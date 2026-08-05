La Adictiva va por el Auditorio Nacional: el reto pendiente tras 36 años

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La Adictiva busca expandir su música a otros países. Foto: Alberto Estrada

La Adictiva llegará por primera vez al Auditorio Nacional en la Ciudad de México el 15 de enero de 2027. Mientras amplía su presencia en Colombia, la agrupación ya tiene la mira puesta en Europa.

Después de 36 años de trayectoria, La Adictiva todavía tiene una barrera por romper: presentarse por primera vez en el Auditorio Nacional.

La agrupación sinaloense debutará en este recinto como parte de su gira “Haciendo Historia Tour 2027”. Para sus integrantes no será una fecha más, sino un momento que podría marcar un antes y un después en su carrera.

“Queremos dar lo mejor de nosotros. Para llegar a los 38, 40 años, siento que aquí será un parteaguas, el lugar donde se van a romper esas barreras para seguir cumpliendo más años”, señaló Omar Melendres, uno de los vocalistas.

Aunque La Adictiva ha actuado ante públicos numerosos, sus integrantes reconocen que el peso simbólico del Auditorio Nacional convierte esta presentación en un desafío distinto: vencer los nervios, conquistar el escenario y llenar el recinto.

Jerry Corrales aseguró que toda la agrupación espera con emoción este concierto.

“Todos los integrantes están contentos; ya quieren estar aquí arriba en este escenario, dándolo todo, dando el corazón y el alma para nuestro público”, expresó.

Isaac Salas destacó que llegar al Auditorio Nacional es resultado del trabajo de la alineación actual, pero también del camino construido por quienes formaron parte de la banda a lo largo de más de tres décadas.

“Todo eso en conjunto hace que este día sea muy especial: poder llegar aquí y tener la oportunidad de ofrecer un gran espectáculo”, afirmó.

La Adictiva quiere conquistar nuevos países

Integrantes de La Adictiva hablaron con UnoTV. Foto: Alberto Estrada

La presentación en la Ciudad de México coincide con una nueva etapa de expansión internacional para La Adictiva.

La banda regresó recientemente de Colombia, un país donde sus canciones ya son populares, aunque parte del público aún no identifica a la agrupación que las interpreta.

“Allá se escucha mucho la música de La Adictiva; solamente que la gente no sabe ni quién la canta. A eso fuimos: a ponerle cara a las canciones”, contó Omar Melendres.

La agrupación aseguró que su objetivo fue sembrar una primera base en el mercado colombiano. Sin embargo, sus planes no terminan ahí: buscan llevar la música sinaloense a más países e, incluso, explorar escenarios en Europa.

Para sus integrantes, la idea de que la música de banda pertenece únicamente a un tipo de público ha quedado atrás.

“Queremos llegar a más países porque decimos que hacemos música para bailar, para llorar y para enamorarse. En todo el mundo cantan, bailan y se enamoran; entonces cualquier persona puede escuchar la banda sinaloense”, sostuvo Omar Melendres.

Colaboraciones y nuevas generaciones

Parte de la permanencia de La Adictiva ha consistido en adaptarse a los cambios de la industria musical y acercarse a las nuevas generaciones.

La agrupación ha explorado otros sonidos y recientemente colaboró con Xavi en “Déjese querer”, además de unir su música con la voz de Marisela en “Mi problema”.

Entre sus proyectos pendientes también figura una colaboración con Marco Antonio Solís, a quien consideran uno de los grandes referentes de la música mexicana.

Antes de concretar ese sueño, La Adictiva tiene una cita decisiva. El 15 de enero de 2027 buscará demostrar en el Auditorio Nacional que, después de 36 años de trayectoria, su historia todavía tiene nuevos escenarios por conquistar.

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