Entrevistas de trabajo con IA: la nueva forma de reclutar en departamentos de RH

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IA revoluciona los Recursos Humanos. Shuterstock | UnoTV | Getty Images

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el papel de las áreas de Recursos Humanos (RH) al automatizar tareas operativas como las entrevistas de trabajo, explicó Nacho Travesi, fundador de Orbio AI, en entrevista con UnoTV.

Travesi destacó que la implementación de la IA ha permitido que los profesionales se concentren en actividades estratégicas y en una mayor atención a los colaboradores

“La IA está transformando el trabajo humano”, aseguro

Además de optimizar los procesos internos, Travesi aseguró que la IA también mejora la experiencia de quienes buscan empleo.

Recordó que las personas no siempre pueden realizar entrevistas durante el horario laboral tradicional y compartió un dato que, desde su perspectiva, explica la importancia de automatizar parte del proceso.

“El 65% de las entrevistas de trabajo que ocurren en Latinoamérica ocurren fuera del horario laboral de recursos humanos”. Nacho Travesi

Travesi dijo que la disponibilidad permanente de los agentes de IA permite atender a los candidatos cuando ellos lo necesitan.

“El ser humano juzga a una persona, el ser humano cuando lleva 20 entrevistas, la entrevista número 21 está cansado, pero porque somos humanos, no pasa nada, las baterías de las personas se acaban, la inteligencia artificial es infinita, trabaja 24/7 y permite atender a los empleados cuando ellos lo necesitan”. Nacho Travesi

También señaló que los candidatos mantienen la libertad de decidir cómo desean realizar una entrevista.

“Lo importante es dejar siempre la libertad para que él tome la decisión de cómo quiera hacer la entrevista”. Nacho Travesi

Añadió que, en el caso de su empresa, son muy pocos los aspirantes que prefieren abandonar una entrevista realizada mediante IA.

“Sólo el 0.0001 ha decidido que no quiere continuar con una entrevista con la inteligencia artificial y que quiere que sea un humano. Pues no pasa nada, se levanta y eso se lo enviamos al reclutador”. Nacho Travesi

IA elimina tareas operativas para que RH vuelva a enfocarse en las personas

Para Travesi, el mayor cambio que vive actualmente el área de Recursos Humanos no está en la reducción de personal, sino en la automatización de actividades administrativas que históricamente han limitado el trabajo estratégico de los equipos.

También explicó que gran parte del tiempo de estas áreas se destina a tareas comorevisar currículums, solicitar documentación, realizar entrevistas iniciales o procesar encuestas, actividades que hoy pueden ser apoyadas por sistemas de IA.

“Al final lo que yo creo es que la inteligencia artificial nos da el poder y la capacidad de poder automatizar gran parte de este proceso y permitir que el ser humano se dedique más a la parte estratégica de la compañía y eso es lo que la inteligencia artificial hoy está permitiendo”. Nacho Travesi

A su juicio, la transformación ya puede observarse dentro de distintas organizaciones.

“Departamentos de recursos humanos que vimos que antes eran de 20 personas que se dedicaban a selección, pues ahora se dedican 13. Pero los otros siete no han abandonado la compañía. Los otros siete se han transformado en people partners”. Nacho Travesi

El especialista subrayó que ese cambio permite que los profesionales dediquen más tiempo a conversar con los colaboradores, visitar centros de trabajo, conocer sus necesidades y diseñar estrategias enfocadas en las personas.

“Al final, ¿esto que les está permitiendo? Poder tener conversaciones uno a uno con todos los colaboradores, poder visitar centros de trabajo que antiguamente no visitabas, poder entender qué le hace falta a tus empleados y poder empezar a establecer planes de acción para darse. Al final, hay mucha gente con esta duda, ¿sustitución o transformación? Yo soy más de la opinión de la transformación”,, comentó a Unotv.com.

Incluso comparó el momento actual con otras revoluciones tecnológicas.

“También cuando nació la imprenta hubo sustitución, pero también hubo transformación. Se derivaron y se crearon muchísimos puestos de trabajo. Pues yo soy más de la opinión de la transformación”. Nacho Travesi

Aunque el especialista considera que la inteligencia artificial impulsará principalmente una transformación de los puestos de trabajo, su adopción todavía genera dudas entre la población.

