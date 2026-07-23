Alerta sanitaria: falsifican Alka Seltzer, Flanax y otras medicinas de Bayer: cómo identificarlas

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Cofepris detectó lotes de medicinas falsas de la marca Bayer.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió este miércoles 22 de julio una alerta por medicinas falsas de Bayer, entre los productos afectados están Tabcin Noche, Tabcin Active, Flanax, Desenfriol D y Alka Seltzer.

La dependencia pidió no comprar ni utilizar los lotes señalados debido al posible riesgo para la salud.

La alerta fue publicada después de que Bayer entregó información técnica y documental sobre empaques con números de lote inexistentes, fechas de caducidad modificadas o datos que corresponden a otros productos.

La advertencia no abarca todas las presentaciones de estas marcas, sino únicamente las que coincidan con las anomalías descritas por la autoridad.

¿Qué medicamentos falsificados detectó Cofepris?

Cofepris identificó cinco productos con irregularidades en sus cajas, blísteres, números de lote o fechas de caducidad. La dependencia advirtió que su procedencia es desconocida y que no existe certeza sobre los ingredientes utilizados, su fabricación o las condiciones en las que fueron almacenados.

Tabcin Noche , la alerta señala una caja con 12 cápsulas, fecha de caducidad NOV27 y sin número de lote visible. Este dato es importante porque todo medicamento debe contar con información que permita rastrear su fabricación y distribución.

, la alerta señala una Este dato es importante porque todo medicamento debe contar con información que permita rastrear su fabricación y distribución. Tabcin Active , también en presentación de 12 cápsulas, aparecen dos números diferentes: X25RXG en la caja y M230717B en el blíster. Bayer informó que el primero no fue asignado a este producto, mientras que el segundo corresponde a otro medicamento.

, también en presentación de en la caja y en el blíster. Bayer informó que el primero no fue asignado a este producto, mientras que el segundo corresponde a otro medicamento. Flanax de 550 miligramos, la primera corresponde al lote X2557P, con fecha DIC/29, en cajas de 12 y 30 tabletas. La autoridad explicó que el producto original de 12 tabletas tenía como fecha de caducidad JUN/25. Además, el número X2557P no fue asignado a la caja de 30 tabletas.

También se reportó una presentación de 30 tabletas de Flanax con el lote X25CFZ y fecha DIC/27. De acuerdo con la alerta, ese número de lote no corresponde a dicha presentación.

Desenfriol D , la anomalía fue detectada en la caja de 30 tabletas con lote X24EKH . El empaque muestra la fecha incompleta “IC28”, mientras que el producto original tenía como caducidad AGO/22.

, la anomalía fue detectada en la caja de 30 tabletas con lote . El empaque muestra la fecha incompleta “IC28”, mientras que el producto original tenía como caducidad AGO/22. Alka Seltzer, Cofepris señaló una presentación de 100 tabletas con lote X25GUE y fecha DIC/26. La fecha del producto original era DIC/25, según el reporte oficial.

¿Por qué estos medicamentos representan un riesgo?

La Cofepris advirtió que los productos falsificados pueden representar un riesgo porque “se desconoce su procedencia” y no se tienen datos confiables sobre su fabricación, almacenamiento, transporte y distribución.

La autoridad agregó que tampoco se puede confirmar qué materias primas fueron utilizadas. Por ello, no está garantizada su seguridad, calidad ni eficacia.

Cabe destacar, que este 2026 la Cofepris lanzó múltiples alertas de medicinas falsas, incluyendo tratamientos contra el cáncer.

¿Para qué sirve cada uno de estos medicamentos que fueron falsificadoa ?

Las siguientes indicaciones corresponden a las versiones originales autorizadas. No significan que los productos falsificados sean seguros ni que deban consumirse.

Tabcin Noche: sirve para aliviar durante la noche síntomas de gripe, resfriado y tos, como fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, cuerpo cortado y secreción nasal. Su fórmula también puede facilitar el sueño y causar somnolencia.

sirve para aliviar durante la noche síntomas de gripe, resfriado y tos, como fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, cuerpo cortado y secreción nasal. Su fórmula también puede facilitar el sueño y causar somnolencia. Tabcin Active: es un antigripal de uso diurno que ayuda a disminuir fiebre, tos, dolor de cabeza, cuerpo cortado, congestión y escurrimiento nasal. La página oficial también advierte que puede afectar el estado de alerta.

es un antigripal de uso diurno que ayuda a disminuir fiebre, tos, dolor de cabeza, cuerpo cortado, congestión y escurrimiento nasal. La página oficial también advierte que puede afectar el estado de alerta. Flanax 550: contiene naproxeno sódico y se utiliza para aliviar dolor, inflamación y contracturas musculares relacionadas con golpes, ejercicio, sobreesfuerzo o malas posturas. También puede emplearse para molestias menstruales, de acuerdo con la información del producto.

contiene naproxeno sódico y se utiliza para aliviar dolor, inflamación y contracturas musculares relacionadas con golpes, ejercicio, sobreesfuerzo o malas posturas. También puede emplearse para molestias menstruales, de acuerdo con la información del producto. Desenfriol D: sirve para reducir síntomas de gripe y resfriado, entre ellos fiebre, dolor de cabeza o garganta, congestión nasal, estornudos, escurrimiento nasal, ojos llorosos y cuerpo cortado.

sirve para reducir síntomas de gripe y resfriado, entre ellos fiebre, dolor de cabeza o garganta, congestión nasal, estornudos, escurrimiento nasal, ojos llorosos y cuerpo cortado. Alka Seltzer: funciona como antiácido con efecto analgésico. Ayuda a aliviar agruras, acidez, indigestión ácida, malestar estomacal y dolor de cabeza. Su fórmula original contiene bicarbonato de sodio, ácido cítrico y ácido acetilsalicílico.

¿Qué hacer si tienes uno de estos productos?

Cofepris recomendó a la población y a los profesionales de la salud revisar tanto la caja como el envase interno antes de consumir cualquier medicamento.

La inspección debe confirmar que:

El lote de la caja y el blíster sea el mismo.

La fecha de caducidad esté completa y sea legible.

El empaque no presente golpes, alteraciones o señales de manipulación.

El producto haya sido adquirido en una farmacia o establecimiento autorizado.

Si una persona identifica alguno de los lotes señalados, no debe utilizarlo ni comprarlo. También puede presentar una denuncia sanitaria ante Cofepris.

En caso de sufrir una reacción adversa, el reporte puede realizarse mediante la plataforma VigiRam o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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