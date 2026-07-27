¿Qué es Territorium Life? La empresa que desarrolló los exámenes de admisión en línea de la UNAM

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UNAM contrató a Territorium Life Foto: Getty

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el proceso de inscripción correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1 quedó suspendido de manera temporal mientras se revisa el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, el cual fue aplicado en modalidad en línea.

Tras este anuncio, el nombre de Territorium Life comenzó a cobrar relevancia, ya que fue la empresa contratada por la máxima casa de estudios para que se aplicara el examen de admisión.

Por ello, en Unotv.com te explicamos qué es esta compañía, qué servicios ofrece y cómo funciona la tecnología que emplea para la aplicación de evaluaciones remotas.

¿Qué es Territorium Life?

Territorium Life, conocida comercialmente como Territorium, es una empresa de tecnología educativa fundada por Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo Sáenz.

Su principal objetivo es desarrollar infraestructura digital para instituciones educativas, universidades y empresas, con herramientas enfocadas en el aprendizaje, la capacitación y la evaluación de habilidades.

Entre sus principales soluciones se encuentra LifeJourney, una plataforma que reúne en un mismo ecosistema registros académicos y laborales, insignias digitales, credenciales electrónicas y sistemas para medir competencias profesionales y educativas.

LifeJourney is a full-featured credentialing ecosystem that includes an LER, Badging with Stackable Achievements, a Comprehensive Learner Record (CLR), Credit for Prior Learning (CPL) Engine, a Digital Credential Wallet, Skills-Based Assessments, and AI-Powered Career Pathways. pic.twitter.com/bzb48PNPMj — Territorium (@territoriumlife) February 25, 2025

Además, la empresa ofrece EdTest.ai, un software especializado en la aplicación y supervisión de exámenes en línea.

De acuerdo con la información disponible en su sitio oficial, esta plataforma incorpora herramientas diseñadas para fortalecer la confiabilidad y transparencia de los procesos de evaluación remota.

Entre las funciones de EdTest.ai destacan:

Verificación de identidad mediante autenticación multifactor.

Reconocimiento facial continuo para detectar anomalías durante la prueba.

Supervisión en tiempo real con grabación de video y audio.

Detección de comportamientos inusuales mediante inteligencia artificial.

Bloqueo del navegador para impedir el acceso a otras páginas o programas durante el examen.

Territorium se define como una empresa global de tecnología educativa enfocada en facilitar el acceso al aprendizaje y medir el desarrollo de habilidades.

Según datos proporcionados por la propia compañía, actualmente cuenta con más de 12 millones de usuarios en distintas partes del mundo y colabora con instituciones educativas y organizaciones en diversos países.

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