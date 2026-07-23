Inicia cómo gripe: qué es la legionelosis y cómo se contagia

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Bacteria de la legionelosis. Foto: AFP

La legionelosis puede poner la vida en peligro, explicó la Secretaría de Salud sobre este padecimiento que puede confundirse con una gripe, pero que ha matado a cinco personas en Nueva York. Por ello, expertos explican qué es, los síntomas de la llamada enfermedad del legionario y cómo se contagia.

Cabe destacar, que hasta el 18 de agosto, se han registrado 108 casos confirmados, cinco decesos y 14 hospitalizaciones en curso en Estados Unidos, mientras que en México no se han pacientes diagnosticados con legionelosis.

¿Qué es la legionelosis y cómo se contagia?

La legionelosis, que no se transmite de persona a persona, es producida por una bacteria que puede multiplicarse en almacenamientos de agua.

El vapor puede provenir de bañeras, duchas calientes o de unidades de aire acondicionado en edificios grandes.

Su propagación por medio de gotículas contaminadas puede causar fiebre y neumonía, en especial entre personas con sistemas inmunitarios debilitados.

De acuerdo con la dependencia de salud, la mayoría de los casos ocurren como hechos únicos y aislados por lo que las epidemias son poco comunes.

La enfermedad toma su nombre del primer brote conocido, en 1976 en un hotel de Filadelfia donde veteranos militares de la legión estadounidense celebraban una conferencia. Más de 220 personas se enfermaron y 34 murieron.

Todos los síntomas de la enfermedad del legionario

La Secretaría de Salud de México explicó que los síntomas de la enfermedad del legionario incluyen:

Fiebre alta

Escalofríos

Tos seca

Dolores musculares y de cabeza

Las radiografías de tórax suelen mostrar neumonía. Además, la mayoría de las personas que han sido expuestas a la bacteria, no se enferman.

Existe una mayor probabilidad de enfermarse si: