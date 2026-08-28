Eclipse parcial de Luna alcanzó su punto máximo, aquí las mejores imágenes

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Eclipse. Foto: AFP

El eclipse parcial de Luna ocurrió durante la noche del jueves 27 y la madrugada de este viernes 28 de agosto y pudo observarse desde México. El fenómeno alcanzó su punto máximo alrededor de las 22:13 horas, tiempo del centro del país, de acuerdo con datos de .

Debido a que se trató de un eclipse parcial, la superficie lunar no quedó cubierta completamente por la sombra de la Tierra. Sin embargo, la parte de la Luna que ingresó en la umbra pudo adquirir tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas.

Eclipse. Foto: AFP

Eclipse parcial de Luna alcanzó su punto máximo a las 22:13 horas

El eclipse lunar comenzó con su fase penumbral a las 19:23:58 horas del jueves 27 de agosto. Posteriormente, a las 20:33:54 horas inició la fase parcial, cuando la sombra de la Tierra comenzó a cubrir una parte de la Luna.

ECLIPSE LUNAR

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La perfecta alineación Luna – Tierra – Sol en marcha, buena parte del disco lunar, ya está oscuro y la luna empieza a tornarse rojiza, continuará oscureciéndose hasta quedar oculta en la sombra que le proyecta la Tierra, el maximo será a las… pic.twitter.com/Rk0rPgwjNd — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 28, 2026

El momento máximo ocurrió a las 22:12:53 horas, según Time and Date. Por su parte, el INAOE ubicó esta fase alrededor de las 22:14 horas.

Durante su punto máximo, el eclipse alcanzó una magnitud cercana a 0.93. En zonas como la Ciudad de México, alrededor del 93.9% del disco lunar se oscureció, según MeteoRed.

Eclipse. Foto: Cuartoscuro

¿Por qué la Luna adquirió tonalidades rojizas?

Aunque no fue un eclipse total y, por lo tanto, no se produjo una “Luna de sangre” completa, la parte del satélite que quedó dentro de la umbra terrestre pudo mostrar tonos rojizos, cobrizos o anaranjados.

Este efecto ocurrió porque una parte de la luz del Sol atravesó la atmósfera de la Tierra antes de llegar hasta la superficie lunar. Las tonalidades rojizas lograron atravesar la atmósfera y fueron desviadas hacia la sombra terrestre. El tono observado dependió de factores como el polvo, aerosoles, nubes y otras partículas suspendidas en la atmósfera.

Así, el evento astronómico concluyó oficialmente a la 01:01:47 horas de este viernes 28 de agosto, cuando terminó la fase penumbral.

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