¿Los terremotos de Venezuela y Colombia pueden provocar un sismo en México? Esto dice la sismología

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¿El terremoto de Colombia podría causar un sismo en México? Foto: Reuters

Después de los sismos que sacudieron Colombia el pasado 10 de agosto y Venezuela en junio, se generó inquietud sobre si estos eventos telúricos podrían desencadenar que ocurra un terremoto en México.

Por este motivo, el Dr. Carlos Villafuerte Urbina, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó para Unotv.com más detalles sobre estos eventos sísmicos y su relación.

¿Los sismos de Colombia y Venezuela podrían causar uno en México?

Esta duda surge por la relación con el conocido Anillo de Fuego del Pacífico, definido por el Dr. Carlos Villafuerte como el lugar donde “está el contacto entre las placas donde se acumula la energía”.

Pero esto no significa que un sismo tenga relación con otro si se encuentra en diferentes regiones tectónicas, haciendo referencia a los sismos que han ocurrido en Colombia y Venezuela, así como en México y Japón, que, aunque ocurrieron en un periodo corto, pertenecen a zonas tectónicas diferentes.

“Hasta el momento no se ha comprobado una relación causal en la que un evento dé lugar o desencadene otros en regiones tan alejadas. Por lo tanto, no podemos afirmar que exista una conexión entre todos estos sismos. Ha sido simplemente una coincidencia que en un periodo tan corto hayan ocurrido en Venezuela, Colombia y México, generando lamentablemente desastres para algunos países”. Dr. Carlos Villafuerte Urbina, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica

No es posible predecir un sismo

El especialista profundiza en que un movimiento telúrico sí podría aumentar la probabilidad de que ocurra otro sismo en una falla cercana, pues son masas de roca acomodando constantemente.

Pero aclara que “no podemos dar por sentado que porque se rompió una falla se vaya a romper otra a 100 kilómetros de distancia”.

También menciona cómo los sismos no pueden predecirse, pues “actualmente no tenemos las herramientas ni el conocimiento necesario para saber qué está sucediendo a tales profundidades”.

Finalmente, el Dr. Carlos Villafuerte Urbina destacó que es importante que la población se mantenga pendiente de la información de canales oficiales para que evite caer en desinformaciones respecto a este tema

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