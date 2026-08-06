Diego Jiménez, creador de contenido e instructor de surf, despide a su perro

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Diego Jiménez, despide a su perro Thai. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Thai fue un perrito que conquistó las redes sociales al formar parte de la escuela de surf junto a su dueño, el creador de contenido Diego Jiménez, quien, a través de su cuenta de Instagram, lo despidió tras su muerte con un ritual entre las olas del mar.

El influencer en un emotivo mensaje, agradeció el apoyo de los usuarios y recordó cómo Thai lo acompañaba a la playa y también apoyaba a quienes llegaban a aprender sobre surf.

Diego Jiménez despide a su perro

Fue a través de su perfil de Instagram que el creador de contenido e influencer deportivo, conocido por sus videos sobre surf acompañado de su perro Thai, compartió la noticia sobre la muerte del canino.

En un emotivo video, donde lo despide en medio de las olas sobre su tabla de surf, recuerda los momentos que vivieron juntos y le da el último adiós tras su fallecimiento.

“Que la luz te acompañe y proteja tu camino. Hoy el cielo se engalana y festeja tu llegada como todo un campeón. Ahora estás en la luz, un plano infinito, estás en casa, tu misión se ha cumplido y lo hiciste como ninguno”. Diego Jiménez

Para Diego, Thai siempre fue una compañía que lo esperaba en la playa, según comparte con sus seguidores, pero también fue un compañero para muchos de los visitantes que se inscribían a las clases de surf.

Pues el lomito y Diego formaban parte de Surf School ST, una escuela que brinda retiros y talleres.

“No era solo nuestro perro de surf. Él dio la bienvenida a principiantes nerviosos, esperó en la playa, celebró cada ola y, de alguna manera, sabía exactamente quién necesitaba un amigo ese día”. Diego Jiménez

El influencer aseguró que los mensajes de condolencia que ha recibido por Thai son un bálsamo para el corazón e invita a las personas a seguir visitando la playa y surfeando para mantener vivo el espíritu de Thai.

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