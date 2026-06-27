Así fue el paso del asteroide gigante 1997 NC1 que rozó la Tierra este sábado: video

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El paso del asteroide gigante 1997 NC1 Foto: shutterstock / Ilustrativa

Un enorme asteroide pasó cerca de la Tierra este fin de semana en un evento astronómico que llamó la atención de aficionados al espacio, aunque sin representar ningún riesgo para nuestro planeta. Se trata del asteroide 1997 NC1, una roca espacial de gran tamaño que fue rastreada por agencias como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

El objeto alcanzó su punto de mayor aproximación durante la mañana del sábado, cuando pasó a una distancia de aproximadamente 2.6 millones de kilómetros de la Tierra, equivalente a más de seis veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.

¿Se pudo ver el asteroide desde la Tierra?

El asteroide no fue visible a simple vista, para observarlo era necesario utilizar telescopios pequeños o binoculares astronómicos, ya que desde el planeta se apreciaría únicamente como un pequeño punto de luz desplazándose lentamente por el cielo.

En redes sociales circulan videos tomados por usuarios que pudieron observar el asteroide con un telescopio, en este video se puede ver el paso del objeto espacial en el cielo de Zacatecas.

Los aficionados a la astronomía en el hemisferio norte tuvieron la oportunidad de rastrearlo durante la noche y madrugada, aunque la contaminación lumínica y el brillo de la Luna dificultaron su observación.

A diferencia de las imágenes virales de grandes bolas de fuego atravesando el cielo, el paso del 1997 NC1 fue mucho más discreto: parecía una estrella tenue en movimiento.

A pesar de su cercanía en términos astronómicos, los especialistas confirmaron que el recorrido del asteroide fue completamente seguro y no existió ninguna posibilidad de impacto.

¿Se verá este sábado en México?

La hora paras verlo desde México era la noche del viernes 26 de junio y la madrugada de este sábado 27 de junio, pero en espacios oscuros, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. En Argentina y el Cono Sur, aún podrán disfrutar del espectáculo durante la noche de este 28 de junio y la madrugada del 29 de junio, ya que el objeto se desplaza firmemente hacia el cielo austral.

¿Qué tamaño tiene el asteroide 1997 NC1?

De acuerdo con estimaciones de la ESA, el asteroide 1997 NC1 tiene un diámetro de entre 750 metros y 1.65 kilómetros, por lo que su tamaño puede compararse con estructuras gigantes como varios edificios altos o incluso el puente Golden Gate.

Fue descubierto en 1997 mediante sistemas de vigilancia astronómica instalados en Hawái y desde entonces los científicos han seguido su trayectoria para calcular sus posibles acercamientos a la Tierra.

Aunque algunos reportes lo identificaron como un objeto potencialmente peligroso (PHA, por sus siglas en inglés), esta clasificación no significa que vaya a chocar con el planeta. Los astrónomos utilizan esta etiqueta para objetos que tienen cierto tamaño y cuya órbita pasa cerca de la terrestre.

¿Cuándo volverá a pasar cerca de la Tierra?

Este acercamiento fue uno de los más cercanos que tendrá el asteroide en varios siglos. Según la ESA, el 1997 NC1 no volverá a aproximarse a la Tierra a una distancia similar hasta el año 2133.

La NASA mantiene programas de vigilancia para rastrear asteroides y otros objetos cercanos a la Tierra, con el objetivo de detectar con anticipación cualquier cuerpo que pudiera representar una amenaza.

Por ahora, el gigante espacial continúa su camino por el sistema solar sin causar ningún daño.

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