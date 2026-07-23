¿Quién cuida al cuidador? El reto de salud que afecta a millones de mexicanos

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Las personas cuidadoras no deben olvidar su salud. Foto: Gettyimages

Especialistas en salud advirtieron que las personas cuidadoras también necesitan ser cuidadas; pues estar al tanto de la salud de un familiar o amigo con una enfermedad también puede poner en riesgo la salud física y mental de quien asume esa responsabilidad.

“La conversación siempre gira alrededor del niño o del paciente, pero rara vez se habla del cuidador. Es una persona que también la pasa mal, enfrenta muchos retos y es un tema del que debemos hablar mucho más”. Bárbara Anderson, periodista y defensora de los derechos humanos y personas con discapacidad

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que si se pudiera monetizar el trabajo de cuidados equivaldría al 26% del Producto Interno Bruto.

¿Qué es una persona cuidadora y por qué suele agotarse?

De acuerdo con el Gobierno de México, una persona cuidadora es quien asume la responsabilidad total del paciente ayudándole a realizar todas las actividades que no puede llevar a cabo. Generalmente es un miembro del círculo social inmediato.

Según los especialistas, cuando una persona asume este rol en ese proceso, suelen dejar de lado su propia salud. El resultado puede ser un deterioro físico, emocional e incluso económico que termina afectando también la recuperación del paciente.

Foto: Getty

En México, hay 32 millones de personas cuidadoras, 95% son mujeres

Ante ello, la psicóloga y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leticia Ascensión Huerta, explicó que el llamado síndrome del cuidador quemado es una condición reconocida que aparece cuando una persona permanece durante largos periodos atendiendo a un familiar sin contar con descanso, apoyo o espacios para cuidar de sí misma.

“El cuidador es una pieza clave para que muchos pacientes salgan adelante porque es quien continúa en casa los ejercicios, los tratamientos y los cuidados que requiere el paciente. Si tenemos una mala atención en casa, ese paciente también se deteriora más”. Leticia Ascensión Huerta, psicóloga

Sin embargo, advirtió que el desgaste también alcanza a quien brinda esos cuidados. “Hay ocasiones en que el cuidador se complica y termina empeorando antes que el propio paciente porque se descuida. Entonces la pregunta es: ¿quién asumirá ahora ese papel?”.

El diagnóstico también cambia la vida de toda la familia

Para Gabriela Gatica Laborde, presidenta de la Casa Ronald McDonald México, asociación que atiende a más de 17 mil familias de personas cuidadoras, el impacto de una enfermedad no termina con el diagnóstico.

“El diagnóstico no solo lo recibe el paciente; también lo recibe todo su entorno. Hay gastos que los sistemas de salud no cubren, como los traslados, la comida, los dispositivos para cuidar al paciente en casa, los equipos de movilidad o el tiempo productivo que pierde la familia”. Gabriela Gatica Laborde, presidenta de la Casa Ronald McDonald México

Foto: Gettyimages

Debido a ello, la asociación que ella dirige se dedica a brindar hospedaje, comida y apoyo psicológico tanto a estas personas, como a la familia en general con la finalidad de mitigar el impacto de asumir este rol. “Buscamos apoyar a la familia para que no tire la toalla. Si no ponemos a la familia al centro, no hay manera de que la atención sea verdaderamente integral”.

Gatica explicó que algunas familias llegan a abandonar tratamientos debido a la carga económica (que puede ser el salario de un mes solo en gastos secundarios como traslados) y emocional que implica sostener el cuidado de un paciente durante meses o años. Es por ello, que la presidenta de la A.C recomienda a las personas cuidadoras reconocer las señales de alerta .

¿Cómo identificar señales de desgate en una persona cuidadora?

Entre las primeras señales de alerta mencionó:

Cansancio físico constante

Irritabilidad o cambios de humor

Aislamiento social

Desarrollo o agravamiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión

Aumento en el consumo de alcohol o tabaco como mecanismo para enfrentar el estrés

Informarse sobre la Ley de Cuidados en CDMX

Juana Ramírez, presidenta de Grupo Sohin, señaló que otro síntoma notable es empezar a aparentar una edad mayor debido a la carga de estrés y descuido físico.

La especialista señaló que esta situación representa un riesgo tanto para quien cuida como para el paciente, por lo que consideró indispensable incorporar a los cuidadores dentro de los protocolos de atención.

¿Cómo puede cuidarse quien cuida?

Para la psicóloga Leticia Ascensión, el primer paso es reconocer quién desempeña ese papel dentro de la familia. “Uno de los pilares es reconocer quién es el cuidador; a partir de ahí podemos saber cómo apoyarlo”.

Una vez identificado es posible ver las necesidades de este; pues varían dependiendo si el cuidador es una persona mayor, un adulto o un menor de edad. Posteriormente, es necesario que dicha persona siga las sigguientes recomendaciones:

Apoyarse en familiares, amigos o comunidades

Crear redes entre personas cuidadoras que atraviesen situaciones similares

Buscar apoyo en instituciones públicas, privadas o asociaciones civiles

Dedicar al menos unos minutos al día para descansar

Mantener una alimentación adecuada y acudir al médico cuando sea necesario

Por su parte, Juana Ramirez destacó que se deben impulsan programas como “Un Día de Respiro”, en los hospitales. En estas iniciativas, una enfermera permanece temporalmente con el paciente para que el cuidador pueda atender su propia salud.

“A veces ese respiro significa que una mamá pueda hacerse estudios médicos, salir a comer, descansar unas horas o simplemente recuperar fuerzas para seguir acompañando el tratamiento de su hijo”, explicó.

Finalmente, las especialistas coincidieron en que reconocer y apoyar a quienes cuidan no solo mejora su calidad de vida, sino que también incrementa las posibilidades de que los pacientes mantengan sus tratamientos y tengan una mejor recuperación.

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