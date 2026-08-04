¿El fin de los videojuegos físicos? Denuncian a Sony por prácticas monopólicas en México

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Denuncian a Sony por prácticas monopólicas en México. Foto: AFP

Legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia formal ante la Comisión Nacional Antimonopolio en contra de Sony Interactive Entertainment, al considerar que la empresa podría incurrir en presuntas prácticas monopólicas relacionadas con la comercialización de videojuegos en México.

De acuerdo con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, la acción legal responde al anuncio que, según afirmó, contempla dejar de vender videojuegos en formato físico a partir de 2028, lo que convertiría a la PlayStation Store en el único canal para adquirir nuevos títulos de PlayStation en el país.

“Esto significa que la PlayStation Store, que es la tienda digital operada exclusivamente por Sony, se convertirá en el único canal disponible para comprar juegos nuevos de PlayStation en México”, señaló el legislador.

Movimiento Ciudadano acusa posible afectación a consumidores

Colosio explicó que la denuncia busca que la autoridad investigue si existen prácticas monopólicas relativas que afecten a los consumidores mexicanos.

“Presentamos una denuncia formal ante la autoridad investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio en contra de Sony Interactive Entertainment, la empresa detrás de PlayStation, para que investigue la posible comisión de prácticas monopólicas relativas en perjuicio de las y los consumidores”, afirmó.

El senador sostuvo que, de concretarse ese escenario, los usuarios estarían obligados a adquirir videojuegos únicamente mediante la tienda digital de Sony, sin alternativas de compra en otros establecimientos.

Además, argumentó que la adquisición de videojuegos digitales implica únicamente una licencia de uso y no la propiedad definitiva del contenido.

“A partir del 2028, la única opción va a ser la tienda de Sony al precio que Sony decida, en las condiciones que Sony imponga y sin posibilidad de revender, prestar, intercambiar o heredar lo que compras”, expresó.

Advierten aumento de precios y afectaciones al mercado

Por su parte, la diputada federal Iraís Reyes de la Torre aseguró que la concentración de las ventas en una sola plataforma podría traducirse en mayores precios para los consumidores.

La legisladora sostuvo que actualmente una parte importante de las compras ya se realiza a través de la tienda digital de PlayStation y advirtió que, si desaparecen otras opciones de venta, Sony tendría mayor control sobre los precios de los videojuegos.

Asimismo, los integrantes de Movimiento Ciudadano afirmaron que esta situación podría afectar al mercado de segunda mano, limitar las opciones para los desarrolladores independientes y provocar pérdidas de empleos en tiendas especializadas y departamentales.

Colosio mencionó como ejemplo establecimientos como GamePlanet y cadenas comerciales como Liverpool, las cuales, dijo, dejarían de comercializar videojuegos físicos si la medida entra en vigor.

Preparan iniciativa para proteger compras digitales

Los legisladores adelantaron que trabajan en una iniciativa para fortalecer los derechos de los consumidores de contenidos digitales.

La propuesta buscaría garantizar que los productos digitales adquiridos por los usuarios no puedan ser retirados o eliminados de manera unilateral por las empresas que los comercializan.

También hablan sobre tecnología en las escuelas

Durante la conferencia, los representantes de Movimiento Ciudadano también abordaron el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas.

Colosio consideró que prohibir teléfonos celulares o aparatos tecnológicos en las aulas no resuelve por sí mismo los retos educativos y sostuvo que es necesario replantear el modelo pedagógico para incorporar la tecnología de forma adecuada en beneficio de estudiantes y docentes.

PlayStation anuncia fin del formato físico

Desde enero de 2028, PlayStation terminará la producción de discos físicos para los juegos nuevos que se estrenen para sus consolas a partir de esa fecha.

La noticia fue dada a conocer este miércoles a través de un comunicado compartido por Sid Shuman, director senior de Comunicaciones de Contenido de Sony Interactive Entertainment (SIE), en el blog de la compañía.

“A partir de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en las tiendas únicamente en formato digital”, destacó en el texto.

¿Por qué PlayStation terminará la producción de discos digitales?

Esto se debe a las preferencias de los consumidores, así como de la industria del entretenimiento en general, que siguen alejándose del formato físico.

Cabe mencionar que, esta transición no afectará a los videojuegos que ya se han lanzado o cuyo estreno será antes de dicha fecha en formato físico.

Como Shuman señaló, se trata de una dirección natural que para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores, “mientras su preferencia general por el medio digital supera significativamente los discos físicos”.

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