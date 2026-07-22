Examen de la UNAM virtual vs presencial: ¿cuál es mejor?

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Imagen ilustrativa del examen de la UNAM. Getty.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó por primera vez en línea su examen de ingreso a licenciatura 2026. En el proceso participaron 158 mil 712 aspirantes y la Universidad canceló el registro de 2% por conductas irregulares, informó la institución.

El cambio generó comparaciones en redes sociales entre el examen virtual y el examen presencial de la UNAM, incluso, se abrió la pregunta de cuál modalidad es mejor.

Examen virtual vs. presencial UNAM: ¿cuál es mejor?

La UNAM explicó que la modalidad en línea permite participar a personas ubicadas en diferentes regiones de México y del extranjero sin trasladarse a una sede.

En el modelo presencial utilizado en concursos anteriores, cada aspirante debía acudir al lugar, fecha y hora indicados, que obligaba al aspirante a trasladarse a una sede determinada por la Universidad.

Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar, también explicó que el formato en línea permitió incorporar a personas que enfrentan condiciones de salud, distancia u otras circunstancias que dificultan su traslado.

La Universidad estimó que la aplicación virtual para licenciatura evita la movilización de cerca de un millón 200 mil personas, además de tres mil 300 trabajadores y 120 vehículos universitarios.

La UNAM también calculó que el formato a distancia evita la generación de 198 toneladas de basura y el uso de 16 millones de hojas de papel. Esa cantidad equivale, según la institución, a 80 toneladas de papel y mil 920 árboles.

La estimación oficial incluye un ahorro de aproximadamente 360 millones de litros de agua, relacionado con la reducción de personas que acuden a las sedes de aplicación.

Hasta aqui los puntos positivos con respecto al examen virtual superan al tradicional. Sin embargo, la Universidad informó que detectó posibles prácticas ilegales de personas y empresas que ofrecieron servicios fraudulentos a aspirantes y familias.

Por estos hechos, la UNAM presentó una denuncia penal el 3 de julio de 2026 para que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen las conductas constitutivas de delitos.

Los datos oficiales muestran que el formato virtual amplía la participación y reduce traslados, aunque pone en duda la confianza, mientras que el presencial concentra la aplicación en sedes asignadas y permite un mayor control de los aspirantes.

¿Qué dicen los estudios sobre los exámenes virtuales?

Un estudio publicado en 2025 en la revista Electronic Journal of e-Learning analizó la experiencia de estudiantes de The Open University, en Reino Unido, durante el cambio de exámenes presenciales a evaluaciones remotas.

La investigación incluyó una encuesta a 562 estudiantes y entrevistas a 30 participantes. Entre los entrevistados, 76.7% manifestó una percepción positiva de los exámenes en línea, principalmente por la flexibilidad, la posibilidad de evitar traslados y el control del espacio donde contestaban.

El estudio también identificó preocupaciones por fallas de internet, problemas con los equipos, pérdida de información y dificultades para entregar las respuestas. Los autores señalaron que la preparación técnica y las pruebas previas de la plataforma pueden reducir parte de esta ansiedad.

Otro punto fue la integridad académica. Algunos estudiantes expresaron dudas sobre la posibilidad de copiar, recibir apoyo externo o permitir que otra persona resolviera el examen. También cuestionaron la eficacia de herramientas como el bloqueo del navegador, debido a que podrían utilizarse otros dispositivos.

Los autores concluyeron que los exámenes en línea requieren un equilibrio entre accesibilidad, confiabilidad tecnológica, reglas claras y mecanismos de vigilancia.