El legado del Walkman sigue vivo: las alternativas con Bluetooth, USB-C y conversión a MP3 que triunfan en 2026 

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¿Regresa el Walkman? Foto: Getty Images

Durante décadas, el Sony Walkman fue sinónimo de música portátil, desde su lanzamiento en 1979 revolucionó la forma en que millones de personas escuchaban sus canciones favoritas, pero con la llegada del CD, el MP3 y posteriormente el streaming, el icónico reproductor de casetes quedó relegado al recuerdo.

Pero la nostalgia por los formatos físicos y el interés por la tecnología retro han impulsado el regreso de los reproductores de casete.

Eso sí, no se trata de un nuevo Walkman fabricado por Sony, sino de dispositivos desarrollados por otras marcas que recuperan su esencia e incorporan funciones modernas como Bluetooth, carga mediante USB-C o la posibilidad de convertir cintas a formato digital.

¿Sony volvió a fabricar el Walkman?

Aunque la marca Walkman sigue existiendo, Sony la utiliza actualmente para su línea de reproductores de audio digital de alta fidelidad y no para nuevos reproductores portátiles de casete.

El clásico Walkman de cintas sigue siendo un objeto de colección y conseguir uno en buen estado suele implicar acudir al mercado de segunda mano.

En cambio, varios fabricantes han visto una oportunidad para atraer tanto a los nostálgicos como a quienes buscan desconectarse del streaming y volver a disfrutar de la experiencia analógica.

Los reproductores de casete que mantienen vivo el espíritu del Walkman

Actualmente existen diversas opciones inspiradas en el diseño y funcionamiento del Walkman clásico, pero con mejoras propias de 2026.

Energy Sistem Portable Cassette Player

Este modelo apuesta por un diseño retro acompañado de un sistema de sonido mejorado y función de grabación.

Además de reproducir casetes, incorpora características que facilitan su uso en la actualidad y suele encontrarse por alrededor de 800 pesos mexicanos.

DIGITNOW!

Pensado para quienes desean conservar sus cintas antiguas, este reproductor permite digitalizar casetes y convertirlos a archivos MP3 mediante una computadora.

Su precio ronda los 400 pesos mexicanos, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado.

FiiO CP13

Es considerado uno de los reproductores modernos de mayor calidad, a diferencia de otros modelos, apuesta por mantener una experiencia completamente analógica, por lo que no incorpora Bluetooth, pero sí cuenta con batería recargable mediante USB-C, salida para audífonos de 3.5 mm y una autonomía superior a las 13 horas, su precio ronda los 2 mil pesos mexicanos

También hay modelos con Bluetooth

Además de las opciones anteriores, el mercado ofrece reproductores como el Aurex AX-W10C de Toshiba, We Are Rewind, It’s OK!, Mystik y el Maxell MXCP-P100, algunos de los cuales incorporan conexión Bluetooth para utilizar audífonos inalámbricos, baterías recargables mediante USB-C y funciones de grabación o digitalización de casetes.

¿Por qué están regresando los casetes?

El renacimiento del formato responde a una tendencia que también ha impulsado el regreso de los discos de vinilo y las cámaras instantáneas.

Para muchos usuarios, escuchar música en un casete representa una experiencia distinta a la del streaming, obliga a escuchar un álbum completo, interactuar físicamente con el formato y alejarse por un momento de las listas de reproducción y los algoritmos.

Aunque estos reproductores modernos incorporan tecnologías actuales como USB-C o Bluetooth en algunos modelos, el objetivo sigue siendo el mismo que hace casi medio siglo, disfrutar la música de una manera más pausada y tangible.

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