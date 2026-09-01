Calendario astronómico de septiembre 2026: equinoccio, Luna de cosecha, conjunciones y lluvias de meteoros

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Calendario astronómico del mes de Septiembre. Foto: Shutterstock

Septiembre llega con fenómenos astronómicos que podrán observarse desde México, entre ellos el equinoccio de otoño, la Luna llena, acercamientos entre la Luna y distintos planetas y varias lluvias de meteoros.

El noveno mes del año tendrá una agenda astronómica particularmente activa, de acuerdo con el calendario del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), durante septiembre de 2026 se podrán seguir diferentes eventos en el cielo nocturno y, en algunos casos, durante las primeras horas del día.

Entre los fenómenos más destacados se encuentran el equinoccio de otoño, la Luna de cosecha, el máximo de actividad de las Aurígidas, así como varias conjunciones y acercamientos de la Luna con planetas y objetos del cielo profundo.

¿Cuándo será el equinoccio de otoño 2026?

Uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de septiembre será el equinoccio de otoño, que ocurrirá el 23 de septiembre a las 00:06 horas UTC, es decir, el 22 de septiembre a las 18:06 horas, tiempo del centro de México.

El equinoccio marca el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste y comienza el otoño astronómico en el hemisferio norte. A partir de esta fecha, las noches comienzan a ser progresivamente más largas que los días en esta parte del planeta.

Luna llena de septiembre 2026

La Luna llena ocurrirá el 26 de septiembre a las 16:48 horas, de acuerdo con el calendario del INAOE.

En ese momento, la Luna se encontrará a una distancia geocéntrica de 379 mil 407 kilómetros y tendrá un tamaño angular aproximado de 31.5 minutos de arco.

Aunque el momento exacto de la fase llena será durante la tarde, la Luna podrá observarse llena durante la noche del 26 de septiembre.

Conjunciones y acercamientos de la Luna

Durante septiembre habrá varios encuentros aparentes entre la Luna y otros cuerpos celestes.

El 3 de septiembre a las 12:25 horas, la Luna tendrá un acercamiento al cúmulo abierto M 45, conocido como las Pléyades, pasando a sólo 1° 12′ de este objeto en dirección de la constelación de Tauro.

El 6 de septiembre a las 18:26 horas, ocurrirá una conjunción entre la Luna y Marte, con nuestro satélite natural situado 3° al norte del planeta rojo, en dirección de la constelación de Géminis.

Dos días después, el 8 de septiembre a las 05:54 horas, la Luna se acercará al cúmulo abierto M 44, conocido como El Pesebre, pasando a sólo 0° 42′. Ese mismo día, a las 18:11 horas, ocurrirá una conjunción entre la Luna y Júpiter, con una separación de 0° 50′.

Más adelante, el 12 de septiembre a las 07:29 horas, la Luna tendrá una conjunción con Mercurio, mientras que el 14 de septiembre a las 11:11 horas será el turno de Venus, con una separación de apenas 0° 31′.

La Luna volverá a acercarse a las Pléyades el 30 de septiembre a las 18:03 horas, cuando ambos objetos estarán separados por aproximadamente 1° 06′.

Finalmente, el 27 de septiembre a las 12:00 horas, habrá una conjunción entre la Luna y Saturno, con nuestro satélite situado 6° 55′ al norte del planeta.

Lluvias de meteoros de septiembre

El calendario astronómico del INAOE también contempla varias lluvias de meteoros durante el mes.

Aurígidas

La primera será la lluvia de meteoros Aurígidas, cuya actividad se extenderá del 28 de agosto al 5 de septiembre, con su máximo el 1 de septiembre.

La tasa máxima observable será de aproximadamente 6 meteoros por hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación de Auriga.

El INAOE señala que el mejor momento para intentar observarlas será durante el amanecer del 1 de septiembre, hacia la parte noreste de la esfera celeste.

Épsilon Perseidas

El 9 de septiembre llegará el máximo de actividad de las Perseidas, cuya actividad se extenderá del 5 al 21 de septiembre.

Se esperan hasta 5 meteoros por hora en condiciones ideales. El mejor momento para observarlas será durante el amanecer del 9 de septiembre, aunque la presencia de la Luna menguante podría reducir el número de meteoros visibles.

Sextántidas diurnas

Otra lluvia será la de las Sextántidas diurnas, activa del 9 de septiembre al 9 de octubre, con su máximo previsto para el 27 de septiembre.

La tasa máxima será de alrededor de 5 meteoros por hora, pero las condiciones serán poco favorables para su observación debido a que el máximo ocurrirá durante el día y, además, habrá una Luna casi llena.

Otros eventos astronómicos de septiembre

Además de las fases lunares y las lluvias de meteoros, el calendario del INAOE contempla otros fenómenos:

El 10 de septiembre a las 19:29 horas, Urano iniciará su movimiento retrógrado, por lo que aparentemente cambiará su desplazamiento habitual hacia el este por un movimiento hacia el oeste a través de las constelaciones.

El 22 de septiembre a las 17:32 horas, Venus alcanzará su máximo brillo durante su aparición vespertina, con una magnitud aparente de -4.6, en dirección de la constelación de Virgo, es decir que su visibilidad será buena.

El 26 de septiembre a la 01:28 horas, ocurrirá la oposición de Neptuno, el planeta estará alineado con la Tierra y el Sol, mientras que también alcanzará su mínima separación con nuestro planeta, a una distancia aproximada de 28.88 unidades astronómicas y con una magnitud de 7.8.

Por su parte, varios objetos del cielo profundo estarán bien posicionados para su observación durante buena parte de las noches de septiembre.

Entre ellos se encuentran el cúmulo globular M 30, en Capricornio, el cúmulo globular M 2, en Acuario, y la galaxia del Triángulo M 33, en la constelación del Triángulo.

Calendario astronómico de septiembre 2026

1 de septiembre: máximo de la lluvia de meteoros Aurígidas

3 de septiembre: acercamiento de la Luna y las Pléyades

4 de septiembre: Luna en cuarto menguante

6 de septiembre: conjunción de la Luna y Marte; la Luna estará en perigeo

8 de septiembre: acercamiento de la Luna y M 44; conjunción de la Luna y Júpiter

9 de septiembre: máximo de las Perseidas

10 de septiembre: Urano inicia su movimiento retrógrado

11 de septiembre: Luna nueva

12 de septiembre: conjunción de la Luna y Mercurio

13 de septiembre: la Luna estará en perihelio

14 de septiembre: conjunción de la Luna y Venus

18 de septiembre: Luna en cuarto creciente

19 de septiembre: la Luna estará en apogeo

22 de septiembre: Venus alcanza su máximo brillo

22 de septiembre: ocurre el equinoccio de otoño a las 18:06 horas, tiempo del centro de México

23 de septiembre: la Luna estará en afelio

26 de septiembre: Neptuno estará en oposición y ocurrirá la Luna llena

27 de septiembre: Mercurio estará en afelio; conjunción de la Luna y Saturno; máximo de las Sextántidas diurnas

30 de septiembre: acercamiento de la Luna y las Pléyades

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