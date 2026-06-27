¿Por qué olfatear es clave para el bienestar de tu perro? Expertos explican

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Para los perros es muy importante el poder olfatear. Foto: Getty images

Los perros olfatean durante los paseos como parte de su comportamiento natural, una acción que, de acuerdo con especialistas y estudios sobre conducta canina, puede contribuir a su bienestar físico y mental.

El portal especializado Ladridos y Bigotes explica que olfatear es uno de los instintos más importantes de los caninos, ya que les ayuda a conocer su entorno y forma parte de sus necesidades diarias.

Olfatear puede ayudar a reducir la frecuencia cardíaca

El estudio “At the Heart of the Walk”, realizado por los investigadores franceses Cristina y Aurélien Budzinski, analizó a 61 perros de distintas edades, tamaños y razas para conocer cómo influye el tiempo de olfateo durante los paseos.

En la investigación participaron 37 machos y 24 hembras, entre ellos 14 perros pequeños, 17 medianos y 30 grandes, con razas que iban desde chihuahuas hasta cane corso.

Cada perro fue paseado durante cinco minutos utilizando correas de diferentes longitudes y, en una ocasión, sin correa, mientras se monitoreaba su frecuencia cardíaca.

Los resultados mostraron que los perros olfatearon en promedio 37 segundos con correa corta, 103 segundos con correa larga y 119 segundos cuando estaban sin correa.

Además, los investigadores observaron que, durante los periodos de olfateo, los canes registraron una disminución en su frecuencia cardíaca, incluso mientras continuaban caminando.

Los paseos también ayudan a explorar el entorno

Los especialistas señalan que los paseos no solo sirven para que los perros hagan sus necesidades fisiológicas. También representan una oportunidad para que utilicen el olfato y obtengan información sobre el ambiente que los rodea.

Cuando el paseo se realiza con prisa o sin permitir que el perro se detenga a oler, se reduce la posibilidad de explorar y reconocer su entorno.

Limitar el olfato puede generar estrés

El conductista animal Marc Bekoff, Ph. D., explicó que impedir que los perros olfateen durante los paseos representa una forma de privación sensorial que puede generar estrés.

De acuerdo con el especialista, el sentido del olfato permite a los perros conocer lo que sucede a su alrededor, por lo que limitar esta actividad reduce la información que reciben del entorno.

El portal también retoma una analogía de los investigadores para explicar la importancia del olfato: para los perros, los olores tienen un valor comparable al que tiene el sabor para las personas al momento de disfrutar los alimentos.

Los especialistas coinciden en que el olfateo forma parte del comportamiento natural de los perros y que permitirles hacerlo durante los paseos contribuye a que interactúen con su entorno, además de asociarse con cambios en su frecuencia cardíaca y en su respuesta al ambiente.

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