México importa el 75% del gas natural que consume; busca reducir la dependencia de EE. UU.

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El gas natural que llega a México proviene mayormente de EE. UU. Foto: Pexels

El gas natural se ha convertido en el principal combustible para generar electricidad en México, pero el 75% del total que consume el país proviene de Estados Unidos, de acuerdo con los resultados presentados este jueves por la Comisión de Gas No Convencional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La revisión sobre el gas natural, encabezada por expertos convocados por el Gobierno federal, expuso que México importa actualmente el 75% de la demanda nacional de gas natural, mientras que sólo el 25% corresponde a producción nacional, una dependencia que ha aumentado de forma constante desde 2010 cuando únicamente se importaba el 21%.

Según estos datos, en 16 años, la dependencia de las importaciones de gas natural pasó de 21 % a 75 %, un incremento de 54 puntos porcentuales.

Las importaciones de gas natural provienen mayormente de EE. UU. Foto: Captura

Con las estrategias planteadas se espera que la producción convencional nacional llegue al 49.5%, aunque México seguiría dependiendo de las importaciones se reduciría significativamente el porcentaje importado.

Importaciones de gas natural aumentan cada año en México

Consumo de gas natural en México. Foto: Captura

Durante la presentación, Alma América Porres Luna, doctora en Geofísica y especialista en hidrocarburos, explicó que el consumo nacional de gas natural alcanzó 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios en 2025.

De ese volumen, esta es la forma en la que se destina en México:

58% se utiliza para generar electricidad

19% corresponde al autoconsumo de Pemex

12% se destina a la industria

11% a hogares y comercios

Además, señaló que alrededor del 70% de la electricidad que se produce en México se genera con gas natural.

La especialista advirtió que, si no se implementan medidas para reducir la demanda, el consumo podría aumentar hasta 10.8 miles de millones de pies cúbicos diarios para 2030.

“Sin medidas gubernamentales para reducir la demanda a nivel nacional, el consumo de gas natural seguiría creciendo para los próximos años. Para el 2030 estaríamos en 10.8 miles de millones de pies cúbicos diarios”, explicó.

¿De dónde proviene el gas natural que importa México?

De acuerdo con la información presentada, el 93% del gas natural importado proviene de yacimientos no convencionales, donde el hidrocarburo permanece atrapado en formaciones rocosas de baja permeabilidad y requiere técnicas especiales de extracción.

El 7% restante corresponde a yacimientos convencionales, donde el gas se encuentra en rocas porosas y permeables que facilitan su extracción.

Gobierno analiza el potencial de gas natural en México

Durante la conferencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), explicó que la Comisión de Gas No Convencional evaluó las técnicas de exploración y extracción del gas natural, así como sus posibles impactos ambientales, sociales y económicos.

“El propósito fue realizar una evaluación rigurosa de las técnicas de exploración y extracción, así como sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas. También se revisaron las normas de estándar para protección ambiental”, indicó.

Los especialistas señalaron que México cuenta con un potencial estimado de 141.5 millones de millones de pies cúbicos de gas natural en yacimientos no convencionales, distribuidos en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla.

No obstante, Paulina Gómora Figueroa, jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, aclaró que estos recursos deben evaluarse para determinar cuánto gas puede recuperarse de manera técnica y económicamente viable.

“¿Qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior, aún con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando de Estados Unidos; el objetivo es bajar la importación”, afirmó Sheinbaum.

Aunque el Gobierno federal busca fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se ha autorizado la explotación de estos recursos mediante fracking, y que los estudios buscan identificar en qué regiones podría ser viable su aprovechamiento con base en evidencia científica.

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