La Original Banda El Limón evoluciona su sonido : esto reveló de su nuevo disco

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En entrevista, nos revelaron algunos detalles del álbum. Foto: Oscar Gómez Cruz

La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga estrenó este jueves “Pedas destructivas”, su más reciente sencillo que forma parte de su próximo álbum, “En Evolución”, y que, como su título menciona, explora nuevos sonidos sin dejar de lado su esencia.

En entrevista con Unotv.com, los vocalistas Manuel Ávila, Ramón Maldonado y Víctor Noriega, junto a Juan Lizárraga, nos compartieron algunos detalles de la nueva etapa musical en la que se encuentra esta banda que cuenta con más de 60 años de trayectoria.

La historia detrás de “Pedas Destructivas”

“Pedas Destructivas” no llega sola. La canción forma parte de una historia que La Original Banda El Limón comenzó a contar con “Team Anticupido” y continuó con “Aquí Es”, tres sencillos que también están conectados a través de sus videos.

La agrupación explicó que la historia comienza con un personaje que atraviesa el desamor, después encuentra a la persona de la que se enamora y termina casándose con ella. “Pedas Destructivas” retoma la trama desde otro punto de vista, ahora aparece alguien afectado por la ruptura con esa misma mujer.

Los tres videos se grabaron en Mazatlán, Sinaloa, y forman una secuencia que acompañará la evolución musical que propone la banda.

“Las tres tienen esta fusión musical y estaría bien que desde el principio que empezamos a hacer esto, pues ya vaya asimilando lo que se va a venir con ‘Pedas Destructivas’”, explicó Víctor Noriega.

La canción, además, aborda una situación que resulta familiar para muchas personas tras una ruptura sentimental.

¿Por qué La Original Banda El Limón decidió evolucionar su sonido?

Para una agrupación con más de 60 años de trayectoria, cambiar de sonido no era una decisión menor.

La Original reconoció que al principio existía cierta incertidumbre sobre la reacción de su público, especialmente porque su identidad musical se encuentra profundamente ligada al sonido sinaloense.

El punto de partida para experimentar con nuevas sonoridades llegó después de que la banda trabajara con distintos artistas del regional mexicano.

Una colaboración con Alex Lora, en particular, les mostró que podían incorporar otros instrumentos sin abandonar la música de banda.

“Entonces, ahí fue cuando se nos prendió el foco y decimos, bueno, no está mal fusionar otros instrumentos con la tuba, con las trompetas, con los instrumentos clásicos de la música sinaloense”, contó Ramón Maldonado.

A partir de ahí comenzaron a incorporar guitarras y teclados en algunas canciones, un proceso que terminó dando forma a los nuevos sencillos y al próximo álbum. El cambio, sin embargo, también implicaba un riesgo.

“Todo cambio genera incertidumbre, hasta un poco de temor, por decirlo así. Al ser una banda tan arraigada y con tanta historia, obviamente, dentro de la música, sí teníamos esa duda de cómo nuestro público ya de toda la vida iba a tomar el cambio”, explicó Juan Lizárraga.

La respuesta terminó por darles confianza. El público que los ha acompañado durante décadas aceptó las nuevas canciones y la banda encontró en esa reacción una señal para continuar por ese camino.

“En Evolución”: así será el nuevo disco de La Original Banda El Limón

La transformación llegará completa con “En Evolución”, un álbum de 12 canciones inéditas que La Original Banda El Limón prepara para el 12 de noviembre.

El disco combinará distintos matices. Tres canciones estarán particularmente marcadas por la incorporación de guitarra y teclado, mientras que otras mantendrán un sonido 100% de banda sinaloense.

La intención no consiste en borrar el sonido que los convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas del género, sino en ampliar sus posibilidades.

“Obviamente, como es el estilo de la banda, nunca se va a quitar. Obviamente vamos a seguir tocando canciones en vivo, como ‘Derecho a la Antigüedad’, todas las que nos hicieron grandes, el estilo también, rancheras, canciones instrumentales, siempre las tocamos”, detalló Ramón Maldonado.

Y ahí aparece la idea que mejor resume esta nueva etapa.

“Lo que estamos haciendo es enriquecer la música, enriquecer las canciones de La Original Banda Limón, dándoles otro toque y tratando de llegar a nuevas generaciones. (…) Lo bueno que al final de cuentas tenemos la herramienta de poder tener esa versatilidad para poder regresarnos o voltearnos o hacer lo que queremos gracias al estilo de la música”. Ramón Maldonado, vocalista

La banda también encuentra en la propia historia de la música sinaloense una razón para experimentar. A lo largo de los años, explicaron, el género ha pasado por distintas etapas y sonidos sin desaparecer.

“La verdad es que lo van a disfrutar muchísimo. Próximamente, el 12 de noviembre va a salir el álbum. Y bueno, para que estén bien pendientes”, resaltó Manuel Ávila.

Con “Pedas Destructivas” como nuevo adelanto, La Original Banda El Limón alista una etapa en la que la experiencia y la tradición se encuentran con nuevas influencias. El objetivo, más que cambiar quiénes son, parece estar en descubrir hasta dónde puede llegar su sonido sin dejar de ser La Original.

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