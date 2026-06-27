Google sufre la fuga de mentes brillantes; el Premio Nobel John Jumper se va a Anthropic

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Se van cada vez más mentes brillantes de Google. Foto: Shutterstock | AFP

Las empresas de inteligencia artificial (IA) avanzan a un ritmo tan acelerado que han comenzado a atraer a algunas de las mentes más brillantes de sus competidores. Uno de los casos más llamativos es el de John Jumper, científico ganador del Premio Nobel que revolucionó la ciencia desde Google DeepMind.

Personajes clave que pertenecían a Google han comenzado a buscar nuevas oportunidades, incorporándose a empresas tecnológicas más recientes.

Muestra de ello fue el anuncio de John Jumper, quien confirmó el pasado 19 de junio que, después de casi nueve años, decidió dejar Google para unirse a Anthropic.

En su publicación, el científico agradeció la oportunidad de trabajar en Google DeepMind y la confianza que recibió para liderar AlphaFold.

A bit of news: After nearly 9 years, I have decided to leave Google DeepMind and join Anthropic (after taking some time to recharge). I am incredibly grateful for my time at GDM. @demishassabis took a real chance letting me lead the AlphaFold team just six months after finishing… — John Jumper (@JohnJumperSci) June 19, 2026

¿Qué es Anthropic?

Anthropic es una empresa de investigación y seguridad en inteligencia artificial, dedicada al desarrollo de sistemas que, según la propia compañía, son “fiables, interpretables y controlables”.

Su producto más conocido es Claude, considerado un modelo de IA de alto rendimiento, comparable con desarrollos de otras compañías de relevancia mundial, como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google.

La empresa fue creada en 2021 por Dario Amodei y Daniela Amodei, junto con antiguos integrantes de OpenAI, tras diferencias relacionadas con la asociación de esa empresa con Microsoft.

La compañía señala que su equipo está conformado por investigadores, ingenieros, expertos en políticas públicas y líderes empresariales, así como mantiene colaboración con la sociedad civil, gobiernos, el sector académico y organizaciones sin fines de lucro.

Actualmente, Anthropic dispone de distintas versiones de Claude, diseñadas para atender diversas necesidades de los usuarios.

Entre las versiones más recientes se encuentran:

Claude Opus 4.6: el modelo más potente, diseñado para tareas de alta complejidad, razonamiento avanzado y automatización de procesos empresariales.

el modelo más potente, diseñado para tareas de alta complejidad, razonamiento avanzado y automatización de procesos empresariales. Claude Sonnet 4.6: considerado el modelo más equilibrado entre rendimiento y velocidad. Es utilizado para codificación, diseño y tareas cognitivas diarias. La versión gratuita suele operar con este modelo.

considerado el modelo más equilibrado entre rendimiento y velocidad. Es utilizado para codificación, diseño y tareas cognitivas diarias. La versión gratuita suele operar con este modelo. Claude Haiku 4.5: la versión más rápida y rentable, ideal para respuestas instantáneas, interacciones en tiempo real y análisis de alto volumen.

¿Quién es John Jumper?

John Michael Jumper es un científico estadounidense que fue director de Google DeepMind Technologies y es uno de los creadores de AlphaFold.

Este último es un modelo de IA capaz de predecir con gran precisión la estructura de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos.

Cabe mencionar que AlphaFold fue creado en 2018 y tuvo una segunda versión en 2020.

En noviembre de ese mismo año, AlphaFold fue nombrado ganador del concurso Critical Assessment of Structure Prediction (CASP).

La revista científica Nature incluyó a Jumper como una de las diez personas más importantes de la ciencia en su listado anual Nature’s 10 de 2021.

En 2024, Jumper, junto con Demis Hassabis, fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre la predicción del plegamiento de proteínas.

Otros ejemplos de mentes brillantes que dejan Google

El pasado 17 de junio, Noam Shazeer, destacado científico informático dio a conocer que también se saldría de Google a través de su cuenta de X.

I’m excited to share that I’ll be joining OpenAI and look forward to working with the exceptional team there.



It was a difficult decision to move on. I’m incredibly proud of the amazing team at Google and everything we’ve built together. It has been an honor and a pleasure to… — Noam Shazeer (@NoamShazeer) June 18, 2026

Aunque confirmó que fue una decisión difícil, dijo estar emocionado por unirse a OpenAI.

Shazeer es considerado una figura clave de la inteligencia artificial moderna, acumuló más de 20 años de trayectoria en la empresa de Mountain View.

Asimismo, el pasado 24 de junio, Bloomberg informó que otros dos especialistas también dejarían Google: Jonas Adler y Alexander Pritzel. El primero lideraba los esfuerzos de programación de sistemas, mientras que el segundo coordinaba la fase de entrenamiento de las redes neuronales en la empresa californiana.

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