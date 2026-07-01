¡Adiós al formato físico! PlayStation anuncia el fin de la producción de discos para sus videojuegos

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También confirmó el cierre de PlayStation Store para PS3 y PS Vita. Foto: AFP

Desde enero de 2028, PlayStation terminará la producción de discos físicos para los juegos nuevos que se estrenen para sus consolas a partir de esa fecha.

La noticia fue dada a conocer este miércoles a través de un comunicado compartido por Sid Shuman, director senior de Comunicaciones de Contenido de Sony Interactive Entertainment (SIE), en el blog de la compañía.

“A partir de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en las tiendas únicamente en formato digital”, destacó en el texto.

¿Por qué PlayStation terminará la producción de discos digitales?

Esto se debe a las preferencias de los consumidores, así como de la industria del entretenimiento en general, que siguen alejándose del formato físico.

Cabe mencionar que, esta transición no afectará a los videojuegos que ya se han lanzado o cuyo estreno será antes de dicha fecha en formato físico.

Como Shuman señaló, se trata de una dirección natural que para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores, “mientras su preferencia general por el medio digital supera significativamente los discos físicos”.

“Esta transición nos permitirá alinearnos más de cerca con cómo la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar a los juegos hoy en día”, resaltó.

Finalmente, el ejecutivo, mencionó que la compañía seguirá priorizando sus recursos e innovar en la forma en la que los jugadores puedan acceder a los juegos, además de ofrecer alternativas de los sitios donde prefieran comprar nuevos títulos, sea en tiendas físicas o en PlayStation Store.

Cierre de PlayStation Store para PS3 y PS Vita

Por otro lado, la PlayStation Store para PS3, así como para PS Vita, cerrarán luego de brindar soporte por más de dos décadas para ambas consolas.

La primera en cerrar será la de PS3 en mercados seleccionados a partir de este año, mientras que su cierre global será en 2027, junto con la de PS Vita.

Con etas acciones, los usuarios no podrán comprar contenido nuevo en ambos dispositivos.

“Para facilitar la transición, los jugadores podrán seguir descargando el contenido que ya hayan adquirido anteriormente durante un futuro previsible. A medida que PlayStation Store continúa evolucionando para dar soporte a sistemas modernos de comercio digital, incluidos estándares actualizados de procesamiento de pagos, PS3 y PS Vita ya no pueden adaptarse a estas actualizaciones con el nivel requerido”, explicó Shuman.

Con este contexto, será necesario cerrar PlayStation Store en dichas consolas conforme señala el siguiente calendario:

México, Honduras y Nicaragua, a partir de agosto de 2026.

Otros países de América Latina y Medio Oriente, a finales de 2026.

En todos los demás países, PlayStation Store para PS3 y PS Vita cerrará en julio de 2027.

“Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante para los jugadores de PS3 y PS Vita que guardan un lugar especial en su corazón para esta generación de videojuegos”, destacó el director senior de Comunicaciones de Contenido de SIE.

Asimismo, destacó que la empresa continúa ampliando la experiencia PlayStation en los dispositivos más recientes, donde, actualmente, juegan la mayoría de sus usuarios.

Important updates:



News on physical discs for new games – https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita – https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

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