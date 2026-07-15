¡No caigas en la trampa! Policía Cibernética alerta por falsas fotomultas en la CDMX

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Sandra García Carbajal, agente de la Policía Cibernética de la SSC-CDMX, alertó este miércoles en “A las nueve en Uno” sobre el incremento de estafas digitales relacionadas con supuestas multas de tránsito en la Ciudad de México, un esquema fraudulento operado por ciberdelincuentes para robar datos y dinero de los automovilistas.

En entrevista con Sandra Moreno y Pablo Valdés, la agente de la Policía Cibernética explicó que esta modalidad se ha detectado de forma recurrente mediante mensajes de texto (SMS), correos electrónicos y links en aplicaciones de mensajería que redirigen a los usuarios a sitios web falsos.

La entrevistada subrayó que el objetivo de estos criminales es sembrar pánico para que las víctimas entreguen información sensible bajo presión.

Así operan los fraudes de fotomultas falsas

Los delincuentes envían notificaciones urgentes sobre supuestas infracciones. “Las placas no están vinculadas a un teléfono móvil; desde ahí podría ser un foquito rojo“, advirtió García Carbajal, señalando que el enganche ocurre cuando el usuario accede al enlace enviado.

Al ingresar al sitio apócrifo, la plataforma solicita registrar la CURP, datos personales y datos financieros bajo el concepto de un pago inmediato, según explicó la agente de la Policía Cibernética.

La especialista de la SSC-CDMX aclaró que la infracción no existe y que los atacantes sólo buscan consumar el fraude, la extorsión o el robo directo de dinero de las cuentas bancarias.

Cómo identificar una página web apócrifa

Para evitar caer en estas trampas, la oficial de la Policía Cibernética compartió elementos visuales y técnicos clave que delatan a un sitio web fraudulento. El primer factor es la baja calidad en el diseño de las páginas falsas, donde los logotipos oficiales suelen lucir completamente pixeleados.

“Los redireccionamientos no funcionan; aunque le damos clic a los iconos de las redes sociales, no nos va a redireccionar”. Sandra García Carbajal, Policía Cibernética de la SSC-CDMX

Asimismo, especificó que la presencia de faltas de ortografía es común en estos sitios web, y recomendó verificar detalladamente la URL y la presencia del dominio oficial registrado.

El mito del candado de seguridad en el navegador

En entrevista con Uno TV, la funcionaria aclaró una confusión habitual entre los internautas referente al icono del candado en la barra de direcciones. La agente García enfatizó que este símbolo no valida la autenticidad ni la legalidad de un portal web.

“El candadito verde no me da garantía de que la página sea oficial, me da garantía de que la información está cifrada de punto a punto“, especificó.

Esto significa que los datos viajan seguros entre el usuario y el administrador, pero el administrador bien podría ser el propio estafador.

¿Qué pasa si abres el mensaje de texto?

García Carbajal también tranquilizó los usuarios respecto a la interacción con los mensajes sospechosos, pues precisó que la simple apertura de un SMS o correo electrónico no vulnera el teléfono celular.

El peligro real se presenta al interactuar con los elementos interactivos del mensaje, según sus propias palabras.

“Pasa cuando ya descargamos archivos o entramos a los links“, puntualizó, detallando que estas acciones instalan un virus que concede a los criminales un acceso directo e indebido a la información del dispositivo móvil.

Canales oficiales para verificar fotomultas en CDMX

Para corroborar la veracidad de cualquier infracción vial, la agente de la SSC-CDMX instó a la población a ignorar intermediarios y acudir a las plataformas institucionales.

Con el objetivo de que tengan mayor seguridad, los conductores pueden revisar el estatus de sus placas en el portal oficial de Fotomultas MX o mediante la aplicación digital de la CDMX.

De igual forma, sugirió consultar directamente el apartado de la Secretaría de Tránsito de la SSC-CDMX o acudir al sitio web de la Secretaría de Finanzas, ya que el pago legítimo de cualquier multa se realiza únicamente ante la Tesorería de la Ciudad de México.

Pasos para limpiar un teléfono celular hackeado

En caso de notar una actividad inusual en el teléfono, como aplicaciones no autorizadas o que la pantalla se presione de forma autónoma, la especialista recomendó instalar un antivirus móvil.

Si las fallas persisten, la solución definitiva es reiniciar el dispositivo a modo fábrica.

Para salvar archivos personales antes del formateo, sugirió respaldarlos en una computadora protegida. Al configurar el teléfono de nuevo, aconsejó rechazar la restauración automática del historial de aplicaciones y optar por descargar las herramientas una por una desde la tienda oficial.

¿Cómo reportar y denunciar este delito cibernético?

La oficial hizo un llamado enérgico a no dejar pasar estos incidentes y reportarlos para nutrir la estadística delictiva. Los ciudadanos pueden comunicarse a la Área de Atención Ciudadana al teléfono 55 5242 5100 extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Finalmente, la agente de la SSC-CDMX recordó que si el fraude económico ya se consumó, es imperativo acudir ante la Fiscalía local. “La denuncia nos ayuda muchísimo para tener estadística y darnos cuenta de que en realidad es un tema de importancia”, concluyó.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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