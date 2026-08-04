Reportan bloqueo de cuentas de WhatsApp; ¿qué hacer si te pasó a ti?          

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Es posible recuperar tu cuenta de WhatsApp. Foto: Getty images

La aplicación de WhatsApp fue reportada por sus usuarios este lunes 3 de agosto a través de las redes sociales por supuestos bloqueos de cuentas que generaron preocupación. Pero ¿qué puedes hacer si WhatsApp bloquea tu cuenta?

Los reclamos por el bloqueo de cuentas de WhatsApp se han expuesto principalmente en la red social X, donde usuarios de diversas regiones del mundo aseguraron que fueron bloqueados.

Los internautas compartieron capturas de pantalla en las que aparecía el mensaje “Cuenta en revisión”, lo que desconcertó a miles de personas.

@WhatsApp Mi cuenta quedó “En revisión” de un momento a otro , cuando estaba atendiendo un asunto laboral. Veo que no soy la única y miles de usuarios están en la misma situación. Esto está afectando el trabajo y la comunicación de muchas personas. Necesitamos una pronta solución pic.twitter.com/6GX0dX2XFm — 𝐏𝐀𝐎𝐋𝐀 𝐑𝐔𝐈𝐙 (@epaolaruiz25) August 3, 2026

En la notificación de la app se puede leer:

“Se están revisando las actividades de tu cuenta y la información de tu dispositivo para confirmar que cumplen con nuestras Condiciones de servicio. Normalmente, recibirás los resultados en un plazo de 24 horas”.

Para otros usuarios, el mensaje que apareció fue: “Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp”, lo que los sorprendió al ocurrir de un momento a otro y sin previo aviso.

Alguien sabe a que se debe esto? De repente no pude usar más WhatsApp web y ahora me apareció esto…tremendo. Ya hice un reclamo. Cualquier consejo o ayuda estoy desesperada! pic.twitter.com/mVPNZ8UD17 — Vanessa Bell (@cremetoursBA) August 3, 2026

Entre los mensajes compartidos en redes sociales se pudo leer:

@WhatsApp , ¿por qué mi cuenta sale en revisión? Necesito tener contacto con mis colegas.

, ¿por qué mi cuenta sale en revisión? Necesito tener contacto con mis colegas. ¿Qué está pasando con WhatsApp hoy? Estoy viendo muchos reportes de cuentas en revisión o bloqueadas por un supuesto mal uso.

hoy? Estoy viendo muchos reportes de cuentas en revisión o bloqueadas por un supuesto mal uso. Si les llega el aviso de suspensión de cuenta de WhatsApp , solo envíen la solicitud de revisión y en unos minutos la recuperan.

, solo envíen la solicitud de revisión y en unos minutos la recuperan. Mi cuenta de WhatsApp fue desactivada de repente, sin ninguna advertencia. Solo uso la aplicación oficial y mi trabajo depende de WhatsApp . Por favor, ayúdenme.

fue desactivada de repente, sin ninguna advertencia. Solo uso la aplicación oficial y mi trabajo depende de . Por favor, ayúdenme. ¿Alguien sabe a qué se debe esto? De repente ya no pude usar WhatsApp Web y ahora me apareció este mensaje. Ya hice un reclamo.

y ahora me apareció este mensaje. Ya hice un reclamo. Hago un llamado urgente a @WhatsApp y @Meta. Mi cuenta sigue bloqueada tras solicitar la revisión. Como periodista y gremialista, uso la aplicación exclusivamente para fines profesionales.

My WhatsApp account was suddenly disabled without any warning. I only use the official app, and my work depends on WhatsApp. Please help. This was so unnecessary @WhatsApp pic.twitter.com/du6EewmpPM — saloni (@saloniigavde) August 3, 2026

Si les llega el aviso de suspensión de cuenta de WhatsAPP, solo manden a revisión y en unos minutos la recuperan. #SuspensionWhatsApp pic.twitter.com/qr2fyFnnFv — Carlos Mestre (@aztequin) August 3, 2026

¿Qué hacer si tu cuenta de WhatsApp fue bloqueada?

Es posible solicitar una revisión directamente, incluso si aparece la leyenda: “Esta cuenta no puede usar WhatsApp”.

@WhatsApp porque mi cuenta sale en revisión, necesito tener contacto con mis colegas pic.twitter.com/0rCE9CUQTB — yo (@mendezh07) August 3, 2026

La aplicación de Meta lo explica en su página oficial e indica el procedimiento para realizar la solicitud.

Toca “Solicitar revisión” en la aplicación

Se desplegará un menú en el que deberás seleccionar el motivo de la revisión entre las siguientes opciones:

Me robaron la cuenta y perdí el acceso

Reportaron mi cuenta por error

Infringí las reglas por accidente y revisé las condiciones

Otro

Recibirás una notificación de WhatsApp una vez que la empresa revise tu cuenta y tome una decisión.

Es importante considerar que solo se revisa un número de teléfono por apelación.

¡Ojo! Si no aparece la opción para solicitar una revisión, significa que el bloqueo es definitivo y no puede apelarse.

Para consultar el estado de tu solicitud, solo deberás abrir WhatsApp.

También debes tener en cuenta que comunicarte con WhatsApp fuera del proceso de revisión o utilizar la cuenta de otra persona no acelerará el análisis ni influirá en la decisión.

Además, es importante subrayar que los servicios de terceros no pueden bloquear ni desbloquear una cuenta. Solo WhatsApp puede hacerlo.

¿Qué hacer después de que se desbloquee tu cuenta?

Si se cancela la suspensión de tu cuenta, verás el siguiente mensaje al abrir WhatsApp: “Esta cuenta ahora puede usar WhatsApp”.

Para volver a acceder a tu cuenta después de que se levante la suspensión, deberás ingresar tu número de teléfono para verificarlo.

¿Por qué bloquean una cuenta?

De acuerdo con WhatsApp, las cuentas pueden bloquearse cuando su actividad infringe las Condiciones del servicio, por ejemplo, si está relacionada con spam, fraude o si pone en riesgo la seguridad de otros usuarios.

Por ello, la plataforma recomienda leer detenidamente la sección “Uso aceptable de nuestros servicios” dentro de las Condiciones del servicio, donde se detallan los usos permitidos y las actividades que incumplen las reglas de WhatsApp.

Cuando aparece el mensaje “Cuenta en revisión”, WhatsApp analiza la actividad reciente del usuario y verifica que no exista alguna infracción a sus condiciones de servicio.

Mientras tu cuenta permanezca bloqueada, no podrás acceder a tu historial de chats ni a las copias de seguridad. Solo podrás recuperar la copia de seguridad una vez que se desbloquee el número de teléfono vinculado a la cuenta.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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