El estudio Trust in Artificial Intelligence: Global Executive Summary (2023), elaborado por la Universidad de Queensland y KPMG, reveló que el 61% de las personas encuestadas desconfía o se muestra cautelosa ante los sistemas de inteligencia artificial, mientras que el 67% registra un nivel de aceptación bajo o moderado. La

La eficiencia aumenta, pero la decisión sigue siendo humana

Travesi subrayó que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta para apoyar la toma de decisiones, nunca para sustituir el criterio de las personas.

“La inteligencia artificial nos tiene que ayudar a tomar decisiones, pero el ser humano es el último y el responsable de tomar una decisión de si un candidato es válido o un candidato tiene que ser descartado”, mencionó.

Explicó que algunas empresas reciben decenas de miles de postulaciones al mes, por lo que resulta imposible revisarlas manualmente.

“Lo que nosotros hacemos es ayudarle y que el ser humano tenga que revisar los currículums que más están acorde a los criterios que tiene esa posición”.

De acuerdo con el fundador de Orbio AI, las organizaciones que utilizan su plataforma han registrado mejoras importantes en sus procesos de contratación.

“Tenemos compañías que están promoviendo 70% de reducción en el tiempo de contratación, que están reduciendo la carga administrativa entre un 60% y un 80%, que la satisfacción de los candidatos tras una entrevista con nuestros agentes es del 99%, que además estamos siendo un 40% más efectivos a la hora de cubrir las vacantes que tienen”. Nacho Travesi

Para ilustrar el impacto que tiene reducir los tiempos de contratación, recordó que una vacante sin cubrir puede afectar directamente la operación de una empresa.

Pensamiento crítico, la habilidad que marcará la diferencia

Para Travesi, el avance de la inteligencia artificial también obligará a desarrollar nuevas competencias profesionales.

Consideró que habilidades como la comunicación, la negociación y la creatividad cobrarán mayor relevancia, pero destacó una por encima de todas.

“La creatividad y el pensamiento crítico pasa a ser clave, porque no nos podemos creer todo lo que nos dice la inteligencia artificial. Tenemos que ser críticos contra la información que nos expulsa la inteligencia artificial. Tenemos que preguntarle, tenemos que entender, tenemos que analizarla. Entonces, pensamiento crítico para mí sería el punto clave de los próximos años”. Nacho Travesi

Seguridad y privacidad, retos para la adopción de la IA

Otro aspecto que, a juicio del especialista, será determinante para las empresas es la seguridad de la información.

Por ello, recomendó evaluar cuidadosamente cualquier solución de inteligencia artificial antes de implementarla.

“Lo primero, medidas de seguridad. Lo segundo es realizar pruebas. Lo tercero es leer mucho sobre qué tiene que contener una solución de estas”, expuso.

Asimismo, explicó que una parte importante del trabajo consiste en proteger los datos personales de candidatos y colaboradores durante el procesamiento de la información.

“Nosotros hacemos una cosa que se llama data masking y lo que hacemos es que separamos los datos sensibles para enviarle al LLM la experiencia, machearla con los criterios que tiene esa posición y luego se juntan otra vez los datos”. Nacho Travesi

La IA permitirá que Recursos Humanos se concentre en las personas

Más allá de la automatización, Travesi considera que el mayor beneficio consiste en liberar a los equipos de actividades repetitivas para que puedan enfocarse en generar valor dentro de las organizaciones.

“Lo que ganas cuando implantas (la IA) es quitarte el ruido del día a día, quitarte lo que no aporta mucho valor a la compañía y lo que ganas es poder centrarte en lo estratégico que son las personas. O sea, recursos humanos, no olvidemos que el título mismo lo dice. Recursos humanos es para dedicarse a las personas. Leer currículums no es dedicarse a las personas”. Nacho Travesi

Finalmente, hizo un llamado a que empresas y trabajadores se acerquen a la inteligencia artificial con apertura y curiosidad, en lugar de verla únicamente como una amenaza.

“No lo quiero porque me va a quitar el trabajo, sino míralo como una oportunidad de, es que si yo cojo esto, si yo lo abrazo, a lo mejor tengo más oportunidades, estoy transformando mi perfil profesional, voy a dar una mejor calidad a otra serie de personas”, concluyó.

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