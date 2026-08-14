Falla de San Andrés: mapa de las ciudades que podrían sentir el “Big One”

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El Big One es un hipotético terremoto en la falla de San Andrés. Foto: Shutterstock

El “Big One”, nombre del posible gran terremoto que podría ocurrir en California por la acumulación de tensión en la falla de San Andrés, es uno de los escenarios sísmicos que más preocupa a especialistas y autoridades estadounidenses, debido a que se extendería por gran parte del país. Pero, ¿por dónde pasa esta falla, qué ciudades podrían resentir con mayor fuerza un terremoto de este tipo y qué relación tiene con México?

Dicha preocupación se reavivó en redes sociales tras el reciente temblor de Colombia de magnitud 7.4, ocurrido el pasado 10 de agosto.

¿Qué es la Falla de San Andrés y qué es el Big One?

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la Falla de San Andrés es una estructura geológica que marca parte del límite entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica se extiende por aproximadamente mil 300 kilómetros a través de California.

A lo largo de ella ocurre principalmente un movimiento horizontal entre ambas placas, conocido como deslizamiento lateral.

La falla no se comporta de la misma manera en toda su extensión; pues existen segmentos que permanecen bloqueados y acumulan tensión, mientras que otros presentan movimientos lentos que pueden liberar parte de esa energía sin generar grandes terremotos.

Uno de los sectores más estudiados se encuentra cerca de Parkfield, en el centro de California, donde históricamente se han registrado varios sismos de magnitud cercana a 6.

Foto: Shutterstock

Por su parte, el término “Big One” se utiliza para describir un evento sísmico que podría alcanzar una magnitud de entre 7.8 y 8 en la escala de Richter, con efectos devastadores para las ciudades cercanas, como Los Ángeles, San Francisco y San Bernardino, según la cadena británica BBC.

Se calcula que, si se produce un sismo de magnitud 7.8 en la sección sur de la falla, se podrían esperar aproximadamente 2 mil muertes, más de 50 mil heridos y daños materiales valorados en más de 200 mil millones de dólares, según retoma el medio inglés.

¿Por dónde pasa la Falla de San Andrés?

Foto: Shutterstock

Según el USGS y el Sismológico Nacional (SSN), la Falla de San Andrés atraviesa California de norte a sur y pasa cerca de algunas de las principales ciudades y zonas metropolitanas del estado.

Su recorrido comienza cerca de Shelter Cove, en el norte de California, y continúa hacia:

San Francisco , cerca de zonas como Daly City y Pacifica

, cerca de zonas como Daly City y Pacifica Las montañas de Santa Cruz

Hollister y Parkfield

La Carrizo Plain

Palmdale y el desierto de Mojave

y el desierto de Mojave Cajon Pass

Palm Springs e Indio , en el Valle de Coachella

, en el Valle de Coachella El Mar de Salton, donde termina el segmento principal de la falla

Uno de los terremotos más importantes asociados con esta estructura fue el ocurrido en San Francisco en 1906, de magnitud estimada en 7.9. Otro movimiento relevante fue el de Loma Prieta de 1989, de magnitud 6.9.

¿La Falla de San Andrés llega hasta México?

FOTO: USGS

Aunque la Falla de San Andrés no continúa directamente hasta México, el sistema tectónico relacionado sí se prolonga hacia el sur.

Después del Mar de Salton, la actividad tectónica continúa mediante otras fallas y estructuras geológicas que atraviesan Baja California y el Golfo de California, entre ellas los sistemas de Imperial, Cerro Prieto y Laguna Salada.

Por esta razón, ciudades como Mexicali, Tijuana y Ensenada pueden experimentar actividad sísmica asociada con el complejo sistema de fallas de la región, aunque esto no significa que estén asentadas directamente sobre la Falla de San Andrés.

Mexicali, por ejemplo, experimentó un terremoto de magnitud 7.2 en 2010, uno de los movimientos más importantes registrados recientemente en esa zona.

¿Qué ciudades podrían sentir el “Big One”?

Foto: USGS

En caso de que ocurriera un terremoto de gran magnitud, algunas de las zonas que podrían experimentar fuertes efectos incluyen:

Los Ángeles y su área metropolitana

San Bernardino

San Francisco

San José

Mexicali y otras zonas de Baja California

No obstante, la intensidad de los daños no dependería únicamente de la distancia respecto de la falla; pues también influirían factores como la magnitud y profundidad del terremoto, las características del suelo, la calidad de las construcciones y el nivel de preparación de cada comunidad.

Por ello, aunque la Falla de San Andrés representa uno de los principales riesgos sísmicos de California. Cabe destacar que no existe actualmente una fecha que permita saber cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto.

Aunado a ello, el terremoto registrado en Colombia no significa que la Falla de San Andrés haya sido “despertada” como algunos internautas indican. Los terremotos de gran magnitud pueden modificar los esfuerzos en otras zonas, pero eso no permite establecer que un sismo específico vaya a desencadenar otro gran terremoto a miles de kilómetros de distancia.

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