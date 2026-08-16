Probamos el primer celular robot del mundo antes que nadie… es una cámara de cine en tu bolsillo

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Uno TV pudo conocer el HONOR Robot Phone antes que nadie | Imagen: Alfredo Narváez

HONOR lanzó el inédito Robot Phone este 12 de agosto, luego de anticiparlo durante el pasado Mobile Word Congress 2026. Cinco meses después, finalmente se dieron mayores detalles del primer celular robótico del mundo, el cual viene incorporado con un gimbal diseñado para ayudar a creadores de contenido y cineastas

El equipo de Unotv.com estuvo presente en el evento de presentación desde Shenzhen, en donde un reportero de este medio pudo conocer y probar este dispositivo antes que nadie.

Conociendo el HONOR Robot Phone antes que nadie

El Robot Phone de HONOR destaca por gimbal mecánico de 3 ejes totalmente motorizado que, a pesar de lo que se adelantó en marzo, funciona casi como una cámara profesional de cine gracias a su capacidad de estabilización.

Aunque también se destacó la llegada del asistente de inteligencia artificial (IA), conocido como Yoyo, ás allá de ser un dispositivo inteligente con un panel físico, se trata de una herramienta de foto y video con alcance de 360 grados.

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El aspecto central alrededor del nuevo HONOR Robot Phone es su cámara, pues este pequeño robot que se despliega desde el panel trasero cuenta con:

Cámara principal Agile Gimbal de 200MP con un sensor de 1/1.28 pulgadas y apertura de f/1.6

Cámara telefoto periscópica de 200MP con sensor de 1/1.4 pulgadas

Zoom óptico de 2.7x

Una de las claves en torno a la calidad de cámara de este celular radica en la colaboración con ARRI CINEMA, marca de cámaras para cine; esto permite grabar en 10 bits y con un gran angular de 50MP con un campo de visión de 122 grados.

HONOR Robot Phone con el gimbal sin desplegar | Imagen: Alfredo Narváez

Como parte de las pruebas que Uno TV hizo con el HONOR Robot Phone, el reportero del medio se subió a un toro mecánico con este dispositivo y un iPhone 17 Pro.

La cámara robótica con estabilizador logró centrarse en el sujeto principal mientras éste era agitado por varios minutos y no perdió el enfoque gracias al gimbal de 360 grados que se movió por toda la escena. Mientras tanto, el segundo smartphone solo grabó el ángulo de visión de su panel fijo.

Por otro lado, un miembro del equipo de HONOR grabó un video de calidad profesional del mismo reportero, manteniendo la calidad de los colores casi de la misma manera en que lo hace una cámara profesional de cine.

Este dispositivo conserva más información de luces y sombras para la postproducción, mientras que ofrece un espacio de color más amplio con estilos de color cinematográficos controlados en el apartado de cámara.

Tecnología y materiales que buscan revolucionar la industria

El gimbal del HONOR Robot Phone está hecho de titanio a través de 60 procesos de fabricación y su tamaño es casi 65% más pequeño en proporción al sistema completo.

Su motor de de 2.6 gramos permite velocidades de control de hasta 360° por segundo, por lo que la cámara sigue la acción del sujeto en cuestión sin importar que vaya rápido.

Así se ve el HONOR Robot Phone, disponible ya en China | Foto: Alfredo Narváez

El reportero de Uno TV pudo comprobar que, debido al tamaño del robot y los materiales, el dispositivo no es particularmente ligero y su manipulación puede llegar a ser complicada.

A pesar de medir poco más de 9 milímetros, no es un celular para usuarios que busquen una opción ligera, sino que está pensado para creadores de cine y contenido que graben video constantemente.

Cabe destacar que, durante el evento de presentación en China, también se mostró un pequeño robot con ruedas que le dio movilidad al celular mientras grababa, además de soportes especiales que brindan al HONOR Robot Phone un soporte con manos que saludan.

Esto demuestra que el celular pionero en su tipo ha despertado la creatividad de una industria que recién está descubriendo los alcances de un celular robótico.

Más allá de un gimbal, el HONOR Robot Phone se mueve | Foto: Alfredo Narváez

Ya hay precio en China: ¿llegará a México?

A través del evento oficial de presentación, HONOR anunció que el Robot Phone tendrá dos costos base en el mercado chino:

9,999 renminbis (¥) – 12GB RAM + 512GB ROM

12,999 renminbis (¥) – 16GB RAM + 1TB ROM

Hasta el momento, no se ha anunciado si este celular llegará al mercado latinoamericano y mexicano; sin embargo, estos precios se traducen a 25,291.45 y 32,879.64 pesos.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se ha confirmado que el HONOR Robot Phone llegue a México en el futuro cercano; sin embargo, su llegada al mercado de China significa el inicio de su distribución en todo el mundo.

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