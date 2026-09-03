Reseña de “La Copia Perfecta”, la película que muestra otra cara de Francia en el Tour de Cine Francés 2026

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Podrás ver “La Copia Perfecta” en el Tour de Cine Francés 2026

El Tour de Cine Francés llegó a 30 años de vida en México y este miércoles 2 de septiembre celebró su función inagural en Plaza Carso con la proyección especial de “La Copia Perfecta“.

Esta película, de Jean-Paul Salomé, no será de fácil acceso en el país, por lo que este evento anual será la ocasión perfecta para descubrirla.

La muestra cinematográfica se caracteriza por buscar una diversidad de géneros, tonos y emociones. Esta opción es perfecta para los espectadores que disfruten del cine de época, los thrillers y las tramas de crímenes, aunque su mayor virtud es revisar a una Francia distinta.

¿De qué trata? París, en los años de la posguerra. Jan Bojarski, un refugiado polaco, es conocido en el submundo como ‘el Cézanne de la falsificación’. Durante quince años, mantiene una doble vida impecable: mientras su familia hace vida normal en casa, él fabrica en un cobertizo artesanal billetes de una precisión tal que logran burlar los controles del Banco de Francia. Esta maestría técnica lo convierte en la obsesión del comisario Mattei, iniciando una cacería humana que, para ambos, dejará de ser una cuestión de ley para convertirse en un duelo personal.

“La Copia Perfecta”, sobrevivir a una Francia convulsa

Las relaciones de Polonia y Francia cobraron fuerza en la década de los años 40 cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés aceptó recibir tanto a soldados como a ciudadanos polacos.

“La Copia Perfecta” parte de la fraternidad, valor representado en el color rojo de la bandera francesa. Tal como lo hiciera Brady Corbet en “El Brutalista” (2024), el país que alberga a los exiliados luce como un sueño y un milagro.

El Estados Unidos de Corbet se convierte muy pronto en un monstruo de grandes fauces y la Francia que Jean-Paul Salomé dibuja tristemente en “La Copia Perfecta” también se convierte en un lobo vestido de oveja.

Lo que parecía un gesto de amabilidad y compasión se convierte muy pronto en una jaula de oro, en la que un refugiado polaco lucha todos los días por ganarse un lugar en la comunidad francesa que lo recibió con los brazos abiertos.

El personaje principal se ve obligado a optar por una vida ajena a la legalidad y la decencia que le hubiera gustado por el simple hecho de que Francia es un personaje más en esta cinta: un villano indiferente.

De las risas a los suspiros en el Tour de Cine Francés

La función inaugural del Tour de Cine Francés tenía tantos espectadores franceses como mexicanos y era clara la reacción de ambos públicos, porque el entendimiento de la realidad es distinta.

Salomé diseñó a “La Copia Perfecta” para que sea un cúmulo de distintos géneros. A veces impera la comedia, por momentos se vuelve abrumadoramente allegada al suspenso y la intriga, sin descuidar los momentos de romance francés.

Sin embargo, el espectador francés de este miércoles no fue tan susceptible a las risas o los besos tanto como el mexicano, pues reaccionó con mayor seriedad ante la Francia tan gris y desoladora que se planteó en el filme.

Una Francia que le da la espalda a sus invitados y dice claramente: “Mi prioridad son los franceses“. Una Francia que relegó a los artistas e inventores que llegaron de Polonia para relegarlos a la vida más baja de su cadena alimenticia: la precariedad o el crimen.

“La Copia Perfecta”, una cinta que le deja al espectador que se haga su opinión

“La Copia Perfecta” sigue la historia de Jan Bojarski, un refugiado polaco que llega a Francia y se ve obligado a falsificar pasaportes para sobrevivir hasta que decide ganarse la vida honestamente inventando cosas.

Al darse cuenta de que los empresarios franceses prefieren el mismo invento pero de manos francesas o robarse la patente, Bojarski decide aprovechar sus talentos para comenzar a falsificar los billetes del Banco de Francia.

