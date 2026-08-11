Zuckerberg pide a EE. UU. impulsar la IA de código abierto frente a la competencia tecnológica contra China

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Zuckerberg defendió que la superinteligencia artificial. Foto: Getty images|Reuters

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, pidió este lunes reducir las barreras para el desarrollo de inteligencia artificial (IA) de código abierto, en medio de la intensa competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

En un extenso ensayo sobre el futuro de la IA, Zuckerberg planteó que Estados Unidos debe competir con China y evitar una “tiranía gubernamental” sobre estas tecnologías. También defendió que la llamada superinteligencia artificial esté disponible para todo el mundo.

El planteamiento ocurre mientras Meta busca fortalecer su posición frente a OpenAI y Anthropic, empresas que se centran en gran medida en modelos de IA cerrados.

Meta apuesta por modelos de IA de código abierto

Meta ha invertido miles de millones de dólares en su división de inteligencia artificial, conocida como Meta Superintelligence Labs, con el objetivo de estar al nivel de OpenAI, creadora de ChatGPT, y Anthropic, responsable de Claude.

El ensayo de Zuckerberg acompañó el lanzamiento de un nuevo modelo de IA capaz de ejecutarse en una computadora personal.

El ejecutivo anunció el lunes, mediante un video publicado en Instagram, que Meta abrirá los parámetros de su último modelo de IA, lo que permitirá que el público pueda descargarlo.

Los parámetros son los cálculos o reglas que determinan cómo se comporta un sistema de inteligencia artificial.

Meta también lanzará una nueva clase de modelos de IA de código abierto diseñados para ejecutarse en una computadora portátil.

“En lugar de centralizar la superinteligencia, deberíamos distribuirla ampliamente y dar a cada persona la capacidad de dirigirla”, afirmó Zuckerberg.

Zuckerberg cuestiona la centralización de la IA

El director ejecutivo de Meta criticó a las empresas que están “centradas en crear IA para empresas, gobiernos u otras instituciones”, al considerar que este enfoque podría inclinar la balanza a favor de las entidades en lugar de los individuos.

Zuckerberg también señaló que los laboratorios extranjeros de IA tienen ventaja sobre los estadounidenses, quienes deben cumplir con restricciones sobre los datos de entrenamiento.

“No creo que restringir el acceso a modelos de código abierto extranjeros sea una solución eficaz”, indicó.

“Nuestro objetivo debería ser que los modelos de código abierto estadounidenses sean los mejores a nivel mundial. Para eso es necesario eliminar los obstáculos que dificultan que los modelos de código abierto estadounidenses compitan”, concluyó.

China impulsa modelos de IA abiertos y más baratos

Desarrolladores en China, entre ellos Alibaba, DeepSeek y Moonshot, han creado en los últimos meses modelos abiertos avanzados y más asequibles.

Este avance ha impulsado a empresas estadounidenses a bajar precios y desarrollar sus propios modelos de inteligencia artificial más baratos.

El ensayo de Zuckerberg se publicó en medio del debate en Estados Unidos sobre cómo regular a los desarrolladores de IA, así como de una creciente resistencia local a la construcción de centros de datos que alimentan esta tecnología.

Ante este escenario, Meta lanzará un fondo de mil millones de dólares para apoyar directamente a las comunidades alrededor de sus instalaciones, informó un portavoz a la AFP.

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