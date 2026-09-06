Trump plantea cambiar el nombre de Nuevo México por “Nuevo América”

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Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de modificar el nombre del estado de Nuevo México, luego de publicar en su red social Truth una imagen de un mapa en el que aparece tachada la palabra “México” y sustituida por “America”.

La publicación fue realizada este domingo y muestra el nombre “Nuevo America” sobre el mapa del estado estadounidense.

Trump vuelve a plantear cambios de nombres geográficos

La publicación sobre Nuevo México ocurre después de que Trump firmara, a finales de agosto, un decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario por “Lago América”, según el material.

El mandatario también ha impulsado o planteado modificaciones relacionadas con nombres de accidentes geográficos, masas de agua, instalaciones y otros espacios durante su segunda presidencia.

Uno de los primeros casos mencionados fue el cambio del nombre del Golfo de México por “Golfo de América”.

¿Trump cambiará oficialmente el nombre de Nuevo México?

La publicación del presidente no confirma que exista un cambio oficial de nombre para Nuevo México.

Además, la cuenta oficial de la Casa Blanca retomó la publicación en X, antes Twitter:

Trump publica otros mensajes en Truth

La publicación sobre Nuevo México formó parte de una serie de mensajes difundidos por Trump en su red social.

Entre ellos apareció una imagen modificada con inteligencia artificial en la que el presidente estadounidense aparece montando a caballo junto a George Washington, así como otra en la que ambos aparecen en el Despacho Oval.

También compartió la imagen de un supuesto soldado de una fuerza militar denominada Fuerza Espacial Estadounidense y otra en la que el mapa de Irán aparece con el contorno de la cabeza de Trump.

No es la primera vez que Trump quiere renombrar lugares

Estrecho de Ormuz

En momentos en que el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro del conflicto de Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, propuso renombrarlo con su nombre al asegurar que se encontraba bajo control estadounidense.

Lago Ontario

A finales de agosto, Donald Trump ordenó cambiar el nombre del lago Ontario. Tras la firma de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, el nombre cambió a lago América.

Golfo de México

El Golfo de México se suma a la lista de cambios emprendidos por Donald Trump. El mandatario decidió renombrarlo como Golfo de América. Fue el pasado 20 de enero, cuando firmó un decreto que cambió la denominación del Golfo.

Departamento de Guerra, antes Departamento de Defensa

En septiembre de 2025, Trump anunció el cambio de nombre del Departamento de Seguridad a Departamento de Guerra. Con el cambio, se dijo, se buscaba “restaurar el nombre histórico”.

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