El guion de Bastien Daret, Jean-Paul Salomé y Delphine Gleize es particularmente cuidadoso para que el espectador navegue entre tres posturas:

Bojarski es una especie de Walter White que disfruta falsificando billetes

Bojarski falsifica billetes con la noble intención de mantener a su familia

Bojarski es víctima de su contexto y hace lo que hace por inercia

El protagonista puede ser tanto el héroe como el villano, y el espectador puede empatizar con él tanto como puede reprobar lo que hace; todo dependerá de su propia brújula moral.

“La Copia Perfecta” es una película fácil de digerir, pero difícil de interpretar. Lo que puede ser un personaje con delirios de grandeza, también puede ser un genio incomprendido.

Pero esa es la historia verdadera en la que se basa Jean-Paul Salomé: el dilema de condenar a un personaje que parece hacer algo incorrecto por las razones correctas.

¡Disfruta el Tour de Cine Francés en México!

El Tour de Cine Francés celebrará su edición número 30 del 10 de septiembre al 14 de octubre en 76 ciudades y casi 200 salas de la República Mexicana.

Además, se facilitará el acceso con un cinebono de 240 pesos, que incluye cuatro boletos para salas tradicionales o dos boletos para salas VIP.

Como parte de esta muestra, la cadena de cines mexicana dispondrá complejos que lo transmitirán desde una hasta cuatro semanas. Estos son los cines de la Ciudad de México que albergarán el festival:

Una semana de programación (Del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre de 2026) Parque Tepeyac

Dos semanas de programación (Del jueves 10 al miércoles 23 de septiembre de 2026) City Center Zona Esmeralda Fórum Buenavista Galerías Atizapán Gran Terraza Coapa Magno Centro Interlomas Miramontes Mítikah Paseo Interlomas Patio Tlalpan Patio Universidad Perinorte Plaza Aragón Plaza Carso Portal Churubusco Portal San Ángel Puerta Tlatelolco Sentura Tlalnepantla Torres Lindavista Town Center El Rosario VIP Encuentro Fortuna VIP Galerías Atizapán VIP Gran Terraza Coapa VIP Interlomas VIP Mítikah VIP Oasis Coyoacán VIP Paseo Acoxpa VIP Paseo Interlomas VIP Perisur VIP Portal San Ángel VIP Samara VIP Universidad VIP Vía Vallejo

Tres semanas de programación (Del jueves 10 al miércoles 30 de septiembre de 2026) Paseo Acoxpa VIP Miyana Polanco VIP Plaza Satélite

Cuatro semanas de programación (Del jueves 10 de septiembre al miércoles 7 de octubre de 2026) Diana Perisur Satélite Universidad VIP Paseo Arcos Bosques VIP Plaza Carso

Cinco semanas de programación (Del jueves 10 de septiembre al miércoles 14 de octubre 2026) Oasis Coyoacán



Como parte de la celebración, Cinépolis llevará a cabo una promoción especial para reconocer a los seguidores más apasionados de este emblemático festival.

Del 10 de septiembre al 14 de octubre de 2026, los socios Club Cinépolis que vean las siete películas de esta edición podrán participar para ganar un viaje para dos personas a París, Francia, un año de cine con palomitas y refrescos gratis o un año de palomitas y refrescos gratis.

Toda la información de la dinámica, las bases y términos de la promoción estarán disponibles en la página oficial de Cinépolis.

Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas formaron parte de la conferencia de este martes y han estado involucradas en el Tour desde su fundación en 1996.

Este año, el Tour de Cine Francés formará parte de la celebración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

¿Qué películas formarán parte del Tour de Cine Francés?

1. ABANDONADO (L’ABANDON)

Dirigida por Vincent Garenq, con las actuaciones de Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot y Emma Boumali (Drama, Francia, 2026).

Pocos años después del atentado contra el semanario Charlie Hebdo, el profesor Samuel Paty dirige un debate sobre la libertad de expresión en una escuela de las afueras de París. Una mentira amplificada por las redes sociales y distorsionada por el extremismo, desata una peligrosa espiral que nadie logra detener.

Basada en hechos reales, la película reconstruye los once últimos días del profesor Paty, asesinado en 2020.

2. EL CAMINO (COMPOSTELLE)

Dirigida por Yann Samuell, con las actuaciones de Alexandra Lamy, Julien Le Berre, y Mélanie Doutey (Comedia drmática, Francia, 2026).

