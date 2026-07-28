Inicia la producción en masa del robot T800: es tan fuerte que derribó a su CEO, rompe madera y ya pelea en jaula

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Un robot humanoide patea tan fuerte que derribó a su CEO | Foto: Reuters

EngineAI, startup china de tecnología, anunció el pasado 24 de julio que el primer lote del robot humanoide conocido como EngineAI T800 o MotorAI T800 finalmente comenzó con su proceso de producción en masa para ser enviado a todo el mundo desde Zhengzhou, China.

El T800 tiene tanta potencia en sus extremidades y articulaciones que es capaz de derribar al director ejecutivo de su empresa desarrolladora con una patada. Además, esta máquina ya ha protagonizado peleas dentro de jaulas y demostró que puede romper tablas de madera con sus piernas.

¡Envían primer lote del poderoso robot T800!

A través de un impactante video de redes sociales, EngineAI anunció que el primer lote de MotorAI T800 salió de la línea de montaje el 24 de julio, marcando un nuevo hito hacia la producción en masa.

De esta forma, las unidades se enviarán desde China para ofrecer soluciones inteligentes a una base de clientes más amplia en los siguientes países y regiones:

China

Norteamérica

Europa

Sudeste Asiático

El video muestra a un ejemplar de T800 paseando por las oficinas y fábricas de EngineAI hasta juntarse con el primer lote de robots humanoides que será distribuido a nivel global.

T800, el robot que derribó a su CEO con una sola patada

A finales de 2025, Zhao Tongyang, director ejecutivo de EngineAI, entró voluntariamente a una arena de combate junto a uno de sus propios robots humanoides del modelo T800.

El robot demostró su fortaleza al propinarle una fuerte patada a su CEO, derribándolo sobre el tatami en una acción que se viralizó a lo largo de China en diciembre de 2025, según la agencia Reuters.

El video muestra al CEO de la compañía en una acrobacia planificada en la que el alto ejecutivo ocupó equipo de protección antes de recibir una patada lo suficientemente fuerte para derribarlo.

Aunque visiblemente afectado por el impacto, Zhao se mostró sonriente y orgulloso por las impresionantes habilidades de artes marciales de su creación.

“La clave está en la potencia de las articulaciones. Desarrollamos nosotros mismos los motores, reductores y controladores, por lo que nuestra densidad energética se encuentra entre las mejores del mundo“, afirmó recientemente a Reuters.

Este robot rompe tablas de madera y ya protagoniza brutales peleas

A través de sus redes sociales, EngineAI ha compartido diversos videos mostrando las habilidades motrices del robot modelo T800, realizando desde acrobacias hasta rompiendo tablas de madera.

Cabe destacar que la propia empresa organizó un evento llamado URKL, una función similar a las peleas de artes marciales mixtas, con la particularidad de que los peleadores son los robots humanoides de la marca.

El pasado 18 de julio, EngineAI mostró una serie de videos del robot T800 peleando al interior de una jaula, destacando las patadas voladoras del humanoide que logran desestabilizar a sus oponentes metálicos.

La compañía china incluso bromeó invitando a Elon Musk, dueño de Tesla, para que Optimus se suba al octágono para pelear contra su propio ejemplar.

La ciencia detrás del devastador robot de EngineAI

Zhao Tongyang explicó a Reuters que EngineAI integra más de 20 actuadores articulares de alto rendimiento en cada robot para simular la función de cientos de músculos humanos, lo que permite movimientos suaves, estables y fiables.

Estos actuadores son compactos, de alta densidad energética y están equipados con sensores para monitorizar su rendimiento.

En la planta de producción de la empresa, un solo robot se puede ensamblar rápidamente en tan solo 15 minutos, mientras que las entregas mensuales pueden alcanzar las mil unidades, según Zhao.

Además de una base de ingeniería de alta tecnología y una planta de ensamblaje, la fábrica de EngineAI también cuenta con una amplia zona de entrenamiento, con un área de combate al estilo de un ring de boxeo y sacos de boxeo para que los robots practiquen y perfeccionen sus habilidades en artes marciales.

¿Un peligro para el mundo?

Pero para quienes temen enemistarse con estas temibles máquinas, Zhao aseguró a Reuters que el humanoide sabrá distinguir perfectamente entre amigos y enemigos.

“Cada robot cuenta con visión láser 3D para escanear e identificar posibles objetivos. Tiene más de 20 articulaciones dinámicas, y cada una requiere mil ajustes. Ya hemos introducido más de 100 movimientos, algunos defensivos y otros ofensivos“, afirmó Zhao.

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