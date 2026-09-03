¿Qué es un arresto administrativo como medida de apremio y por qué lo enfrenta Luis de Llano?

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Su arresto no es una sentencia. Foto: Cuartoscuro

Luis de Llano enfrenta un arresto administrativo de 15 horas como medida de apremio por incumplir órdenes judiciales relacionadas con el caso de Sasha Sokol; pero, ¿qué significa este tipo de arresto y en qué se diferencia de una sanción penal?

El productor fue detenido el 2 de septiembre de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), después de que una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino ordenara su arresto por el incumplimiento de disposiciones derivadas de la sentencia civil del caso que mantiene con Sasha Sokol.

¿Qué es un arresto administrativo o arresto como medida de apremio?

Aunque suele describirse como un arresto administrativo, de acuerdo con la “Tesis: I.15o.A.139 A” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de un arresto como medida de apremio, cuyo objetivo es privar a una persona de su libertad un determinado tiempo para obligarlo a cumplir una determinación de una autoridad judicial que en este caso es ofrecer la disculpa pública a Sasha Sokol.

Las medidas de apremio son herramientas que pueden utilizar las autoridades para conseguir que una persona cumpla una orden o determinación judicial.

La duración del arresto administrativo según los artículos 70 y 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley de Cultura Civica, respectivamente, podría durar hasta por 36 horas y debe cumplirse en lugar distinto de donde se encuentran los varones y mujeres arrestados, en este caso el área de barandilla, (mejor conocido como “torito”).

Cabe destacar que el arresto como sanción administrativa y el arresto como medida de apremio funcionan de manera diferente, pues el primero es un correctivo frente a una infracción administrativa. En cambio, el arresto como medida de apremio busca que una persona cumpla una orden emitida por una autoridad.

¿Por qué arrestaron a Luis de Llano?

En el caso de Luis de Llano, la medida está relacionada con el incumplimiento de obligaciones establecidas en la sentencia civil derivada del juicio promovido por Sasha Sokol.

De acuerdo con la representación legal de la cantante, existen dos incumplimientos distintos, la negativa del productor a grabar y presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sokol y la falta de publicación de la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad civil por daño moral.

Por cada incumplimiento se emitió una orden de arresto de 15 horas, por lo que las medidas son acumulables y suman 30 horas.

La SSC confirmó que ejecutó una de estas órdenes y señaló que se trató de un arresto de 15 horas como medida de apremio por desacato a lo ordenado por una jueza.

¿Luis de Llano está en prisión por el arresto administrativo?

El arresto administrativo como medida de apremio no equivale a una condena de prisión. En este caso, Luis de Llano fue trasladado a un Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como San Fernando, en Tlalpan.

La finalidad inmediata de la medida es hacer cumplir las obligaciones determinadas por la autoridad judicial.

Por ello, el arresto de unas horas no debe confundirse con una sentencia penal ni con el ingreso a un reclusorio para cumplir una pena de prisión.

¿El arresto de Luis de Llano fue ilegal? Esto dice su abogado

El abogado de Luis de Llano calificó ante medios locales como ilegal y arbitrario el arresto que enfrenta el productor, al asegurar que las autoridades actuaron de manera indebida pese a que, según su versión, existían dos suspensiones de amparo que debieron ser acatadas.

“El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida”. Defensa de Luis de Llano

Ante ello, el litigante sostuvo que la defensa ya interpuso un nuevo amparo contra la medida y afirmó que las autoridades correspondientes fueron notificadas. Sin embargo, evitó revelar mayores detalles debido a una presunta orden judicial que restringiría la difusión de información relacionada con el proceso.

Cabe destacar que hasta el momento, no se puede afirmar que el arresto de Luis de Llano haya sido ilegal; ya que si bien la defensa del productor sostiene que sí lo fue y argumenta que existían dos suspensiones de amparo que las autoridades debieron respetar; las autoridades ejecutaron una orden emitida por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como medida de apremio por el incumplimiento de obligaciones establecidas en una sentencia.

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