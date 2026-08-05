Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos destinan 200 millones de dólares para salvar 100 especies en peligro

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Se apoyarán diferentes especies. Foto: AFP

El actor Leonardo DiCaprio y el empresario Jeff Bezos anunciaron la creación de “Phoenix Species Project“, una iniciativa que destinará 200 millones de dólares para impulsar la recuperación de 100 especies en peligro crítico de extinción distribuidas en 30 países, entre ellos México.

De acuerdo con los impulsores del proyecto, se trata de la mayor inversión filantrópica individual enfocada exclusivamente en evitar la desaparición de especies mediante financiamiento de largo plazo, colaboración científica y trabajo con comunidades locales.

¿Qué es Phoenix Species Project?

El programa contará con 100 millones de dólares aportados por el Bezos Earth Fund y otros 100 millones provenientes de Re:wild, organización cofundada por Leonardo DiCaprio junto con el biólogo Wes Sechrest, además del respaldo de la fundación Age of Union y la Todd Graves Family Foundation.

A diferencia de otros programas de conservación que dependen de apoyos esporádicos, “Phoenix Species Project” busca mantener una financiación sostenida durante varios años para aumentar las probabilidades de recuperación de las especies.

La iniciativa trabajará junto con más de 100 organizaciones, científicos, pueblos indígenas y comunidades locales, además de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

México también forma parte del proyecto

Entre las 100 especies seleccionadas, destaca el ratón cosechador de Cozumel, una especie endémica de Quintana Roo que vive únicamente en esa isla del Caribe mexicano.

La lista también incluye animales y plantas de distintas regiones del mundo, como:

El sifaka de corona dorada, un lémur de Madagascar

El pangolín malayo, considerado uno de los mamíferos más traficados del mundo

La iguana rosada de las Islas Galápagos

El cerdo verrugoso visayo, originario de Filipinas

La equidna de pico largo de Attenborough, de Nueva Guinea

El sapo arlequín noche estrellada, de Colombia

Leonardo DiCaprio señaló a la prensa local que muchas de las especies al borde de la extinción desempeñan un papel clave para mantener ecosistemas saludables.

“Las especies al borde de la extinción son con frecuencia las que sostienen algunos de los ecosistemas más relevantes del planeta. Cuando protegemos esas especies, también protegemos los bosques, los humedales, las praderas y los océanos de los que dependen”. Leonardo DiCaprio

Por su parte, Lauren Sánchez Bezos, vicepresidenta del Bezos Earth Fund, aseguró a medios locales que el objetivo no es únicamente frenar el declive de estas especies, sino lograr su recuperación.

Cabe destacar que el proyecto surgió tras una reunión celebrada en 2021 entre DiCaprio, Wes Sechrest y Jeff Bezos para buscar nuevas estrategias de conservación.

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