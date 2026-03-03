¡La Luna se pintó de rojo! Las sorprendentes imágenes del eclipse lunar en México y el mundo

| 09:10 | Georgina Becerril | Agencias
¡La Luna se pintó de rojo! Las sorprendentes imágenes del eclipse lunar en México y el mundo
Foto del eclipse lunar, visto desde la Ciudad de México.

México vivió un eclipse lunar total la madrugada de este martes, lo que permitió ver como se pintó de rojo el satélite natural de la Tierra, produciendo un fenómeno que se conoce como Luna de sangre.

La fase umbral comenzó a las 3:50 de la madrugada, alcanzando su punto máximo a las 5:34 de la mañana.

El próximo eclipse lunar total será hasta el 31 de diciembre de 2028, en la víspera de Año Nuevo.

Sin embargo, los entusiastas del cielo no tendrán que esperar tanto para ver a la Tierra proyectar su sombra, puesto que el 28 de agosto de 2026 se vivirá un eclipse parcial.

¿Cómo se vivió el eclipse alrededor del mundo?

  • Ciudad de México
La "Luna de Sangre" y al fondo el Monumento a Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
La “Luna de Sangre” y al fondo el Monumento a Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
  • Ciudad Juárez, en México
Eclipse Ciudad Juarez
Así se vio el eclipse lunar en Ciudad Juarez.
  • Japón
Eclipse lunar total del 3 de marzo desde Japón.
El eclipse lunar total del 3 de marzo también se vio en Japón.
  • Tailandia
La "Luna de Sangre" se eleva sobre el horizonte de Bangkok.
La “Luna de Sangre” se elevó sobre el horizonte de Bangkok.
  • China
La "Luna de Sangre" se ve a través de ramas de árboles en Beijing, China.
La “Luna de Sangre” se vió a través de las ramas de árboles en Beijing, China.
  • Cuba
El eclipse se vislumbró en La Habana, Cuba.
El eclipse se vislumbró en La Habana, Cuba.

¿Cómo es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo la Luna de un intenso color naranja rojizo.

Esta alineación sólo puede ocurrir durante la fase de Luna llena.

Sobre este fenómeno existen diversas creencias populares, incluso, en la antigüedad esa coloración causaba asombro y temor entre los pobladores de todos los continentes.

