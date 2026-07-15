Meteoros Piscis Austrínidas 2026: cuándo ver la lluvia de estrellas de julio

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En el hemisferio sur se podrán ver mejor los meteoros. Foto: Getty images

La lluvia de meteoros Piscis Austrínidas podrá observarse del 15 de julio al 10 de agosto de 2026, aunque su punto máximo de actividad ocurrirá entre el 28 y 29 de julio, informó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Aunque se trata de una lluvia de meteoros de baja intensidad, este año coincidirá con otros eventos astronómicos que podrían ofrecer un espectáculo más atractivo para los observadores.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas Piscis Austrínidas? ¿Cuándo? 28 y 29 de julio de 2026

28 y 29 de julio de 2026 ¿A qué hora? Al amanecer

Al amanecer ¿Habrá otras lluvias? Las Delta Acuáridas, Alfa Capricórnidas y Gamma Dracónidas tendrán presencia en fechas cercanas

¿Cuándo será el mejor momento para ver las Piscis Austrínidas?

De acuerdo con el INAOE, la tasa máxima observable será de cinco meteoros por hora, cuando el radiante de la lluvia se ubique en dirección de la constelación del Pez Austral.

El instituto recomienda observar el fenómeno al amanecer del 28 de julio, dirigiendo la vista hacia la parte sureste de la esfera celeste, momento en el que las condiciones serán más favorables para apreciar los meteoros.

Según el portal especializado Starwalk, las Piscis Austrínidas son consideradas una lluvia de meteoros débil, ya que producen pocos destellos en comparación con otros eventos similares. Además, hasta ahora se desconoce el objeto celeste que origina esta lluvia de meteoros.

¿Coincidirán con otras lluvias de meteoros?

Las Piscis Austrínidas suelen quedar opacadas por las Delta Acuáridas del Sur, que, comúnmente, registran una tasa promedio de 25 meteoros por hora, y por las Alfa Capricórnidas, cuya actividad ronda los cinco meteoros por hora.

Estas dos lluvias alcanzarán una mayor actividad entre el 30 y 31 de julio, cuando la Luna se encontrará más brillante. Aun así, será posible observar meteoros de velocidad media e incluso algunos bólidos brillantes, especialmente en zonas con poca contaminación lumínica.

La coincidencia de estos fenómenos permitirá que los habitantes del hemisferio sur tengan mayores posibilidades de observar un mayor número de meteoros durante esos días.

En el hemisferio norte, la experiencia también podría enriquecerse con la presencia de las Gamma Dracónidas, una lluvia de meteoros que suele aparecer a finales de julio y que se caracteriza por ser impredecible. Aunque generalmente pasa desapercibida por su corta duración, existen años en los que registra aumentos inesperados de actividad.

Los especialistas señalan que el 28 de julio podría convertirse en una de las fechas más interesantes para los aficionados a la astronomía, debido a la posibilidad de observar un incremento notable de meteoros en el cielo.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas?

Busca un sitio con poca contaminación lumínica

Verifica el pronóstico del tiempo y utilízalo a tu favor

Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad

No necesitas equipo especializado: los meteoros pueden observarse a simple vista; sin embargo, llevar aditamentos especiales puede complementar la experiencia

Observa durante el momento de mayor actividad

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