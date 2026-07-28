Descubren cueva con 179 piezas arqueológicas en Chiapas; INAH la considera un hallazgo relevante en la región

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El sitio conservó urnas, cajetes y más piezas de la cultura zoque. Foto: INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó el hallazgo de 179 piezas arqueológicas en una cueva en inmediaciones del Arco del Tiempo, en el cañón del río La Venta, en Cintalapa, Chiapas.

De acuerdo con el INAH, constituye uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes registrados en dicha región durante las últimas décadas.

La cavidad tiene una longitud de aproximadamente 100 metros y su acceso es sumamente complicado, pues requiere descender más de 10 metros en rappel, condición que contribuyó a preservar el sitio y evitar su saqueo durante siglos, destacó la instancia.

Foto: INAH

¿Qué se sabe del hallazgo de las 179 piezas arqueológicas?

La cueva, denominada Mundo Zoque, fue localizada por el guía local Jairo Díaz Barreiro, integrante de la Alianza de Empresarios del Segmento de Naturaleza A.C., quien notificó el hallazgo al Centro INAH Chiapas en enero de 2026.

Posteriormente, las labores de verificación se realizaron entre febrero y junio de este año.

En su interior, especialistas identificaron 13 depósitos rituales prehispánicos con urnas, cajetes, incensarios y sahumadores decorados con representaciones humanas y de animales como jaguares, tecolotes y serpientes.

Foto: INAH

¿Por qué es importante el hallazgo de la cueva Mundo Zoque?

De acuerdo con el arqueólogo Josuhé Lozada Toledo, las piezas fueron fechadas preliminarmente hacia el periodo Clásico Tardío regional (600-900 d.C.) y constituyen una aportación fundamental para el conocimiento de la antigua cultura zoque.

Uno de los elementos más destacados del hallazgo son los incensarios decorados con representaciones de las espinas del tronco de la ceiba, árbol considerado sagrado por estos grupos.

Foto: INAH

Además, un sahumador presenta una cruz que simboliza los rumbos del universo o quincunce, un importante elemento cosmológico mesoamericano.

La disposición de las ofrendas y el contexto arqueológico indican que la cueva fue utilizada con fines ceremoniales, particularmente para realizar rituales relacionados con la lluvia y la fertilidad agrícola, y no como un espacio de habitación.

Foto: INAH

Las investigaciones continuarán en la cueva Mundo Zoque

El INAH informó que los trabajos de investigación continuarán con nuevas exploraciones del sitio, así como con su registro mediante fotogrametría tridimensional y estudios especializados que permitan conocer con mayor precisión su cronología e importancia cultural.

Asimismo, los especialistas realizarán análisis detallados al interior de diversos objetos cerámicos que podrían conservar residuos químicos, restos de copal, cenizas o incluso huesos humanos.

Foto: INAH

El registro preliminar de la cueva fue posible gracias al apoyo de habitantes de la comunidad de General Cárdenas y al trabajo coordinado entre el INAH, la Guardia Estatal de Turismo y la Secretaría de Turismo de Chiapas.

Para los especialistas, el hallazgo de la cueva Mundo Zoque representa una aportación fundamental para el conocimiento y la preservación del patrimonio arqueológico de Chiapas y de México.

Foto: INAH