Fred y Adam no se conocen. Ella es una mujer de 40 años que intenta reconciliarse con su pasado, y él un adolescente con problemas de abandono que intenta canalizar su ira. Por azares del destino, emprenden juntos el camino hacia Santiago de Compostela.

Entre enfrentamientos y momentos de complicidad, a medida que avanzan, su vínculo se fortalece y el Camino se convierte para ambos en una oportunidad para empezar de nuevo.

3. EL CRIMEN DEL 3er PISO (LE CRIME DU 3e ÉTAGE)

Dirigida por Rémi Bezançon, con las actuaciones de Laetitia Casta, Gilles Lellouche y Guillaume Galienne (Comedia/Thriller, Francia, 2026).

Colette, una profesora universitaria especialista en la obra de Alferd Hitchcock, sospecha que su vecino ha cometido un asesinato. Su esposo François, un escritor de novelas policíacas, al principio duda de su teoría, pero termina por dejarse llevar por la disparatada investigación de Colette.

A medida que se acumulan las pistas y el misterio crece, la pareja se convierte en un inesperado dúo de detectives para descifrar si realmente ocurrió un crimen en el 3er piso.

4. EL DESCONOCIDO DEL GRAN ARCO (L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE)

Dirigida por Stéphane Demoustier, con las actuaciones de Claes Bang, Michel Fau, y Sidse Babett Knudsen, (Drama, Francia, 2025).

En 1983 François Mitterrand convocó el mayor concurso de arquitectura de la historia. Su objetivo: erigir un nuevo monumento en París y convertirlo en la insignia de su mandato presidencial.

Para sorpresa de todos, el ganador fue un absoluto desconocido: Johan Otto von Spreckelsen, un profesor de arquitectura de Copenhague quien se convirtió en el centro de todas las miradas.

5. LA COPIA PERFECTA (L’AFFAIRE BOJARSKI)

Dirigida por Jean-Paul Salomé, con las actuaciones de Reda Kateb, Sara Giraudeau, y Bastien Bouillon, (Drama/Thriller, Francia, 2025).

Basado en hechos reales en la Francia de la posguerra, el filme cuenta la historia de Jan Bojarski, un refugiado polaco, que acaparó los titulares al convertirse en el falsificador más ingenioso de su tiempo. Durante años, Bojarski fabricó billetes tan perfectos que engañaban al mismísimo Banco de Francia.

Su trabajo atrajo la atención del comisario Mattei, y lo que empezó como un secreto muy bien guardado se convirtió en una persecución obsesiva.

6. ME ENCONTRASTE (L’ÂME IDÉALE)

Dirigida por Alice Vial, con las actuaciones de Jonathan Coen, Magalie Lépine-Blondeau Y Florence Janas (Comedia Romántica, Francia, 2025).

Elsa, es una mujer soltera que ha perdido la esperanza en el amor y que se dedica de lleno a su trabajo como doctora. Tiene un don muy peculiar que complica su existencia y que mantiene en secreto: puede ver y hablar con los muertos.

Una noche conoce a Oscar, un hombre divertido y encantador que la hace creer de nuevo en el amor. Pero justo cuando empieza a enamorarse, descubre que su historia no es tan real como creía.

7. SÓLO UNA ILUSIÓN (JUSTE UNE ILLUSION)

Dirigida por Eric Toledano y Olivier Nakache, con las actuaciones de Camille Cottin, Louis Garrel, y Pierre Lottin (Comedia Dramática, Francia, 2026)

La historia se sitúa en 1985 en los suburbios de París. Vincent está a punto de cumplir 13 años y su vida transcurre entre su hermano mayor distante, sus padres en constante conflicto y sus amigos de la escuela.

Mientras trata de entender por qué los adultos están tan perdidos, compartiremos sus dudas sobre la identidad cultural, la amistad, la familia, la religión y los primeros atisbos del amor. Una comedia tierna y luminosa sobre esa edad en la que la esperanza de cambiar el mundo no era “sólo una ilusión”.

“Solo ilusión” es la más reciente película de los directores de “Amigos”, quienes se sumergen en el pasado para contarnos una historia sobre el paso a la adultez con trasfondo de retrato familiar.

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