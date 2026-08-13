La familia Google Pixel tiene nuevos integrantes y llegarán a México: esto se sabe

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La nueva familia Google Pixel 11. Fotos: Google

La nueva generación de Google Pixel 11 llegará a México con tres versiones: Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, teléfonos que incorporan nuevas herramientas de inteligencia artificial, mejoras en cámara y una mayor integración con el ecosistema de Google.

La compañía presentó los dispositivos durante el evento Made by Google 2026, donde también mostró el Google Pixel Watch 5 y los Google Pixel Buds Pro 2 en color Olivo, que igualmente están confirmados para su llegada al mercado mexicano.

Los nuevos smartphones están impulsados por Gemini Intelligence y el procesador Google Tensor G6, con funciones enfocadas en facilitar tareas cotidianas y aprovechar las capacidades de inteligencia artificial dE sus dispositivos.

Google Pixel llega con mejoras este 2026

El Google Pixel 11 cuenta con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas, hasta 3 mil nits de brillo y más de 30 horas de batería.

Integra 12 GB de RAM, carga rápida y compatibilidad con los accesorios magnéticos Google Pixelsnap.

Su sistema de triple cámara está compuesto por una principal de 48 MP, un ultra gran angular y un telefoto 5x, con Super Zoom de hasta 30x.

También incorpora Captura Mágica, función que permite tomar fotos y video para después editarlos y seleccionar automáticamente una colección de alta calidad lista para compartir.

El Pixel 11 estará disponible en Obsidiana, Bugambilia, Pistache y Glaciar, aumentando la gama de colores disponibles en su predecesor.

Un pro con un zoom mejorado de hasta 120x

El Google Pixel 11 Pro incorpora una pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas, con hasta 3 mil 600 nits de brillo, opciones de hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento.

Su diseño renueva el característico visor de cámara, con vidrio de borde a borde integrado en un marco metálico.

En fotografía, cuenta con una cámara principal gran angular de 50 MP y un teleobjetivo completamente rediseñado con Zoom Pro de hasta 120x. También ofrece Estabilizador de Video Pro y Video Mejorado de hasta 8K.

Los modelos Pro incorporan además HiLight, un sistema de luces LED alrededor del flash que ofrece señales visuales cuando el teléfono está boca abajo. Puede mostrar colores personalizados para las llamadas de contactos favoritos o cuando el usuario está hablando con Gemini.

Google Pixel 11 Pro XL tendrá una mayor pantalla

El Google Pixel 11 Pro XL lleva las capacidades de la familia Pro a una pantalla Super Actua de 6.8 pulgadas.

Comparte las herramientas de creación, el sistema avanzado de cámaras y el Zoom Pro de hasta 120x con una batería de mayor tamaño para quienes buscan una experiencia más amplia para crear y disfrutar contenido.

Ofrece más de 30 horas de batería y puede alcanzar hasta 75% de carga en aproximadamente 30 minutos con un cargador compatible.

Los modelos Pixel 11 Pro y Pro XL estarán disponibles en los colores Obsidiana, Niebla, Olivo y Terracota.

Gemini llevará nuevas funciones a los Pixel 11

En toda la serie, Gemini Intelligence ofrece ayuda contextual dentro de las propias aplicaciones.

Entre las novedades anunciada está Rambler, una función dedicada al dictado por voz al eliminar automáticamente palabras de relleno y convertir las ideas en texto claro y refinado.

Los nuevos teléfonos también incorporan Estilos de Cámara, una herramienta para personalizar cada imagen con diferentes looks.

Por la noche, Visión Nocturna conserva la atmósfera, el color y los detalles de la escena sin flash. En los modelos Pro, Visión Nocturna Instantánea permite capturar esos momentos con mayor rapidez.

Pixel Watch 5 y Pixel Buds Pro 2 también llegarán a México

Como parte de la nueva generación del ecosistema, Google presentó el Pixel Watch 5, disponible en tamaños de 41 y 45 mm, con pantalla Actua 360 de hasta 3 mil nits, Wear OS 7.0, GPS de doble frecuencia y sensores para el seguimiento de actividad y bienestar.

El reloj integra Google Health Coach, conectado con Gemini, para transformar los datos de rendimiento físico, descanso, recuperación y salud en orientación personalizada.

Por su parte, los Google Pixel Buds Pro 2 llegan en un nuevo color Olivo y suman funciones impulsadas por Gemini, además de Traducción Instantánea Mejorada y herramientas para resumir y guardar información clave de los mensajes de texto entrantes mediante comandos de voz.

Durante el evento también fue presentado el Google Pixel Tag, un rastreador para localizar objetos cotidianos. Sin embargo, su disponibilidad en México todavía no tiene una fecha confirmada.

Google informó que en las próximas semanas dará a conocer las fechas de venta y precios oficiales para México de la serie Pixel 11.

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