 48 mil 300 ya habían regresado antes de las 18:00 horas del viernes.

Sin embargo, la emergencia dejó un saldo mortal. El representante del gobierno español en Ceuta informó que se habían recuperado 57 cadáveres en el lado español de la frontera y advirtió que podría haber más víctimas en territorio marroquí.

Grande-Marlaska visita la frontera del ##Tarajal para seguir sobre el terreno la evolución de la situación en #Ceuta.



👮 Durante la tarde, se ha reunido también con mandos de @policia y @guardiacivil en la jefatura superior y en la comandancia de la ciudad autónoma. pic.twitter.com/4z5s8Yq5Ts — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 31, 2026

Las autoridades señalaron que algunas personas murieron ahogadas al intentar llegar al enclave español, mientras que otras fallecieron aplastadas durante los intentos de escalar el rompeolas que sostiene la valla fronteriza.

El presidente del gobierno local de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró que hasta 60 mil personas habían cruzado en los últimos días, una cifra equivalente a cerca del 70% de la población del territorio, que cuenta con unos 84 mil habitantes.

Operativo de seguridad tras la llegada masiva

Un operativo de seguridad fue implementado en la franja fronteriza. Foto: AFP

Tras el incremento de cruces, fuerzas de seguridad españolas y marroquíes reforzaron la zona fronteriza.

Desde el lado marroquí, la policía utilizó equipo antidisturbios y gases lacrimógenos para dispersar a algunos grupos concentrados cerca de las vallas, mientras se desplegaron camiones con cañones de agua.

En la zona también fueron observados restos calcinados de un autobús y siete vehículos tras los enfrentamientos registrados con algunos grupos.

Del lado español, vehículos militares fueron colocados en distintos puntos de la frontera, mientras decenas de personas permanecían en una colina en Marruecos esperando una oportunidad para cruzar.

Algunos migrantes comenzaron a regresar por los puntos fronterizos y accesos abiertos en la valla, luego de señalar que no habían encontrado alimentos ni refugio en Ceuta.

España califica la situación como una violación territorial

Lo que ha sucedido es un ataque a la integridad territorial de España y merece nuestra más rotunda y enérgica condena.



Toda España está con la ciudadanía de Ceuta. El Gobierno de España está con la Ciudad Autónoma.



Gracias por la cooperación que siempre hemos mantenido con el… pic.twitter.com/ZqKdUdu7Oy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajó el viernes a Ceuta y calificó el cruce masivo como una “violación de la soberanía territorial de España”.

El mandatario aseguró que las autoridades estaban agilizando los retornos de quienes ingresaron de forma irregular, con la cooperación del gobierno marroquí.

Ceuta y Melilla son las únicas ciudades de la Unión Europea que tienen frontera terrestre con África y registran periódicamente intentos de cruce de personas que buscan llegar a Europa.

¿Qué provocó la llegada masiva de migrantes?

Miles de migrantes se reunieron en la zona. Foto: AFP

Especialistas señalaron diversos factores que pudieron influir en la movilización.

Uno de ellos fue una sentencia del Tribunal Supremo Español del pasado 8 de julio, relacionada con las llamadas “devoluciones en caliente”, que estableció que estas no pueden aplicarse a personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla.

El ministro de Política Territorial español, Ángel Víctor Torres, mencionó esta resolución como uno de los elementos que pudieron influir en el aumento de llegadas.

El presidente Pedro Sánchez señaló que las “mafias que trafican con seres humanos” realizaron una interpretación interesada de la sentencia.

Sin embargo, especialistas consideran que la resolución no explica por sí sola una movilización de esta magnitud.

“Sin duda, la sentencia del 8 de julio ha jugado un papel. Pero eso no explica el nivel de movilización, que es muy alto”, afirmó el periodista especializado en el Magreb, Ignacio Cembrero.

Tensión diplomática entre España, Marruecos y Europa

La crisis también provocó tensiones políticas dentro de Europa.

Marruecos mantiene una reclamación histórica sobre Ceuta y Melilla desde su independencia en 1956, aunque España rechaza cualquier negociación sobre la soberanía de ambas ciudades.

Algunos analistas consideran que las crisis migratorias en la frontera pueden convertirse en una herramienta de presión diplomática.

Cembrero señaló: “Las autoridades marroquíes han visto una oportunidad de forzar a España a negociar el futuro de esas ciudades”.

Mientras tanto, varios países europeos reaccionaron ante la situación. Italia anunció la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación Schengen con España, una decisión criticada por Madrid.

Francia informó que reforzaría la seguridad en la frontera con España con más policías y gendarmes, mientras Portugal anunció controles adicionales en sus fronteras terrestres y marítimas.

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