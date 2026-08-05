“La muerte de Robin Hood”: más que un héroe, un hombre roto

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“La muerte de Robin Hood”. Foto: Cortesía

Robin Hood es uno de esos personajes que no necesitan presentación. La imagen del forajido que robaba a los ricos para ayudar a los pobres ha trascendido generaciones, convirtiéndolo en uno de los héroes más reconocidos de la literatura y el cine. Sin embargo, pocas historias se han preguntado qué ocurrió con él después de que la leyenda terminó.

Esa es precisamente la propuesta de “La muerte de Robin Hood”, cinta protagonizada por Hugh Jackman que deja de lado las hazañas del arquero para mostrar a un hombre marcado por la culpa, perseguido por las consecuencias de sus actos y en busca de una redención que parece llegar demasiado tarde.

Robin Hood, más allá del héroe

¿Qué pasa con Robin Hood cuando deja de ser una leyenda? Hugh Jackman interpreta a un personaje envejecido que ya no encuentra orgullo en las historias que se cuentan sobre él.

La película presenta a un personaje muy distinto del que todos conocemos. Lejos del héroe noble que inspiró incontables relatos, aquí vemos a un hombre cansado, consumido por el arrepentimiento y convencido de que la paz solo llegará con su muerte.

La comparación con “Logan” resulta inevitable. Al igual que en aquella película, Jackman le da vida a un personaje legendario en el ocaso de su vida, obligado a enfrentar un pasado del que nunca pudo escapar.

Sin entrar en spoilers, desde los primeros minutos sabemos que Robin es perseguido por los familiares de los hombres a quienes robó y asesinó. Esa cacería lo deja gravemente herido y obliga al Pequeño John a llevarlo a un lugar donde, por primera vez, tendrá la oportunidad de enfrentar aquello que ha intentado ocultar durante años.

“La muerte de Robin Hood”. Foto: Cortesía

El peso del pasado

Más que una historia sobre un héroe, “La muerte de Robin Hood” es una reflexión sobre el peso de las decisiones y la forma en que se construyen las leyendas.

La cinta plantea que muchas veces los héroes nacen de historias incompletas o de versiones que el tiempo termina idealizando. Sin embargo, también deja claro que no todas las mentiras tienen el mismo propósito.

No es lo mismo mentirse a uno mismo para intentar olvidar, que mentirle a alguien para darle paz.

Durante gran parte de la película, Robin insiste en que ha dejado atrás su pasado. Sin embargo, cada persona que se cruza en su camino le recuerda que los errores nunca desaparecen; permanecen esperando el momento para cobrar factura.

“La muerte de Robin Hood”. Foto: Cortesía

La actuación de Hugh Jackman

Hugh Jackman vuelve a demostrar por qué es uno de los actores más completos de Hollywood. En esta ocasión entrega una interpretación donde el cansancio, la culpa y el arrepentimiento se hacen visibles en cada gesto.

Sus momentos de introspección, incluso aquellos en los que no pronuncia una sola palabra, consiguen que el espectador conecte con un Robin Hood completamente distinto al que el cine nos ha mostrado durante décadas.

La caracterización también juega un papel importante para transmitir la imagen de un héroe en el ocaso de su vida. A esto se suma una acción que se siente menos espectacular y mucho más cruda, los combates son desordenados, sucios y transmiten el desgaste físico de una persona que ya no pelea para convertirse en una leyenda, sino para sobrevivir.

La muerte de Robin Hood Foto: Cortesía

La dirección de la película

La dirección consigue que el espectador se sumerja en los distintos estados emocionales del protagonista. Cada escenario acompaña el viaje interno de Robin Hood, el frío de las montañas refleja su momento de mayor soledad, mientras que el calor de la playa representa el inicio de una comprensión sobre aquello que realmente necesita para encontrar la paz.

Las locaciones no solo funcionan como escenarios, sino que terminan siendo una extensión del propio personaje. Los paisajes aportan personalidad a la película y ayudan a reforzar el tono melancólico que acompaña toda la historia.

Aunque la cinta inicia con secuencias de acción intensas, poco a poco éstas ceden terreno al drama. El verdadero conflicto no está en los enfrentamientos físicos, sino en la lucha interna de un hombre que intenta reconciliarse con su pasado durante los últimos días de su vida.

“La muerte de Robin Hood” se siente ligera en su ritmo, pero profundamente dramática en su contenido. La incertidumbre no solo acompaña al protagonista; también alcanza a los personajes que lo rodean, todos marcados por un mundo violento del que, de una u otra forma, buscan escapar.

Lejos de presentar una nueva aventura del famoso arquero, esta película apuesta por un relato íntimo sobre el arrepentimiento, la culpa y el precio de convertirse en una leyenda.

Es una cinta pausada, con un enfoque más dramático que de acción, que encuentra en Hugh Jackman a un protagonista capaz de transmitir el desgaste físico y emocional de un hombre que solo busca cerrar el último capítulo de su historia.

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