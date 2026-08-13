Eclipse solar: así reaccionaron los animales cuando el día se convirtió en noche

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Eclipse de sol afecta a los animales Foto: Shutterstock | Reuters

Un eclipse total de sol ocurrió este 12 de agosto, siendo visible en Islandia y la zona norte de España, un fenómeno que puede alterar a los animales, sobre todo a aquellos en libertad o en condiciones simuladas como en un zoológico.

Así lo reveló Helena Gylfadóttir, del Parque Familiar y Zoológico de Reikiavik, quien aseguró que cambiaron su comportamiento y “se quedaron un poco callados durante los momentos más oscuros”.

¿Cómo reaccionan los animales durante un eclipse?

A pesar de que en Islandia el eclipse no logró verse por el clima, sí se oscureció el cielo, algo que los animales del Parque Familiar y Zoológico de Reikiavik notaron, según mencionó el personal del lugar.

“Vimos cómo los pájaros se posaban en los árboles detrás de nosotros, palomas y otras aves más pequeñas, así que probablemente pensaban que era de noche y solo querían irse a dormir”. aseguran.

Helena Gylfadóttir, jefa del departamento de animales del parque, describe la experiencia como “absolutamente asombrosa”.

“Aunque estaba completamente nublado y no podíamos ver nada, excepto que se oscurecía y luego volvía a iluminarse, es simplemente… es una experiencia completamente nueva”. Helena Gylfadóttir

Por su parte, Cristian, un veterinario del Safari Madrid, asegura que ninguna especie necesita de un trato especial cuando ocurre esto.

“A los animales no hay que hacerles nada, ellos de manera natural no van a mirar al sol, si miran serán microsegundos, para ellos no es un evento especial, solamente se está nublando un poco el cielo, pueden pensar que se está haciendo de noche momentáneamente” mencionó.

¿Qué hacen los animales durante un eclipse?

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas compartió cuáles son las maneras de actuar de las especies ante un fenómeno como el eclipse.

Aves generales, flamencos y fragatas: suspenden su canto, buscan sus nidos o refugios y guardan silencio para dormir.

Aves de manglar: solo reaccionan con estrés si el eclipse es total.

Especies nocturnas (murciélagos): se activan e inician sus actividades habituales.

Mamíferos pequeños (ardillas): se resguardan en sus madrigueras.

Arácnidos (Metepeira): desmantelan sus telarañas ante la penumbra.

Asimismo, el propio Cristian asegura que, en el caso de las mascotas o animales de compañía, este evento no cambiará su conducta, pues ellos están acostumbrados a los cambios de luz repentinos.

Solo puntualiza que es importante no obligarlos a mirar el eclipse, pues esto sí podría lastimarlos.

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