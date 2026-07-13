Viajar a Estados Unidos con medicamentos para la hipertensión: lo que debes llevar para evitar problemas

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Viajar a Estados Unidos con medicamentos para controlar la hipertensión es posible, pero guardar las pastillas en la maleta sin documentación puede generar dudas durante el ingreso al país.

Las reglas son especialmente importantes para quienes llegan desde el extranjero con tratamientos recetados fuera de Estados Unidos. La admisión del medicamento depende de factores como su composición, la cantidad transportada y su autorización en el país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recomienda que los visitantes temporales lleven una receta válida o una carta médica en inglés. También aconseja conservar el medicamento en su envase original.

Medicamentos para la hipertensión: qué debes llevar al entrar a Estados Unidos

Los viajeros deben poder demostrar que las medicinas son para su tratamiento personal.

Para reducir problemas durante la inspección, CBP recomienda llevar:

El medicamento en su envase original

Una receta válida a nombre del viajero

Una carta del médico, preferiblemente en inglés, cuando sea necesaria

Solo una cantidad razonable para uso personal durante la estadía

Si el medicamento no está en su envase original, el viajero debería llevar una copia de la receta o una carta médica.

Ese documento debe explicar la condición tratada y la necesidad de utilizar el medicamento durante el viaje.

La regla de los 90 días para llevar medicamentos a Estados Unidos

CBP utiliza como referencia general una cantidad de hasta 90 días de tratamiento para los visitantes extranjeros que ingresan con medicamentos de uso personal.

Esto no significa que cualquier medicamento quede automáticamente autorizado por llevar menos de 90 días de suministro.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) determina si un producto farmacéutico puede ingresar legalmente al país.

Lleva receta médica si entras a EE. UU. con fármacos, es obligatorio declararlos. #Viaje https://t.co/Z9n1yC4KVs pic.twitter.com/WbXRikyaTg — Uno TV (@UnoNoticias) July 7, 2026

Un medicamento permitido en otro país podría enfrentar restricciones si contiene sustancias no autorizadas en Estados Unidos.

Por eso, antes del viaje, conviene verificar el nombre del principio activo y no limitarse únicamente a la marca comercial utilizada en el país de origen.

Los medicamentos deben declararse ante la aduana

CBP señala que los medicamentos transportados al ingresar a Estados Unidos deben declararse y recomienda conservarlos en su empaque original.

Declarar un medicamento no significa automáticamente que será confiscado.

La declaración permite que los funcionarios revisen el producto y determinen si cumple las normas aplicables.

Ocultarlo o proporcionar información incorrecta puede complicar una inspección que, con la documentación adecuada, podría resolverse de manera más sencilla.

Los medicamentos para la hipertensión no son todos iguales

“Medicamentos para la hipertensión” es una categoría amplia y puede incluir distintos principios activos y combinaciones.

Por esa razón, la posibilidad de ingresar con una medicina específica depende del producto que realmente contiene el envase.

La FDA advierte que un medicamento disponible legalmente en otro país no necesariamente está aprobado para su comercialización en Estados Unidos.

Incluso una versión extranjera de un fármaco conocido puede estar sujeta a revisión si su formulación o fabricación no cumple las normas estadounidenses.

La recomendación es revisar el principio activo, la concentración y la presentación antes de viajar.

La receta extranjera puede ayudar durante la inspección

Para los visitantes extranjeros, CBP recomienda llevar una receta válida o una nota del médico escrita en inglés.

La documentación debe permitir relacionar claramente el medicamento con la persona que lo transporta.

Si el viajero utiliza varios medicamentos, es recomendable mantener cada uno identificado y acompañado por la documentación correspondiente.

Una carta médica también puede resultar útil cuando el tratamiento requiere una cantidad específica o cuando el nombre comercial es poco conocido en Estados Unidos.

Llevar las pastillas en el equipaje de mano puede ser más conveniente

Los medicamentos pueden viajar en el equipaje de mano o en la maleta facturada, según las reglas de seguridad aplicables.

Sin embargo, llevar el tratamiento esencial en el equipaje de mano evita quedarse sin acceso a las medicinas si la maleta facturada se retrasa o se pierde.

La documentación médica también debería permanecer accesible durante el viaje.

Esto permite presentarla rápidamente si un funcionario solicita información adicional sobre el tratamiento.

Qué puede pasar si el medicamento no está autorizado en Estados Unidos

Tener una receta extranjera no garantiza por sí sola que cualquier medicamento pueda ingresar al país.

CBP advierte que los productos no autorizados por la FDA pueden ser rechazados o confiscados, incluso cuando fueron recetados legalmente en otro país.

La situación puede ser más compleja cuando el producto contiene una sustancia controlada, porque también pueden intervenir las normas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Por ello, los viajeros con tratamientos especiales deben verificar las reglas específicas antes de llegar a la frontera.

La recomendación antes de viajar con medicamentos para la hipertensión

Para la mayoría de los viajeros, la preparación puede evitar inconvenientes: llevar una cantidad destinada al uso personal, conservar el envase original y tener disponible la receta.

También es importante revisar el principio activo del medicamento si fue comprado o recetado fuera de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses pueden evaluar cada caso según el producto y las circunstancias del viajero.

Por eso, quienes dependen diariamente de medicamentos para controlar la hipertensión deberían revisar los requisitos antes de viajar y no esperar hasta llegar al aeropuerto o al punto fronterizo para comprobar si su tratamiento puede ingresar al país.

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