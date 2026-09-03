Abogado de Luis de Llano asegura que su detención fue ilegal: “Es una arbitrariedad”

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Abogado de Luis de Llano considera ilegal su detención Foto: Cuartoscuro

El abogado de Luis de Llano se presentó al Centro de Sanciones de San Fernando, donde habló con los medios sobre el arresto administrativo en contra del productor por el incumplimiento de una sentencia relacionada al proceso que Sasha Sokol inició en su contra.

“El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida, eso es todo lo que puedo comentar por el momento”. mencionó.

La detención de Luis de Llano se efectuó el 2 de septiembre alrededor de las 18:13 horas, después de que se emitieran dos órdenes en su contra, esto como una medida de apremio por desacato, según lo ordenado por una jueza del Tribunal Superior de Justicia.

Cada una con una resolución de 15 horas de arresto, la primera cumpliéndose cerca de las 9:00 horas y la segundo alrededor de la medianoche.

El representante legal del productor no proporcionó más detalles sobre el proceso, pero notificó sobre un nuevo amparo interpuesto contra la sentencia, asegurando que las autoridades ya habían sido notificadas.

“Existe una orden judicial, por lo que tengo conocimiento, que prohíbe a cualquier persona cualquier dato, relativo, de forma directa o indirecta, sobre la persona del proceso que el señor Luis de Llano, a la que usted refiere”, puntualizó.

¿Qué hizo Luis de Llano?

Fue el 8 de marzo del 2022 cuando Sasha Sokol habló públicamente de la relación que mantuvo con el productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, se lee en la publicación.

Luis de Ya no



Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Posterior a esto, presentó una demanda por daño civil contra el productor en julio del 2022 y, un año después, un juez determinó la responsabilidad de Llano.

El caso llegó a escalar hasta la Suprema Corte tras un amparo de Luis de Llano, pero el 25 de junio de 2025, la Primera Sala confirmó la condena impuesta que implica el cumplimiento de una indemnización, reparar el daño y ofrecerle una disculpa pública a la víctima.

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