¿Por qué el autocuidado se vuelve una prioridad en México? La apuesta de autoridades y farmacéuticas como Enterogermina

GENERANDO AUDIO...

El autocuidado toma relevancia en México. Foto: Jennifer Turrubiartes

El autocuidado dejó de ser un concepto asociado a campañas de prevención para convertirse en uno de los temas que buscan impulsar autoridades sanitarias, especialistas y farmacéuticas como Opella con el probiótico Enterogermina.

“El autocuidado debe representar soluciones de salud fáciles en el hogar”. Martha Zapata, asesora del Secretario de Salud, David Kershenobich,

Durante la inauguración de la línea de producción de Enterogermina en Ocoyoacac, Estado de México, este 20 de julio, autoridades como Rafik Amrane, director global de la cadena de suministro de Opella y la asesora Martha Zapata, destacaron que las personas deben participar de forma más activa en el cuidado de su salud mediante hábitos preventivos, información confiable y el uso responsable de medicamentos de libre venta, sin sustituir la atención médica cuando sea necesaria.

¿Qué es el autocuidado y por qué cobra relevancia en el sector salud de México?

Foto: Jennifer Turrubiartes

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autocuidado es la capacidad de las personas de promover la salud, prevenir enfermedades y hacerles frente con o sin el apoyo de profesionales.

Promover el autocuidado significa que las personas adquieran conocimientos y desarrollen estrategias que les permitan resolver los problemas cotidianos e identificar señales que pueden desencadenar una crisis de salud.

En el mismo sentido, Javier Dávila, director general de Planeación y Evaluación del Estado de México, destacó que los ciudadanos también tienen una responsabilidad en el cuidado de su salud, mientras que el senador Emmanuel Carmona aseguró que el objetivo es fortalecer una cultura de prevención.

“No debemos dejarle toda la carga a los profesionales de la salud, sino poner lo que nos toca”.

Además, adelantó que se trabaja en una propuesta legislativa relacionada con el autocuidado para empoderar a los mexicanos en la toma de decisiones informadas sobre su salud, en el contexto del Día Internacional del Autocuidado, que se conmemora el 24 de julio.

Farmacéuticas como Opella apuestan por el autocuidado con inversión de mil 200 mdp en nueva planta de Enterogermina México

Foto: Jennifer Turrubiartes

Como parte de su apuesta por el crecimiento del mercado de autocuidado en México, Opella inauguró una nueva línea de producción del probiótico Enterogermina (medicamento probiótico que contiene esporas de Bacillus clausii) en su planta de Ocoyoacac, Estado de México, resultado de una inversión de mil 200 millones de pesos.

La expansión forma parte del proyecto Aztlán, una estrategia de inversión de 2,300 millones de pesos que se desarrollará entre 2025 y 2028 con el objetivo de transformar la planta en un hub regional de manufactura y exportación con tecnología Blow-Fill-Seal (BFS),

Dicha extensión tendrá capacidad para fabricar 200 millones de minibotellas al año, lo que permitirá aumentar del 60 al 80% la producción nacional de su portafolio para el mercado mexicano y para realizar exportaciones a Latinoamérica.

Se espera que la primera producción de Enterogermina se exporte a Brasil en 2027 y que en 2028 a los diversos estados de México

Foto: Jennifer Turrubiartes

La nueva línea de producción comenzó a planearse en 2018 y representa la mayor inversión realizada por la compañía en México que es junto con Latinoamérica el tercer mayor consumidor del producto por 35%.

Luis Suárez, director general de Opella México, explicó que la producción local permitirá elevar del 70 al 80% la fabricación nacional del portafolio de la empresa para el mercado mexicano, además de reforzar la capacidad de respuesta ante la demanda.

Hasta ahora, parte de la producción de Enterogermina provenía de Italia; con la nueva infraestructura, una mayor proporción del medicamento tanto activo como terminado, se fabricará en territorio nacional.

Por su parte, Rafik Amrane, afirmó que la nueva línea representa más que una expansión industrial, pues acerca las soluciones de salud a los consumidores y fortalece la posición de México como un segundo centro de producción más grande, generando también 50 empleos directos y 400 indirectos.

Otros países en los que también se está invirtiendo según Amrane es Francia y Polonia, que junto con México suman más de 100 millones de euros en producción.

Para autoridades y representantes de la industria, la combinación de una mayor capacidad de producción nacional y una población más involucrada en el autocuidado puede mejorar la salud de los mexicanos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.