¿Qué le pasó a Perez Hilton? Esto se sabe sobre su estado de salud tras ser hospitalizado

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Perez Hilton se encuentra hospitalizado. Foto: AFP

Perez Hilton, creador de contenido dedicado al espectáculo en Estados Unidos, sufrió una fuerte crisis de salud mental durante la transmisión de un en vivo que lo llevó a ser hospitalizado.

El pasado 4 de agosto, mientras realizaba la transmisión a través de su cuenta de TikTok, usuarios alertaron a la policía al percatarse de que, presuntamente, se estaba autolesionando con una arma blanca.

Las autoridades de Miami-Dade confirmaron que #PerezHilton fue trasladado a un hospital tras múltiples reportes de emergencia derivados de su transmisión en vivo. Hasta ahora no existe un parte médico oficial sobre su evolución o su actual estado de #saludmental. Su equipo de… pic.twitter.com/iykmubX6kY — Uno TV (@UnoNoticias) August 5, 2026

El video fue retirado por la plataforma y su cuenta fue bloqueada.

Hasta el momento, no existe un reporte médico oficial que informe sobre su evolución o estado de salud actual.

Según People, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade informó que, tras recibir numerosas llamadas de personas preocupadas, una persona que se encontraba sola en su vivienda fue localizada y rescatada sana y salva.

Posteriormente, fue trasladada a un hospital local, donde permanece bajo atención médica.

Asimismo, aseguraron que especialistas de la policía en atención a crisis y salud mental brindan apoyo a la familia de Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.

Familia y equipo de Perez Hilton hablan del incidente

A través de un , la familia y el equipo de Perez Hilton agradecieron las muestras de preocupación por el creador de contenido.

Además, confirmaron que actualmente recibe atención médica en compañía de su familia.

“Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica, y en estos momentos nuestra familia está centrada en su bienestar”, destacaron.

También pidieron que se respete su privacidad durante este difícil momento, al tiempo que aseguraron que compartirán cualquier actualización cuando sea posible.

“Si en algún momento podemos compartir alguna novedad, lo haremos con todos lo antes posible. Gracias por su compasión, comprensión y apoyo continuo”, se puede leer en el comunicado.

Incidentes anteriores de Perez Hilton

People recordó que Perez Hilton fue hospitalizado en Las Vegas en marzo pasado, debido a una sepsis grave y que, en abril, volvió a ser internado por una trombosis venosa profunda en la pierna derecha.

Tras someterse a una trombectomía y permanecer varias semanas en reposo, Hilton compartió un video de pie el 7 de abril, mostrando parte de su recuperación.

¿Quién es Perez Hilton?

Mario Armando Lavandeira Jr. es un influencer que se hizo famoso principalmente en los años 2000, impulsando su contenido a través de las redes sociales y su portal de espectáculos.

Se consolidó en los medios cuando empezó a participar en programas de televisión como “El Gordo y la Flaca”.

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