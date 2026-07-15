Tormenta tropical Elida 2026: ¿cómo seguir este nuevo ciclón en vivo desde tu celular?

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Conoce su trayectoria. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La tormenta tropical Elida continúa desplazándose sobre el océano Pacífico y, aunque por el momento no representa un impacto directo para México, su evolución mantiene la atención de las autoridades. Si quieres conocer su ubicación, trayectoria o los estados donde podría provocar lluvias, existen diversas aplicaciones y sitios web que permiten monitorearla prácticamente en tiempo real desde tu celular.

Estas plataformas utilizan imágenes satelitales, radares meteorológicos y modelos de pronóstico para mostrar el desplazamiento de ciclones tropicales, tormentas y huracanes, por lo que pueden ser una herramienta útil para mantenerse informado durante la temporada de lluvias y ciclones.

Apps para rastrear a la tormenta tropical Elida

Zoom Earth

Foto: Zoom Earth

Una de las plataformas más populares para seguir fenómenos meteorológicos es Zoom Earth, que muestra imágenes satelitales actualizadas casi en tiempo real. Además de la ubicación de Elida, permite consultar la trayectoria prevista del sistema, la nubosidad, lluvias y otros ciclones activos alrededor del mundo.

Windy

Foto: Windy

Windy ofrece mapas interactivos con información sobre viento, lluvia, oleaje, temperatura y presión atmosférica. También integra distintos modelos meteorológicos para comparar pronósticos y seguir la evolución de la tormenta desde cualquier dispositivo.

NOAA: información oficial sobre ciclones tropicales

Foto: NOAA

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ofrece mapas, imágenes satelitales y pronósticos actualizados sobre ciclones tropicales en distintas regiones del mundo.

En su sitio web puedes consultar la ubicación de Elida, su trayectoria estimada, intensidad, velocidad de desplazamiento y otros datos meteorológicos elaborados por especialistas, lo que la convierte en una de las fuentes más confiables para seguir este tipo de fenómenos.

NASA Worldview: observa a Elida desde imágenes satelitales

Foto: NASA

Si quieres ver la evolución de Elida desde el espacio, NASA Worldview permite acceder a imágenes satelitales de alta resolución captadas por los satélites de la NASA. La plataforma muestra la formación y el desplazamiento de nubes, tormentas tropicales y huracanes casi en tiempo real, además de ofrecer diferentes capas de información para analizar el comportamiento del fenómeno conforme avanza sobre el océano Pacífico.

Conagua Clima y Servicio Meteorológico Nacional

Esta mañana, la #TormentaTropical #Elida se ubicó aproximadamente a 915 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Por su distancia y trayectoria, no representa riesgo para las costas nacionales. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/JBj58DxCtz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

Además de las aplicaciones internacionales, las fuentes oficiales en México siguen siendo Conagua Clima y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ambos publican avisos, pronósticos y actualizaciones sobre la trayectoria de Elida, así como las entidades donde podrían registrarse lluvias, fuertes vientos u oleaje elevado.

¿Elida tocará tierra en México?

De acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, Elida permanece sobre el océano Pacífico y, hasta ahora, no se prevé que toque tierra en México. Sin embargo, su circulación puede favorecer lluvias, oleaje elevado y rachas de viento en estados del occidente y sur del país, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la información oficial.

Aunque estas aplicaciones permiten seguir la trayectoria de Elida prácticamente en tiempo real, especialistas recomiendan consultar siempre los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, ya que son las instancias encargadas de emitir alertas y recomendaciones para la población.

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