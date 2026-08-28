Google, OpenAI, Microsoft, Anthropic y otras 100 empresas alertan a gobiernos sobre ciberataques impulsados por IA

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Empresas tecnológicas alertan por ciberataques. Foto: Shutterstock

Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, Amazon Web Services (AWS) y Oracle se encuentran entre las compañías que se sumaron a un llamado global para fortalecer la ciberdefensa ante una nueva generación de ciberataques impulsados por inteligencia artificial.

Son más de 100 empresas y organizaciones del sector tecnológico y de ciberseguridad las que firmaron una carta abierta en la que advierten que existe un “plazo limitado” para reforzar las defensas cibernéticas, debido a que en los próximos meses los ataques potenciados por IA podrían generalizarse y adquirir un mayor nivel de sofisticación conforme aumenten las capacidades de los modelos de inteligencia artificial.

OpenAI también difundió el llamado en sus redes sociales y señaló que es necesario proporcionar a los defensores las herramientas, recursos y apoyo necesarios para proteger la infraestructura digital de la que depende la sociedad.

“Tenemos una ventana limitada para fortalecer las defensas cibernéticas”, señaló OpenAI.

¿Qué preocupa a las empresas de tecnología?

La carta advierte que los sistemas actuales ya presentan vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes, entre ellas errores persistentes, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, software inseguro o sin actualizar, mecanismos de autenticación débiles y sistemas heredados.

Las organizaciones consideran que los equipos encargados de la seguridad, particularmente aquellos responsables de infraestructura crítica, han contado históricamente con recursos insuficientes.

Entre los sectores considerados en riesgo están:

Hospitales

Plantas de tratamiento de agua

Infraestructura que sostiene internet

Por lo que el llamado busca que gobiernos, empresas de tecnología y organizaciones de ciberseguridad trabajen de manera coordinada.

Al mismo tiempo, las compañías destacan que la inteligencia artificial no solamente representa una amenaza.

Sus capacidades actuales también pueden utilizarse para fortalecer la seguridad y ayudar a los defensores a detectar y corregir vulnerabilidades de manera más rápida, económica y eficaz.

Estas son las medidas que proponen

La carta plantea una serie de principios para hacer frente de manera colectiva a las nuevas amenazas.

Uno de ellos es convertir la ciberdefensa en una prioridad inmediata para las organizaciones, corregir las vulnerabilidades de mayor riesgo y elevar los estándares de seguridad de los sistemas que compren, desarrollen o implementen, incluido el código generado mediante IA.

También propone utilizar modelos de inteligencia artificial capaces y de menor costo para ampliar la cobertura de seguridad, mientras que las capacidades más avanzadas se destinan a problemas particularmente complejos.

En el caso de las empresas de ciberseguridad y los socios tecnológicos, el llamado es a liderar la respuesta frente a ataques sostenidos con IA, realizar pruebas continuas de las defensas y facilitar el acceso a herramientas de seguridad basadas en inteligencia artificial para operadores de infraestructura crítica.

La carta también plantea compartir información sobre amenazas, soluciones verificadas y planes de acción para que una organización pueda beneficiarse de los avances desarrollados por otras.

¿Qué piden a los gobiernos?

Uno de los principales llamados está dirigido a los gobiernos, a quienes las organizaciones piden coordinar la ciberdefensa a nivel local, nacional e internacional.

Entre las propuestas se encuentra fortalecer los canales para compartir información sobre amenazas, priorizar los riesgos más graves y coordinar la respuesta y recuperación ante incidentes.

También solicitan aumentar el financiamiento destinado a la ciberdefensa, especialmente en servicios esenciales que no cuentan con suficiente personal o presupuesto.

La carta menciona específicamente a hospitales, empresas de agua y gobiernos locales, a los que propone facilitarles acceso a herramientas de IA defensiva, pruebas autorizadas y asistencia práctica mediante proveedores y socios de seguridad de confianza.

¿Y qué deben hacer las empresas de IA?

Las compañías que desarrollan modelos avanzados de inteligencia artificial también tienen responsabilidades, de acuerdo con el documento.

La propuesta es que proporcionen acceso responsable a sus modelos, financiamiento, capacitación y apoyo práctico, especialmente a quienes protegen infraestructura crítica con recursos limitados.

Además, deberán desarrollar herramientas de observabilidad y seguridad, garantizar la trazabilidad y rendición de cuentas de las identidades de los agentes de IA, invertir en pruebas autorizadas y compartir herramientas, manuales y evaluaciones de amenazas con gobiernos y socios de seguridad.

Las empresas firmantes consideran que todavía existe una oportunidad para aprovechar el desarrollo actual de la inteligencia artificial y convertirlo en una mejora permanente de la seguridad digital.

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