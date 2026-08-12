¿Te robaron o perdiste el celular? Ve cómo cerrar tus cuentas de Gmail y redes sociales desde otro dispositivo

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Actúa rápido si roban tu celular. Foto: AFP | Getty images

El celular es un dispositivo donde usualmente se tiene una cuenta de correo y de redes sociales activas; sin embargo, cuando ocurre un robo de un celular, es necesario cerrarlas para evitar daños.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad ESET, después de un robo de un celular, se tiene alrededor de 15 minutos para actuar y evitar afectaciones mayores en sus cuentas.

¿Cómo cierro mi cuenta de Gmail desde otro dispositivo?

Si ya conseguiste que te prestaran otro celular o vas a intentar cerrar tu cuenta desde una tablet, toma en cuenta los siguientes pasos que sugiere Google:

Abre la app de Gmail o entra desde el navegador a tu cuenta

o entra desde el navegador a tu cuenta Una vez dentro, en la parte superior derecha, presiona Perfil

Presiona Administrar tu cuenta de Google

Google Después, selecciona Seguridad y acceso

En la sección “Tus dispositivos” , presiona Administrar todos los dispositivos

, presiona Selecciona la sesión o el dispositivo en el que quieres salir de tu cuenta

Presiona Salir

Recuerda que algunos correos te piden una verificación vinculada a tu número telefónico, por ello es importante dar de baja el número lo antes posible.

En caso de que tengas tu correo vinculado a tu número y sea la única forma de confirmar un código de seguridad, tendrás que recuperar con tu empresa telefónica un nuevo chip con tu mismo número en un nuevo dispositivo.

Estas situaciones ocurren más comúnmente con algunos correos de Hotmail o Live.

¿Cómo cerrar mis redes sociales en un nuevo dispositivo o un celular prestado?

Recuerda tener a la mano tus contraseñas para , debido a que en otro celular o una computadora necesitarás ingresar tus datos.

Cerrar Instagram y Facebook

Entra a facebook.com y/o instagram.com

y/o Ve a Configuración y luego a Centro de cuentas

y luego a Toca en Contraseña y seguridad

Luego, pulsa en Dónde iniciaste sesión

Selecciona el dispositivo

Presiona Cerrar sesión

¿Cómo cerrar X? (anteriormente Twitter)

Entra a la aplicación o a x.com

En el menú superior, verás el ícono del menú de navegación o el ícono de tu perfil. Pulsa el ícono que aparezca

Ve a Configuración y privacidad

Toca en Seguridad y acceso a la cuenta

Luego, en Apps y sesiones

Presiona Sesiones

Selecciona el dispositivo

Toca Cerrar la sesión del dispositivo mostrado

¿Cómo cerrar WhatsApp?

En este caso, debes tomar en cuenta que WhatsApp solo puede estar activo en un celular y un número telefónico a la vez.

La ventaja que tienes es que, si inicias sesión en un dispositivo nuevo, se cierra automáticamente en el equipo anterior.

Pero para lograr esto deberás tener tu nuevo chip o haber recuperado tu número virtual para usarlo.

Una vez que tengas tu número y otro celular, puedes verificar desde la app los equipos vinculados:

Abre WhatsApp

Ve a Configuración o a los tres puntos de la esquina superior

o a los de la esquina superior Toca en Dispositivos vinculados

Selecciona el navegador o dispositivo que deseas quitar

Presiona Cerrar sesión

Es necesario actuar rápido ante el robo de tu celular. También es importante que cambies las contraseñas y revises tus movimientos bancarios si cuentas con aplicaciones que manejen tu dinero.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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